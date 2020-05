De terugkeer van Michail Misjoestin

Op 30 april nam de Russische eerste minister Michail Misjoestin ontslag omdat hij aan corona leed. Hij werd vervangen door de eerste vice-premier Andreji Belousov. De meeste Kremlinkenners beweerden dat hij niet meer zou terug keren omdat hij niet opgewassen was tegen zijn bijna onmogelijke taak. Poetin oordeelde anders en nu moet Mishoestin proberen de sociale en economische heropbouw van de Russische federatie na de coronaramp te leiden. Een ramp die overigens nog niet voorbij is. Misschien moet het ergste…

Op 30 april nam de Russische eerste minister Michail Misjoestin ontslag omdat hij aan corona leed. Hij werd vervangen door de eerste vice-premier Andreji Belousov. De meeste Kremlinkenners beweerden dat hij niet meer zou terug keren omdat hij niet opgewassen was tegen zijn bijna onmogelijke taak. Poetin oordeelde anders en nu moet Mishoestin proberen de sociale en economische heropbouw van de Russische federatie na de coronaramp te leiden.

Een ramp die overigens nog niet voorbij is. Misschien moet het ergste nog komen. Eergisteren 21 mei waren 317 554 infecties gemeld waaronder 8 849 nieuwe gevallen. Het aantal overlijdens liep op tot 3 009.

Favipiravir

Nog steeds zijn er klachten over het gebrek aan verzorgend personeel en tekort aan beschermende kledij. Tientallen artsen en verpleegkundigen zijn gestorven. Dat is trouwens een groot taboe waarover liefst niet gesproken noch gepubliceerd wordt. Ambulances in Moskou komen niet of veel te laat opdagen omdat te veel ambulanciers zijn uitgevallen.

Sensationeel is het bericht dat dictator Ramzan Kadyrov van Tsjetsjenië, de onoverwinneijke stoere islamitische macho, omwille van corona zeer recent in een ziekenhuis in Moskou is opgenomen. Het kan vals nieuws zijn, want Ramzam heeft vele vijanden, maar de ernstige blog Meduza bevestigt het toch.

Misschien kan hij genieten van het nieuw geneesmiddel Favipiravir dat het Russische farmabedrijf ChemKar weldr massaal zal aanmaken. Het is een oud Japans middel tegen griep dat volgens de initiatiefnemers in China met succes tegen corona is gebruikt. Volgens testen in Russische universitaire ziekenhuizen reduceert het in 60% van de gevallen de looptijd van de besmetting van gemiddeld 11 dagen tot 4-5 dagen. Er moeten dus geen nieuwe ziekenhuizen komen.

Verkiezingen

Het relatief kleine aantal Russische coronadoden wekt achterdocht bij de specialisten. Russische artsen geven toe dat wie overlijdt aan corona, maar ook aan een andere ziekte of kwaal lijdt, niet in de lijst met coronadoden voorkomt. Dit kan 60 tot 70% verschil uitmaken.

Belangrijker is nog dat de burgemeesters van grote steden en de gouverneurs van Poetin na de verplichte lockdown de opdracht kregen om de ziekte te bestrijden en de Russen zo snel mogelijk weer aan het werk te brengen. Ze zijn de oren en de ogen van de president en willen hem gunstig stemmen. Ze zorgen voor gunstige verkiezingsuitslagen voor de regeringspartij Verenigd Rusland. Idem voor de presidentsverkiezingen en de volksraadpleging over de nieuwe grondwet binnenkort. En ze zorgen voor gunstige coronastatistieken. Vandaar!

Het derde Rome

Een andere ernstige corona-uitloper is de ruzie binnen de Orthodoxe kerk omwille van de paasvieringen. Die grepen plaats tijdens de door Poetin bevolen lockdown en het verbod op samenscholingen. Patriarch Kirill, vriend en medestander van de president, verbood alle openbare vieringen in kathedralen, kerken abdijen etc. Vrijwel de helft van de geestelijken hield zich daaraan.

Anderen, waaronder metropolieten (bisschoppen) en belangrijke abten dan weer niet en verzamelden grote groepen gelovigen. Het motto was dat God zijn gelovigen tegen corona zou beschermen. Tot de rituelen van de kerk behoort dat tijdens de communie brood wordt genuttigd en uit één kelk wordt gedronken. De ene na de andere gelovige drinkt dus uit dezelfde kelk.

Nieuwe generatie

Andere gebruiken zijn het kussen van een relieken zonder enige hygiënische bescherming. Honderden gelovigen na elkaar. Het resultaat is een groot aantal coronasterfgevallen bij de oudere hogere clerus waaronder abten en bisschoppen. Patriarch Kirill is in zijn hemd gezet en dreigt nu de schuldigen door kerkelijke rechtbanken te laten veroordelen.

Maar er zijn er veel te veel en te hoog geplaatst. Tot een schisma zal het niet komen, maar het is duidelijk dat een jonge generatie kerkleiders aan de macht zal komen die dringend de leer en de rituelen aan de 21ste eeuw zal willen aanpassen.

Nieuwe kathedraal

Poetin betreurt dit alles maar heeft zijn politie niet laten optreden. Hij is een Orthodox die van Moskou het derde Rome wil maken zoals monnik Filotej het in 1510 verwoordde in een brief aan grootvorst Vasili III van Moskou. Dus de patriarch van Moskou moet belangrijker worden dan de door de Turken geïsoleerde oecumenische patriarch van Constantinopel (Istanbul).

Om daartoe bij te dragen heeft hij een nieuwe kathedraal van het leger even buiten Moskou laten bouwen in het teken van de 75ste verjaardag van de overwinning op het fascisme. Binnen in die kathedraal zouden mozaïeken van belangrijke leiders en generaals waaronder Stalin en ook Poetin worden aangebracht. Omwille van enig satirisch protest heeft Poetin laten weten dat hij alsnog niet een mozaïek van zichzelf in de kathedraal wil.