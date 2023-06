Renovatiekosten en stijgende huizenprijzen bedreigen lagere inkomens

Ondanks nieuwsberichten dat hogere rente de prijzen zouden drukken, was de stijging van de woningprijzen uitzonderlijk. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. De verplichte renovatiekosten dreigen het woningbezit in Vlaanderen drastisch te veranderen. Wordt de Vlaamse renovatieplicht een verkoopplicht voor minder rijke huishoudens? De berichtgeving over de huizenprijzen klinkt vaak verwarrend. De ene keer luidt het dat de huizenmarkt afkoelt door hogere rente. De andere keer werden nog nooit zoveel huizen van meer dan 1 miljoen euro verkocht. Tijd om enkele…

Ondanks nieuwsberichten dat hogere rente de prijzen zouden drukken, was de stijging van de woningprijzen uitzonderlijk. Dat blijkt uit nieuwe statistieken. De verplichte renovatiekosten dreigen het woningbezit in Vlaanderen drastisch te veranderen. Wordt de Vlaamse renovatieplicht een verkoopplicht voor minder rijke huishoudens?

De berichtgeving over de huizenprijzen klinkt vaak verwarrend. De ene keer luidt het dat de huizenmarkt afkoelt door hogere rente. De andere keer werden nog nooit zoveel huizen van meer dan 1 miljoen euro verkocht. Tijd om enkele vervelende vragen te stellen bij Statistiek Vlaanderen, sectorverenigingen, vastgoedlobby’s, immobiliënketens, vastgoedwebsites…

Veel vragen vallen met een beetje gezond verstand te beantwoorden. Bijvoorbeeld over het record aan woningen (huizen en appartementen) van meer dan 1 miljoen euro. Als de huizen duurder worden of het geld goedkoper (inflatie, dus ontwaarding) dan is het logisch dat er meer huizen boven het miljoen verkocht worden. Al was het maar om spaargeld om te zetten in bakstenen en de inflatie zo te ontwijken.

Hoeveel kost een huis gemiddeld?

Op de website van Statistiek Vlaanderen staat interessante informatie, maar het vergt een beetje statistische voorkennis. De gemiddelde woningprijs staat er niet. Wel de mediaanprijs en die bedroeg vorig jaar 315.000 euro. De mediaanprijs voor een appartement lag een pak lager: 235.000 euro. Iets dat uiteraard duiding kan gebruiken. Waarom? Omdat het gemiddelde gewoon het totaal is van de officiële verkoopprijzen gedeeld door het aantal verkochte woningen. Heel dure of heel goedkope huizen beïnvloeden dat gemiddelde. De mediaan of centrummaat is het midden van de verdeling van alle verkochte huizen.

Greta Sienap van Statistiek Vlaanderen legde uit: ‘Het klopt inderdaad dat er in bepaalde gemeenten huizen worden verkocht van meer dan 1 miljoen euro. Dit is in de duurdere prijsklasse, het derde kwartiel. Dit heet het derde kwartiel omdat driekwart van de getallen lager dan (of gelijk aan) dit getal zijn. Statistiek Vlaanderen publiceert alleen de mediaanprijzen omdat – na consultatie in een themagroep van gebruikers en academici – gesteld is dat dit voor de gebruiker en voor het opvolgen van de trends de beste indicator is.’

Op die webpagina staan sinds 25 mei 2023 de statistieken voor 2022. De titel was ‘Helft woonhuizen duurder dan 315.000 euro’. De mediaanprijs van de verkochte woonhuizen (gesloten, halfopen en open bebouwingen) lag in 2022 in het Vlaamse Gewest op 315.000 euro. Dat betekent dat de helft van de woonhuizen duurder was dan 315.000 euro en de andere helft minder duur. Bij woonhuizen in gesloten of halfopen bebouwing ging het om 285.000 euro, bij woonhuizen in open bebouwing om 395.000 euro. De mediaanprijs van appartementen lag in 2022 op 235.000 euro.

Volgens de Vlaamse statistici kwam dit neer op een prijsstijging van 6,8 procent in 2022 ten opzichte van 2021. Bij gesloten en halfopen bebouwingen gaat het om een stijging van 7,5% en bij open bebouwingen en appartementen om 6,8%.

Limburg en Bachten de Kupe het goedkoopst

Er bestaan uiteraard dure en goedkope gemeenten in Vlaanderen. Zo bedroeg de mediaanprijs in Knokke-Heist en Sint-Martens-Latem 750.000 euro. In 37 Vlaamse gemeenten lag de mediaanprijs van een woonhuis hoger dan 400.000 euro (maar lager dan 600.000 euro). In de provincie Limburg en de Westhoek zijn de huizenprijzen lager. De mediaanprijs van een woonhuis lag daar in 2022 in de meeste gemeenten lager dan 300.000 euro.

In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest was de situatie anders. In Brussel waren in 2022 voor alle types woningen de prijzen de hoogste. De mediaanprijs voor huizen in gesloten of halfopen bebouwing lag er op 491.750 euro. De mediaanprijs van huizen in open bebouwing bedroeg er 1.150.000 euro, van appartementen 254.750 euro.

Een geheel andere prijs dan in het Waalse Gewest. In 2022 kenden de Waalse appartementen en huizen in gesloten of halfopen bebouwing een mediaanprijs van 175.000 euro. De mediaanprijs van huizen in open bebouwing lag in het Waalse Gewest op 290.000 euro.

Echte informatie onvindbaar

Op de vraag hoe vaak een gemiddeld huis van eigenaar wisselt gaf niemand antwoord. Op de vraag in welke mate inflatie, dus de ontwaarding van het (spaar)geld een rol speelt, kwam evenmin antwoord. Wel werd duidelijk hoe bespottelijk het nieuws was over een record van 2.500 woningen van meer dan 1 miljoen euro in Vlaanderen. In het Brusselse Gewest was de helft van de vrijstaande woningen duurder dan 1,15 miljoen euro. Ter vergelijking: in een stad als Amsterdam waren meer dan 20.000 huizen meer dan 1 miljoen euro waard in 2022.

Volgens Immoweb zijn in het algemeen de vastgoedprijzen in 2022 aanzienlijk gestegen (+5,6 %), ondanks een lastige economische en geopolitieke context. Deze duidelijke stijging maakte van 2022 ‘het op een na meest dynamische jaar op het vlak van vastgoed sinds 2015, net na 2020 (+6,1 %)’. En Immoweb meldt nog: ‘Ter vergelijking: in 2021 stegen de vastgoedprijzen met +4,6 %. 2022 kan dus worden beschouwd als een zeer energiek jaar, dat voorlopig geen last lijkt te hebben van de stijging van de rentevoeten.’ Kortom 2022 was een goed jaar voor notarissen en immobiliënmakelaars.

Grotere en vooral oude huizen

Bij bank ING stellen ze bovendien vast dat de Belgische woningen gemiddeld groter blijken dan in de buurlanden. ING beroept zich daarvoor op cijfers van Eurostat. ‘Met een gemiddelde woninggrootte van 124 m² in 2012 moest België het alleen afleggen tegen Luxemburg (131 m²) en Cyprus (141 m²)’, aldus ING. Die trend keert wel, want woningen van na 2012 zijn gemiddeld iets kleiner.

Ook voor het gemiddelde aantal kamers per persoon scoort België hoog. Volgens gegevens van Eurostat had België in 2021 gemiddeld 2,1 kamers per persoon, waarmee het alleen Malta (2,3 kamers per persoon) voor zich moest laten en Nederland evenaart. ‘Dit is opmerkelijk hoger dan Duitsland en Frankrijk, met een gemiddelde van 1,8 kamers per persoon, en het EU-gemiddelde van 1,6 kamers per persoon’, meldt ING.

Baksteen in de maag kan zuur opbreken

Een ander niet te verwaarlozen gegeven is de zogenaamde baksteen in de maag van de Belg. ‘Relatief meer mensen met laag inkomen zijn eigenaar van hun woning’, meldt ING. Vergeleken met andere landen valt een groot aandeel woningeigenaars onder de huishoudens met een laag inkomen. Het gaat dan om gezinnen die vaak niet over voldoende financiële middelen beschikken om een volledige energierenovatie te betalen.

Volgens ING komt daar nog een alarmbel bij. Die huishoudens met een laag inkomen wonen vaak in huizen met een lagere energie-efficiëntie. Daardoor zijn de renovatiekosten voor hen hoger. Wat deed de Vlaamse regering onlangs? Inderdaad, een renovatieplicht invoeren. De vraag is of die renovatieplicht niet zal omslaan in een feitelijke verkoopplicht.