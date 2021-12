NMBS schaft reservatie af in 2022

In de zomer van 2021 organiseerde de NMBS voor het eerst een ‘Kust-Express-systeem’. Bepaalde treinen uit enkele grote steden reden rechtstreeks naar de kust, zonder tussenstops. Voor die treinen moest de reiziger wel vooraf reserveren. Op die manier wilde de NMBS het kusttoerisme in coronatijden beter organiseren, en tegelijkertijd experimenteren met een reservatiesysteem zoals dat in andere landen bestaat. Maar volgens Georges Gilkinet, federaal minister van Mobiliteit, is het systeem geen succes, en wordt het in 2022 niet meer ingevoerd.…

Slechts twee procent

Gilkinet: ‘650.000 reizigers namen afgelopen zomer de trein naar de kust. Gemiddeld 2% daarvan gebruikte de optie om te reserveren via de Kust-Express. De gemiddelde bezettingsgraad van de te reserveren Kust-Express was 4%. Het merendeel van de reizigers reserveerde daarbij de heenreis, maar niet de terugreis’, zo zegt Gilkinet in de commissie Mobiliteit van De Kamer.

‘Op basis van deze cijfers moeten we vaststellen dat het reservatiesysteem niet beantwoordt aan de verwachtingen van de meeste reizigers. Zij percipiëren een gebrek aan flexibiliteit en een groot deel van de reizigers verwacht toch bepaalde tussenstops op het traject naar zee. Daarom heeft de NMBS recent besloten om voor 2022 niet meer in een reservatiesysteem te voorzien’, gaat Gilkinet verder. ‘De Kust-Express zelf zal in de zomer van volgend jaar opnieuw rijden. Bij mooi weer kunnen extra treinen worden ingezet. Er komt vanaf volgend jaar ook een ‘Express’ van Luik naar De Panne, maar dus zonder reserveringssysteem.’

Koele minnaar

Die evolutie wordt toegejuicht door parlementslid Maria Vindevoghel (PVDA), die als vraagsteller zelf een koele minnaar van het reserveringssysteem blijkt. ‘Wij waren nooit voorstander van reservatie, omdat wij menen dat het een recht moet zijn om een trein op eender welk moment te kunnen nemen. Dit is dus een verbetering’, aldus Vindevoghel.