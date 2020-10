Wilders en de racismeroepers

Op 4 september kwam er een uitspraak in het hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders naar aanleiding van diens ‘Minder, minder’-uitspraken op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wilders werd vrijgesproken van aanzetten tot haat en discriminatie, maar wel veroordeeld voor groepsbelediging. Dit omdat de uitspraken ‘onnodig grievend’ waren. Echter zonder strafoplegging. Nuanceringen telden niet Tijdens de behandeling van de zaak stapelde het bewijs zich op over directe bemoeienis van de minister van Justitie met de rechtsgang. Deze politieke…

Op 4 september kwam er een uitspraak in het hoger beroep tegen PVV-leider Geert Wilders naar aanleiding van diens ‘Minder, minder’-uitspraken op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Wilders werd vrijgesproken van aanzetten tot haat en discriminatie, maar wel veroordeeld voor groepsbelediging. Dit omdat de uitspraken ‘onnodig grievend’ waren. Echter zonder strafoplegging.

Nuanceringen telden niet

Tijdens de behandeling van de zaak stapelde het bewijs zich op over directe bemoeienis van de minister van Justitie met de rechtsgang. Deze politieke beïnvloeding was voor Wilders reden om vrijspraak te eisen. Het Hof oordeelde echter dat het Openbaar Ministerie (OM) zelfstandig de beslissing tot vervolging had genomen. Ook vond Wilders de uitspraken niet strafbaar, want hij benoemde slechts problemen. Het was volgens hem duidelijk dat het ging om minder criminele Marokkanen, zoals hij enkele dagen na de uitspraken al had toegelicht. De nuanceringen van Wilders telden volgens de rechter niet, want het kwaad was al geschied. Wilders kondigde aan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

Op 11 september besloot het Openbaar Ministerie (OM) de zaak tegen Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kopstuk Akwasi na drie maanden ‘grondig onderzoek’ te seponeren. Rapper, schrijver en activist Akwasi riep tijdens een drukbezochte antiracismedemonstratie op 31 mei in Amsterdam, die de burgemeester ondanks het overtreden van de coronaregels te belangrijk vond om op te breken: ‘Op het moment dat in november, dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op z’n gezicht’. Een week voor de seponering waren er oudere tweets opgedoken waarin Akwasi in nog grovere termen opriep geweld te gebruiken tegen Sinterklaas en Zwarte Piet.

Knock-out

Zo vroeg hij zich af waarom niemand op ouders en kinderen inrijdt tijdens sinterklaasintochten. De opmerking verwees naar het op toeschouwers inrijden op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn, waarbij acht mensen omkwamen. Akwasi bood op 11 september excuses aan voor zijn recente uitspraken, waarna enkele uren later het sepot volgde. Vreemd, want het kwaad was toch al geschied?

Een paar dagen later werd bekend dat officier van justitie Jacobien Vreekamp, die het sepot had ondertekend, samen met Mitchell Esajas, een ander kopstuk van KOZP, van 2017 tot 20 juli 2020 in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) heeft gezeten. Esajas sprak op dezelfde bijeenkomst als Akwasi en moedigde recent zelf nog geweld aan tegen Zwarte Piet. Akwazi kreeg ook bijval van KOZP-kompaan Afriyie in de krant Het Parool van 17 september: ‘Dan komt er een dag waarop je denkt: fok it! Ik ben er helemaal klaar mee. Als ik Zwarte Piet tegenkom, sla ik hem knock-out. Als nog een witte persoon mij racistisch bejegent, eindigt die in het AMC’ (Academisch Medisch Centrum — nvdr.).

Van terrorisme verdachte organisatie

Het MDRA voert in de regio Amsterdam een aantal wettelijke taken uit m.b.t. het registreren en behandelen van klachten over discriminatie. Ook wil het maatschappelijke processen ‘beïnvloeden’ die aan discriminatie ten grondslag liggen. Zo deed de organisatie een oproep om, samen met gewelddadige groepen als Antifa en de Internationale Socialisten, mee te doen aan een demonstratie tegen de deelname van Forum voor Democratie aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam in 2018. Vreemd aan dit meldpunt is ook dat het alleen meldingen van gekleurde mensen accepteert. Als blanke kun je er niet terecht. Topprioriteit bij het MDRA is blijkens het jaarverslag 2019 het in bescherming nemen van KOZP. Het MDRA is dus een activistische organisatie die anderen grondwettelijke vrijheden ontzegt of wil ontnemen. En een officier van justitie gaf daar leiding aan.

KOZP werd in 2017 opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. ‘Het is een van de bewegingen waar we ons zorgen over maken’, zei toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding Schoof. Blijkbaar vond niemand het binnen het OM vreemd dat en van de officieren van justitie in een bestuur zat met een lid van een van terrorisme verdachte organisatie. Dit terwijl zij in ‘onpartijdigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ hun functie moeten uitoefenen volgens de eigen beroepsorganisatie. Het OM noemt het MDRA-bestuurslidmaatschap nu een kenmerk dat mevrouw Vreekamp midden in de samenleving staat. Gezien het gedachtegoed van KOZP moet dat aan de uiterste linkerkant zijn.

Salonfähig

KOZP ontvangt al jaren geld van de gemeente Amsterdam, als onderdeel van een grote subsidiestroom richting organisaties die ageren tegen Zwarte Piet en is inmiddels salonfähig. De extremisten mogen tegenwoordig aan tafel zitten met premier Rutte om te praten over racisme.

Het is ook niet vreemd dat mevrouw Vreekamp de behandelend officier was in de zaak van Clarice Gargard. Ook zij is niet vies van geweld. Zo suggereerde zij om een ‘semi automatic rifle’ te gebruiken om Trump neer te schieten. November 2018 werd zij bestookt met racistische en andere scheldwoorden toen zij de demonstraties van KOZP tijdens de intocht van Sinterklaas live streamde.

Na twee jaar voorbereiding, waarin Gargard naar eigen zeggen intensief samenwerkte met mevrouw Vreekamp, werd laatstgenoemde van de zaak afgehaald. Dat was op de dag voor de start van het proces. Kennelijk was daar dus enige urgentie bij van de kant van het OM, temeer daar het op een zondag was. Inderdaad, die zondag in het weekend waarin bekend raakte dat Vreekamp en Esajas samen in het bestuur hadden gezeten van het MDRA.

Antiracismegedicht

De nieuw aangestelde officier van justitie nam het de daaropvolgende dag een van de verdachten bijzonder kwalijk dat deze had gesuggereerd met een vrachtwagen op de demonstranten in te rijden. Daarmee zou hij impliciet hebben verwezen naar de aanslagen in Nice en Barcelona. Volgens de officier van justitie ‘plantte (verdachte) daarmee het zaadje voor meervoudige moord en doodslag’. Het maakt kennelijk nogal een verschil wie een dergelijke bedreiging uit en of die in Apeldoorn plaatsvindt of in Nice of Barcelona.

Vreekamp bereidde eerder samen met Sylvana Simons van politieke partij BIJ1 een zaak voor tegen ene Marcel K. die lynchfoto’s van Simons online zette. Hoewel volgens psychiatrisch onderzoek de dader verminderd toerekeningsvatbaar was, was het volgens Vreekamp nodig om een voorbeeld te stellen. De dader werd conform de eis veroordeeld tot 80 uur werkstraf. Tijdens de zitting droeg ze een antiracismegedicht voor.

De media zijn al jaren dol op types als Akwasie, Esajas, Afriyie, Gargard etc. In de hun vertrouwde slachtofferrol hebben zij een vrijwel permanente directe toegang tot de talkshows die hen met veel egards ontvangen. Ze hoeven geen kritiek te dulden. De gedachte heeft kennelijk postgevat dat zij representatief zijn voor de opvattingen die migrantengroepen in Nederland hebben. Dat dit niet het geval is moge blijken uit de electorale steun die de partij BIJ1 ten deel valt. Deze partij wordt door veel aan KOZP gelieerde mensen gesteund. Zo is KOZP-kopstuk Quinsy Gario de nummer twee op de lijst van BIJ1 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

De Power award

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wist BIJ1 met moeite één zetel te vergaren en dat was in Amsterdam. De partij heeft niet alleen radicale opvattingen t.a.v. racisme en discriminatie. Geenstijl liet lezers het met communisme en rassenhaat doordrenkte programma analyseren en dat leverde de nodige pareltjes op. Op de lijst van BIJ1 staan meer mensen die niet vies zijn van het oproepen tot geweld. Nummer 7 Lennon Fokkens bleek een ‘Kill-de-boer’-type. Nummer 10 Petra Kramer vraagt ‘Mag ik Wybren van Haga een kogel door zijn kop jagen?’. Deze oproep t.a.v. het uit de VVD verdreven Kamerlid komt eigenlijk op hetzelfde neer als ‘bom erop’ die Gargard ten deel viel en die wel strafbaar was volgens het OM. Beide werden ontmaskerd op het Twitteraccount Vizier op Links.

Voor zijn strijd tegen racisme ontving Akwasi op 16 september de Power award van radiostation FunX. Deze zender maakt deel uit van het publieke mediastelsel en wordt dus gefinancierd met belastinggeld. Van dat belastinggeld kreeg ook rapper Blacka een prijs, die hij helaas niet in ontvangst kon nemen omdat hij in voorarrest zit voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij tussen rappers op het strand van Scheveningen waarbij in augustus één dode viel. Hoewel de uitreiking live te zien was op primetime televisie keken er maar 35.000 mensen naar.

Rechtsgevoel van de bevolking

Intussen is Akwasi begonnen met een eigen omroep, die deel moet gaan uitmaken van het publieke bestel. Ook is hij in Weesp eigenaar van vastgoed met een waarde die in de miljoenen euro’s loopt.

Maurice de Hond peilde dat 41 % van de Nederlanders zou vinden dat Geert Wilders terecht is veroordeeld. Onderverdeeld naar partijpolitieke achtergrond vond de overgrote meerderheid van de aanhang van linkse partijen dat.

Alleen een meerderheid van de aanhang van GroenLinks en D66 vond dat Akwasi terecht niet werd vervolgd. Van alle Nederlanders zou dat 16 procent zijn. Daarmee lijkt het rechtsgevoel van de bevolking beter ontwikkeld dan dat van de rechterlijke macht.