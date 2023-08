Aantal asielzoekers piekt: 72.000 registraties in april dit jaar

Volgens nieuwste statistieken van Eurostat piekte het aantal nieuwe asielzoekers in april. Liefst 72.630 niet-EU-burgers vroegen voor de eerste keer een asielprocedure aan in een EU-lidstaat. De merkwaardige aantrekkingskracht van Nederland op minderjarige onbegeleide asielzoekers blijft opvallen. [media-credit name="Eurostat" align="alignleft" width="300"][/media-credit] 72.630 nieuwe ‘eerste’ asielvragen in april 2023. Vergeleken met april 2022 is dat een stijging van 34 procent. In april 2022 vroegen 54.350 personen voor de eerste keer asiel aan. De meeste nieuwe asielzoekers beweerden Syriër of Afghaan te…

Volgens nieuwste statistieken van Eurostat piekte het aantal nieuwe asielzoekers in april. Liefst 72.630 niet-EU-burgers vroegen voor de eerste keer een asielprocedure aan in een EU-lidstaat. De merkwaardige aantrekkingskracht van Nederland op minderjarige onbegeleide asielzoekers blijft opvallen.

Eurostat

72.630 nieuwe ‘eerste’ asielvragen in april 2023. Vergeleken met april 2022 is dat een stijging van 34 procent. In april 2022 vroegen 54.350 personen voor de eerste keer asiel aan. De meeste nieuwe asielzoekers beweerden Syriër of Afghaan te zijn. Ook in de voorgaande maanden waren de Syriërs de grootste groep met 9.420 aanvragen. De Afghanen waren met 7.405 tweede. Op de derde plaats kwamen de Venezolanen met 5.785 personen, gevolgd door de Colombianen (4.770). De vijfde grootste groep waren Turken met 4.640 aanvragen.

De oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne komen met steeds minder de Europese Unie binnen. In april dit jaar vroegen amper 895 Oekraïners asiel aan. In februari 2022 waren dat er 2.105 en in maart vorig jaar zelfs 12.190. Eurostat beweert dat dit lage aantal te wijten is aan ‘tijdelijke bescherming’ van Oekraïense vluchtelingen. Ze hoeven met andere woorden geen asiel aan te vragen om een uitkering te krijgen. Pikant detail: 1.720 Russen vroegen in april asiel aan in een EU-land.

De grootste ontvangers van asielzoekers waren Duitsland, Spanje, Frankrijk en Italië. 72 procent van alle eerste asielaanvragen gebeurde in die landen. 20.950 asielzoekers gingen naar Duitsland. 12.910 naar Spanje. In Frankrijk dienden 10.260 asielzoekers een dossier in tijdens de maand april.

In België boden in april 1.625 asielzoekers zich aan met een eerste asielaanvraag. In mei groeide dit aantal tot 2.235 en in juni bleef het ongeveer gelijk met 2.230 ‘eerste’ asielaanvragen. Het onderscheid tussen eerste en ‘subsequente’ of meervoudige asielaanvraag is belangrijk. Op die manier probeert de EU een beeld te krijgen van de instroom.

Die instroom piekte ook. Op 14 juli meldde Frontex, de EU-grenscontrole, dat tijdens de eerste zes maanden van 2023 het aantal illegalen dat de grens overstak en de EU binnen raakte 132.370 personen bedroeg. Dat is het hoogste totaal sinds 2016. Het is ook 10 procent meer dan in 2022.

De cijfers in België lopen al jaren min of meer gelijk met die in Nederland, al telt ons buurland aanzienlijk meer inwoners. Hoewel de cijfers hoog zijn en pieken in de EU piekten ze dit keer niet in België en Nederland. De absolute uitschieter was in oktober 2015 toen in Nederland 9.965 en in België 5.525 asielzoekers aankwamen op één maand.

Eurostat

Onbegeleide minderjarigen zorgbarend

Een zorgelijk gegeven zijn de onbegeleide minderjarigen. In april 2023 waren dat er 2.625. Dat zijn vooral Afghanen, Syriërs, Somaliërs, Turken en Venezolanen die beweren minderjarig te zijn. Bij die groep valt wel op dat Nederland de op één na aantrekkelijkste bestemming is, na Duitsland. Oostenrijk is het derde populairste land. De 895 Afghaanse en 685 Syrische minderjarige onbegeleide asielzoekers vormen de overgrote meerderheid van die groep. Een groot deel blijkt achteraf bij onderzoek te liegen over zijn leeftijd.

Vooral Nederland en in mindere mate België zijn al decennia favoriete bestemmingen voor onbegeleide minderjarige asielzoekers of mensen die zich daarvoor uitgeven. Dat weten mensensmokkelaars. Lange tijd waren ook Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk landen waar buitenproportioneel veel onbegeleide minderjarige asielzoekers opdoken.

De herkomst van die minderjarige asielzoekers varieerde nogal door de jaren heen. In 1998 boden zich in Nederland 3.504 en in België 1.488 dergelijke ‘minderjarigen’ aan op een Europees totaal van 11.871. In 1999 waren dat er 1.706 in België en 5.009 in Nederland op een totaal van 13.607. Eind jaren ’90 bleken België en vooral Nederland duidelijk aantrekkelijker voor minderjarige asielzoekers of asielzoekers die zich daarvoor uitgaven. De herkomst van die onbegeleide minderjarige asielzoekers verschilde wel van de huidige. Die minderjarigen waren eind jaren ’90 vooral Joegoslaven, Rwandezen, Congolezen en inwoners van Sierra Leone in België. In Nederland waren dat Chinezen, Angolezen, Somaliërs en inwoners van Sierra Leone.

Alleen al in april 2023 doken 1.105 onbegeleide minderjarige asielzoekers op in Duitsland en 340 in Nederland. Daarmee is Nederland nog niks van die merkwaardige aantrekkingskracht op ‘minderjarige onbegeleide asielzoekers’ verloren.