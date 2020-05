Vergeten vragen van de voorbije week (98)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoeveel bejaarden zijn nodeloos gestorven?

(Aan Wouter Beke, die er prat op gaat dat 1.344 coronapatiënten vanuit woonzorgcentra zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Het gaat om amper 7% van de besmette rusthuisbewoners. Deze uiterst kwetsbare doelgroep is pijnlijk in de steek gelaten. In een echt beschaafd land zou dit een groot schandaal zijn. Waar blijft die onderzoekscommissie?)

Welke hallucinogene middelen neemt u?

(Aan Koen Geens, die de wereld ziet door een veel te roze bril. Zo meent deze vicepremier dat Wouter Beke vrijgesproken zal worden door de geschiedenis en dat we straks allemaal zonder kleerscheuren door deze crisis raken. Onduidelijk welke inschatting het meest op de lachspieren werkt.)

Wie heeft de kroonjuwelen van de Belgische economie verpatst?

(Aan Etienne Davignon, die in Het Laatse Nieuws wordt opgevoerd als ‘levende legende’ (sic). De oude graaf mag zijn licht laten schijnen over de troebelen van Brussels Airlines, thans de speelbal van buitenlandse eigenaars. Op geen enkel moment wordt benoemd dat Davignon zowat de hoofdverantwoordelijke was van de uitverkoop van Belgische topbedrijven aan Frankrijk. Sommige journalisten zwijmelen duidelijk nog een beetje voor de vergane en valse glorie van la Belgique à papa.)

Waar gaat deze idolatrie eindigen?

(Aan de journalisten die blijven bijdragen aan de afgoderij van Marc Van Ranst. Telkens wanneer je denkt dat de grens wel bereikt is, dan gaat het nog een paar stapjes verder. Is er nu niemand op zo’n redactie die aanvoelt dat het (al een tijdje) welletjes is?)

Wanneer sneuvelt jullie inkomenslimiet voor mandatarissen?

(Aan PVDA, de geliefkoosde partij van Marc Van Ranst. Met bijvoorbeeld zijn mediabezoek aan een iftar-bedeling voedt Van Ranst de geruchten dat hij zich in volle crisis warmloopt voor een politieke carrière. Er wordt gefluisterd dat er nog maar één ding in de weg staat: verkozenen van PVDA moeten een gelofte van armoede afleggen. Er zijn misschien toch grenzen aan het idealisme van een goed betaalde prof.)

Hoe heet de wisselbeker diversiteit bij onze openbare omroep?

(Aan de VRT, nu uitgelekt is dat de Nederlandse openbare omroep intern een wisselbeker had voor de meest “diverse” productie. Elke kritische kijker van de VRT weet: zo’n wedstrijdje moet ook aan de Reyerslaan bestaan. Dat is de enige mogelijke verklaring voor de obsessie om toch maar zoveel mogelijk hoofddoekjes in beeld te brengen.)

Mag de vrouw van de burgemeester voor een schepen werken?

(Aan Sarah Schotte, echtgenote van de Oostendse burgemeester Bart Tommelein en kabinetsmedewerker van Oostendse schepen Kurt Claeys. Die combinatie wordt in een lang interview over de kruising van politiek en privé niet één keer in vraag gesteld. Overigens zelden zo’n goed getimed promotie-interview gezien. Blijkbaar supportert journalist Paul Cobbaert in de VLD-voorzittersrace nogal voor Tommelein.)

Sinds wanneer zijn er taboes voor satire?

(Aan recensent Rudy Vandendaele, die niet kan lachen met de Nederlandse satiricus Arjen Lubach: ‘Zijn satire zou ter rechterzijde van rechts dienst kunnen doen als propagandamateriaal’. Het is ridicuul om Lubach in het rechtse hoekje te duwen, maar de komiek heeft een doodzonde begaan: hij heeft in een snedig stukje over België voorgesteld om ons land op te splitsen. Daarmee schond hij een onuitgesproken gebod: satire mag alleen links en politiek-correct zijn.)

Waar hing de regenboogvlag níet uit?

(Aan de 300 Vlaamse gemeenten die de regenboogvlag uithingen voor de internationale dag tegen homofobie. Geen enkele burgemeester durft het nog te vergeten en je ziet de homovlag ook op steeds meer kerktorens. Maar nooit eens zie je zo’n regenboog boven een moskee. Uitgerekend waar de strijd tegen homofobie het meest gevoerd moet worden, wordt er het meest over gezwegen.)

Wat houdt artiesten tegen om een interim te aanvaarden?

(Aan de gebroeders Dardenne en co, die in een zeldzaam hautaine brief allerlei gunststatuten eisen voor de culturele sector. Het is bijzonder pijnlijk als nicheartiesten zoals Anne Teresa De Keersmaeker en Milo Rau ernstig beweren dat ze ‘miljoenen mensen door de lockdown geholpen hebben’. Maar het is nog veel pijnlijker dat onze kunstenaars zich blijkbaar te goed voelen om in tijden van crisis even in een callcenter te gaan werken. Wat gaan deze mensen doen als het ooit weer echt oorlog wordt?)

Hoeveel werknemers hebben zelf gevraagd om technische werkloosheid?

(Aan HR-dienstengroep Acerta, die de arbeidsmarkt analyseert: ‘Meer dan een op de drie werkenden is in april minstens één dag tijdelijk werkloos geweest, een toename van 50% in vergelijking met eind maart’. Olifant in de kamer: er waren grote voordelen verbonden aan zelfs minieme technische werkloosheid. Zo kon je vanaf 1 dag technische werkloosheid meer dan 200 euro krijgen voor je water- en energiefactuur. Hoeveel van de ‘technisch werklozen’ hebben in april eigenlijk beter verdiend dan anders?)

Welke officiële feestdag willen jullie schrappen?

(Aan Jos Geysels, die het einde van Wereldoorlog II wil herdenken met een officiële feestdag op 8 mei. Dat pleidooi haalt dan de krant bij het begin van de grootste economische crisis in decennia. Hallucineren mensen zoals Geysels net nu over een 11de betaalde verlofdag? Of willen ze een bestaande feestdag schrappen om 8 mei te kunnen vieren? En in dat laatste geval: welke huidige feestdag moet sneuvelen? Wij gokken dat het niet de dichtstbijzijnde, 1 mei, zal zijn.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.