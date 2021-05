Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge, dat alweer matig voetbalde maar zijn eerste overwinning boekte in de play-offs en op een zucht van de zeventiende landstitel staat. De eerste twee jaar op rij sinds 1978, toen Ernst Happel nog aan het roer stond. SPELER VAN DE WEEK: Youri Tielemans, die met een heerlijk doelpunt op Wembley Leicester City de Engelse beker bezorgde. BELGIË Club Brugge stevent met het angstzweet in de handen op de titel af. Na de non-match van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Club Brugge, dat alweer matig voetbalde maar zijn eerste overwinning boekte in de play-offs en op een zucht van de zeventiende landstitel staat. De eerste twee jaar op rij sinds 1978, toen Ernst Happel nog aan het roer stond.

SPELER VAN DE WEEK: Youri Tielemans, die met een heerlijk doelpunt op Wembley Leicester City de Engelse beker bezorgde.

BELGIË

Club Brugge stevent met het angstzweet in de handen op de titel af. Na de non-match van vorige donderdag op de Bosuil (0-0) was het opnieuw zwoegen geblazen voor de eens zo fiere leider. Veel beter was de return gisteravond in Jan Breydel niet, maar aan de rust haalde het gezond verstand het bij Philippe Clement en bracht hij Hans Vanaken in.

De Limburger speelde geen wereldpartij, maar maakte met een omgezette strafschop toch het verschil (2-1). Matchwinnaar was Charles De Ketelaere, die opnieuw ver onder zijn beste niveau bleef, maar met een knappe actie de score opende. Twee minuten later verslikten Bart Verhaeghe en co zich toen Mbokani gelijkmaakte, maar weer vier minuten later was er de penaltyfout op Noa Lang.

Als Racing Genk donderdag niet wint van Antwerp is Club meteen kampioen. In het andere geval heeft blauw-zwart een paar uur later nog een punt nodig op Anderlecht. In uiterste nood is een gelijkspel zondag tegen Racing Genk ook nog altijd goed voor de titel.

Het kampioenschap kan de West-Vlamingen bijna niet meer ontglippen. Gelukkig maar, moet je als neutrale waarnemer vaststellen. In het andere geval hadden we moeten spreken van The Great Robbery. In werkelijkheid heeft Club Brugge nog altijd dertien punten meer behaald dan eerste achtervolger Racing Genk. Het zou een aanfluiting van alle logica zijn geweest als Club naast de oppergaai had gegrepen. Maar het had dus gekund (en mathematisch kan het nog altijd).

Wat de competitieformat zo oneerlijk maakt, is dat hoe beter je het doet in de reguliere competitie, hoe harder je bestraft wordt. Hoe groter je voorsprong hoe meer punten je moet afgeven. In het geval van Club Brugge waren het er maar liefst acht, een record. Een ploeg die de reguliere competitie met zestien punten voorsprong afsluit, is de terechte kampioen. Daar kan weinig twijfel over bestaan. Toch is het opmerkelijk dat blauw-zwart ondanks een voorsprong van nog altijd acht punten in gevaar kwam in een eindronde met slechts zes wedstrijden (normaal zijn het er tien).

Racing Genk verhoogde de spanning door zaterdagavond te winnen bij Anderlecht. Het was al de derde zege in vier wedstrijden voor de Limburgers in deze play-offs en de eerste waar niets op aan te merken viel. Genk won onverdiend op Antwerp en was tegen Club Brugge zeventig minuten de mindere. Op Anderlecht was het echter duidelijk de betere ploeg.

In de Europe Play-off lijken er maar twee kandidaten voor het laatste Europese ticket over te blijven: KV Mechelen en AA Gent. KV Oostende is helemaal aan het einde van het bobijntje en werd na de domme uitsluiting van doelman Hubert afgemaakt door AA Gent (0-4). Ook Standard haakte definitief af. Het verloor bij KV Mechelen (3-1).

EUROPA

*In Duitsland maakte Robert Lewandowski zijn veertigste doelpunt dit seizoen in de Bundesliga (2-2 tegen Freiburg). Een evenaring van het historische record van Gerd Müller uit het seizoen 1971-1972. De Pool heeft nog één wedstrijd om beter te doen dan ‘der Bomber’, maar had zaterdag al op 41 goals moeten staan. Lewandowski miste een doelkans die zijn grootmoeder met de ogen toe had benut. Zelfs de allerbeste spits mist dus wel eens.

*Leicester City won de Cup Final tegen Chelsea. Vijf jaar na de titelwinst dus een nieuw hoogtepunt voor the Foxes. Een bewijs dat de allerrijksten af en toe nog eens naast de prijzen grijpen. Chelsea moet nu de finale van de Champions League winnen om het seizoen toch wat glans te geven. Eigenaar Roman Abramovic zal over twee weken in Porto zijn club nog eens aan het werk kunnen zien. In Engeland mag de Rus immers nog altijd niet binnen.

En er was nog meer slecht nieuws voor The Blues. Alisson Becker, de doelman van Liverpool, bezorgde de Reds in de 95ste minuut de zege bij het al gedegradeerde West Bromwich Albion (1-2). Liverpool zet daarmee Chelsea onder druk voor een CL-ticket.

*In de Serie A vrijwaarde Juventus zijn kansen op deelname aan de Champions League door kampioen Inter te verslaan (3-2) in een duel met drie strafschoppen (waarvan één omgezet door Lukaku) en twee rode kaarten. Napoli blijft ook in koers dankzij de winst in Firenze (0-2). Atalanta is al zeker van aanwezigheid op het kampioenenbal na de winst bij Genoa (3-4). Milan pakte een punt tegen Cagliari en blijft daardoor op de derde plaats staan.

*De titelstrijd in La Liga wordt een Madileens duel. Barcelona leed alweer een verbijsterende thuisnederlaag tegen Celta de Vigo (1-2) en viel defintief af. Real Madrid won in Bilbao (0-1), Atletico haalde het van Osasuna (2-1). Op de slotspeeldag heeft de Koninklijke de moeilijkste opdracht: tegen Villarreal, dat echter drie dagen later een Europese finale speelt. Hoe dan ook, als Atletico wint bij nummer 19 Valladolid is de buit binnen.

*Frankrijk krijgt een bloedstollende slotspeeldag. Paris Saint-Germain won gisteravond ruim van Stade Reims (4-0), terwijl Lille tegen Saint-Etienne op 0-0 bleef steken. De Noord-Franse club behoudt één punt voorsprong en moet op de slotspeeldag in Angers winnen om de titel te bemachtigen. Tenzij PSG punten verspeelt in Brest.

Maradona (60) en de Belgen | François Colin