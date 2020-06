Zit racisme in het DNA van de Vlaming?

Racisme in het DNA van de Vlaming? Niet in mijn ervaring.

Als ik sommige commentaren mag geloven, zou racisme ingebakken zitten in de Vlaamse volksaard. Niets is echter minder waar! Wij wonen hier nu twintig jaar en de Vlamingen die wij hebben leren kennen, waren vriendelijke, openhartige mensen. Ze gunden ons alle kansen om hier een nieuw leven op te bouwen.

Gevlucht uit Iran

In Iran bracht mijn strijd voor vrijheid en gelijkheid mij eind jaren 90 in de gevangenis. Ik moest mijn land ontvluchten. Hier kwam ik op voor dezelfde rechten. Vele Vlamingen gaven mij echter net het vertrouwen om hen te vertegenwoordigen in het parlement. Ik heb hier de kans gekregen om te studeren, om een praktijk op te zetten als tandarts en om eindelijk als vrouw een volwaardige burger te zijn. Dat werd me in mijn geboorteland niet gegund.

Keihard werken

Was dat allemaal vanzelfsprekend? Natuurlijk niet. Ik heb keihard moeten werken. Eerst aan het Instituut voor Levende Talen van de KU Leuven om het Nederlands een beetje onder de knie te krijgen. Want hoe kon ik anders communiceren met de Vlamingen? Dan al mijn cursussen aan de faculteit Tandheelkunde van de VUB, verwerkt in een taal die ik nog maar amper kende. En dit alles terwijl ik mijn weg zocht in een heel nieuwe wereld. Maar ik geloofde erin, en vooral: ik voelde me gesteund. Door de mensen aan de universiteit, door de conciërge van ons eerste appartementje, door onze buren, later door onze nieuwe vrienden en vriendinnen, kennissen en collega’s. Overal in het land waar ik lezingen heb gehouden of deelnam aan debatten, werd ik vriendelijk en respectvol ontvangen.

De keren dat iemand me zei dat ik terug moest naar mijn eigen land of dat ik hier niet thuishoor, kwam dat van tweedegeneratiemigranten met een moslimachtergrond. Omdat ik kritiek heb op de islamitische dogma’s en opkom voor de vrouwenrechten, wordt mij door hen soms verweten islamofoob te zijn, xenofoob, fascistisch en ja… racistisch. Terwijl de islam uiteraard geen ras is maar een ideologie, die bovendien alleen maar zorgt voor meer segregatie. Het woord racisme gebruiken in die context, verzwakt de strijd tegen het ware racisme.

Warm en inclusief Vlaanderen

Racisme bestaat, ook hier bij ons. Het is een verwerpelijk fenomeen, een misdrijf dat we te allen tijde moeten veroordelen. Maar dat is geen institutioneel, laat staan aangeboren racisme. Anders hadden ik en vele andere nieuwe Vlamingen het nooit zo ver kunnen schoppen. Ik heb onderdrukking door het systeem aan den lijve ondervonden. Ik kan u verzekeren dat een mens zich dan pas echt onmachtig voelt.

We moeten met zijn allen het racisme bestrijden. Net daarom is het belangrijk dat we ons blijven inzetten voor een warm en inclusief Vlaanderen. Eén waar iedereen zich gezamenlijk inzet, met respect voor onze normen en waarden, om aan een mooie toekomst te bouwen, ongeacht zijn of haar afkomst.

Ik ben in elk geval heel dankbaar voor de liefde en het vertrouwen die ik hier heb gekregen. Ik zal er dan ook alles aan doen om mij te blijven inzetten voor de waarden die ervoor gezorgd hebben dat het hier zo fijn leven is en dat we hier zoveel kansen krijgen. We moeten SAMEN bouwen aan een mooie toekomst.