1-mei-terrassenguerrilla van Jean-Marie Dedecker

Jean-Marie Dedecker was in zijn jeugd een fan van Che Guevara, Fidel Castro en Simon Bólivar. In de tiener Dedecker schuilde een ontluikende communist, tot hij als judoka is China, Cuba en Rusland vaststelde dat het communisme in de praktijk een verwerpelijke dictatuur van onmenselijke volksonderdrukking is. Dedecker behield echter wel het verzetsstrijdershart van zijn jeugdidolen. Tot op vandaag verdraagt hij geen onrecht, machtsmisbruik of sociale onderdrukking. Gans zijn politieke carrière verzet hij zich tegen de praatjes en het miserabilisme van links Vlaanderen.

Hij is de echte verdediger van de kleine man in de straat. Een politicus die doet wat hij zegt zonder de franjes van de politique politicienne en wars van het nepotisme en het machtsmisbruik van de politbureaus van politieke partijen. Enkel echte vrijheden kunnen leiden tot welvaart en sociale rechtvaardigheid. Vandaar dat de coronadictatuur van Vivaldi aan de grenzen van Middelkerke botste op de ‘dappersten der Belgen’, waar de geest van Ambiorix rondwaart.

De virocratie van Van Ranst

Begin vorig jaar maakte de brede bevolking kennis met viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst. Deze egocentrische narcist is de incarnatie van de Griekse godenkinderen Phobos, de personificatie van angst, en zijn tweelingbroer Deimos, de personificatie van paniek. Met behulp van gewillige mainstreammedia dwong hij de Belgen tot subordinatie door ons te vaccineren met angstpsychoses en te misleiden met mondmaskerleugens en wetenschappelijk geneuzel. De onthoofde dwergregering Wilmès bezweek aan zijn gladde-paling-praatjes en zo werd België een virocratie: een pseudodemocratie waarin virologisch interventionisme en ongrondwettelijk dirigisme de ingrediënten vormen van een latente dictatuur.

Ayn Rand waarschuwde ons voor een dergelijke installatie van de dictatuur: ‘We are fast approaching the stage of ultimate inversion: the stage where the government is free to do anything it pleases, while the citizens may act only by permission; which is the stage of the darkest periodes of human history, the stage of rule by brute force.’

Vrij vertaald, klinkt dat:

‘We naderen snel het stadium van ultieme omkering: het stadium waarin de overheid vrij is om te doen wat ze wil, terwijl de burgers alleen mogen handelen met toestemming; dat is het stadium van de donkerste periodes van de menselijke geschiedenis, het stadium van heerschappij met brute kracht.’

Het rijk van de vrijheid

Na een jaar virodictatuur, waar creatief en selectief met cijfers werd gegoocheld, is het tijd voor het rijk van de vrijheid. Voor het benadrukken dat er in de openlucht vrijwel geen besmettingsgevaar is. Iets wat reeds bleek in mei en juni van vorig jaar tijdens de grootschalige ‘Black lives matter’-betogingen overal ter wereld. Na de BLM-betogingen in België bleven de besmettingscijfers dalen. Het besmettingseffect was 0,0. Als de camera’s niet meer draaien geven alle virologen toe — incluis opperviroloog Marc Van Ranst — dat in de openlucht het besmettingsgevaar te verwaarlozen is.

Enkel past dat niet in hun retoriek van angst en hun tactiek van kaalslag van onze economie. Sinds de uitbraak van de coronacrisis verschenen inmiddels tal van empirisch gebaseerde wetenschappelijk studies van topuniversiteiten. Omdat de mainstreammedia ze niet brengen uit angst hun rijkelijke subsidies te verliezen, en Facebook en Twitter ze systematisch cancelen, zet ik ze voor u even op een rijtje.

Kom uit je kot

Daarom besloot Jean-Marie Dedecker om zoveel mogelijk mensen aan te zetten om uit hun kot te komen. Hij verleende alle Middelkerkse handelaars die erom verzochten een vergunning voor raamverkoop en plaatste begin april reeds picknicktafels en stoelen van de gemeente op de zeedijk, om verbruikers van take-away op een coronaveilige manier te faciliteren. Nu gaat hij nog een stap verder en schorst hij tijdelijk de terrasconcessies van de handelaars. De gemeente neemt de controle over haar openbaar domein terug en gebruikt de aanwezige terrasconstructies om telkens een aantal beschutte picknicktafels en stoelen aan te bieden.

Het gemeentepersoneel, aangevuld met vrijwilligers, zal alle tafels en stoelen constant en systematisch reinigen en ontsmetten. Zo krijgen we coronaveilige terrassen in een omgeving waar er minder besmettingsgevaar dreigt dan binnen de muren van ons eigen huis. Jean-Marie Dedecker draagt zo bij aan het doen dalen van de besmettingscijfers, het ontlasten van de ziekenhuizen en het ontstressen van verpleegkundigen en dokters.

1 mei: het bevrijdingsfeest

Inmiddels bevestigden zowel Binnenlandse Zaken als de diensten van de gouverneur dat de 1-mei-terassenguerilla van Jean-Marie Dedecker conform de regels van de ongrondwettelijke virodictatuur geschiedt. Het bij burgemeestersbesluit opheffen van de terrasconcessies van de Middelkerkse handelaars, het breed interpreteren van raamverkoop en het plaatsen, ontsmetten en rein houden van terrastafels en stoelen van de gemeente, zijn een juridische spitsvondigheid waardoor het rijk van de vrijheid in Middelkerke begint op 1 mei.

Vanaf vandaag tot het einde der tijden wordt in Middelkerke 1 mei gevierd met de herdenking van de terrassenguerrilla van Jean-Marie Dedecker. Elk jaar verandert de zeedijk van Middelkerke in het grootste terras van Vlaanderen waar het glas geheven wordt op de strijd tegen de dictatuur en vóór de vrijheid.