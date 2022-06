Algerije en Spanje ruziën over Westelijke Sahara

Afgelopen woensdag kondigde Algerije ietwat verrassend aan de economische relaties met Spanje stop te zetten. Als reden geeft Algerije aan het standpunt van Spanje met betrekking tot de Westelijke Sahara niet te appreciëren. Ooit was de Westelijke Sahara in Spaanse handen en werd die dan ook Spaanse Sahara genoemd. Na de dekolonisatie was het de bedoeling dat een deel van die Spaanse Sahara naar Mauritanië zou gaan, en een ander deel naar Marokko. Maar uiteindelijk palmde Marokko in 1975 het…

Afgelopen woensdag kondigde Algerije ietwat verrassend aan de economische relaties met Spanje stop te zetten. Als reden geeft Algerije aan het standpunt van Spanje met betrekking tot de Westelijke Sahara niet te appreciëren.

Ooit was de Westelijke Sahara in Spaanse handen en werd die dan ook Spaanse Sahara genoemd. Na de dekolonisatie was het de bedoeling dat een deel van die Spaanse Sahara naar Mauritanië zou gaan, en een ander deel naar Marokko. Maar uiteindelijk palmde Marokko in 1975 het ganse gebied in. In de Westelijke Sahara zitten veel fosfaten in de grond, en ze grenst aan een stuk Atlantische oceaan waar nog veel te vissen valt.

Het Polisariofront voert een strijd voor autonomie voor de Westelijke Sahara, en haar Sahroui-bevolking. Het krijgt daarvoor de steun van Algerije. Algerije en Marokko zijn sedert lang aartsvijanden. Algerije heeft een grens met de Westelijke Sahara. Marokko is wel bereid een beperkte autonomie te geven aan het gebied. In het verleden stelde Spanje zich eerder neutraal op in de discussie over dat stuk Sahara, maar nu heeft de Spaanse socialistische regering zich in maart reeds achter Marokko geschaard, nadat de voormalige Amerikaanse president Donald Trump Marokko al vrij spel had gegeven in de volledige Westelijke Sahara, in ruil voor een vriendschapsakkoord tussen Marokko en Israël.

Betaalverkeer stopgezet

De conservatieve oppositie in Spanje vindt het initiatief van de Spaanse regering een domme zet, en viseert daarbij vooral premier Pedro Sanchez, economist en ex-VUB student. Voor veel Spanjaarden is het bovendien moeilijk verteerbaar dat Algerije ondertussen wel uitstekende relaties heeft met Italië. Spanje zit in een moeilijke positie: het moet goede relaties onderhouden met Marokko, onder meer om de stroom Marokkaanse vluchtelingen richting Gibraltar te beperken, anderzijds is het voor een stuk afhankelijk van Algerije als het gaat over gas.

De Algerijnse regering vroeg woensdag ook aan de Algerijnse banken om betalingen naar en van Spanje stop te zetten. Dat heeft gevolgen voor de buitenlandse handel van alle producten, behalve dan gas. De Algerijnen hebben ook hun ambassadeur uit Madrid teruggeroepen, en Sonatrach kondigde een prijsstijging van haar gas richting Spanje aan.

Algerije en de grens met Israël

Tenslotte weigert Algerije nu haar vluchtelingen, die aan de Spaanse kust zijn aangekomen, terug op te nemen. In augustus vorig jaar verbrak Algerije reeds haar banden met Marokko, en stopte het ook met het leveren van gas aan dat land.

Hoe Algerije het zich kan permitteren zowel Marokko als Spanje tegen de schenen te schoppen, weinigen begrijpen het. Algerije is niet te spreken over het vriendschapsverdrag tussen Marokko en Israël, want volgens de Algerijnse propaganda betekent dat dat Israël nu een grens zou hebben met Algerije. Algerije beweert bovendien dat Marokko de Algerijnse Berbers zou opjutten tegen de Algerijnse regering.

Algerijns gas voor Europa

Bij monde van de Spanjaard en socialist Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor buitenlandse zaken en het veiligheidsbeleid, tekende Europa protest aan. De actie van Algerije is nu eenmaal in strijd met het vrijhandelsakkoord dat Algerije en de Europese Unie hebben getekend, het EU-Algeria Association Agreement dat sedert 2005 van kracht is.

Bovendien is er ook een twintig jaar oud vriendschapsakkoord tussen Algerije en Spanje. Met haar standpunt over de Westelijke Sahara staat Spanje overigens niet alleen, want onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland volgen daarin. Tot voor de oorlog Rusland-Oekraïne hadden de Europeanen niet gedacht dat ze ooit naar alternatieven zouden gaan zoeken voor het Russische gas, maar nu is dat wel het geval, en komt ook Algerije in beeld.

Algerije is de tweede leverancier van gas voor Spanje. Meer dan 40% van het gas dat Spanje importeert komt uit Algerije. Spanje was in 2020 de vierde exportmarkt voor Algerije, na Frankrijk, Italië en China. Spanje is ook de vierde grootste leverancier aan Algerije, na Frankrijk, Italië en Turkije. In 2021 exporteerde Spanje voor 2 miljard goederen en diensten naar Algerije, en importeerde het voor 5 miljard uit Algerije. De handelsbalans tussen Algerije en Spanje is dus duidelijk in het voordeel van Algerije. In 2019 was Algerije de belangrijkste Afrikaanse gasexporteur, en de derde grootste leverancier van gas aan de Europese Unie.

Internationale gasprijs

Blijkbaar heeft het protest van de EU wel resultaat, want Algerije beweert nu dat het nooit het vriendschapsakkoord met Algerije heeft opgezegd. En de Vertegenwoordiging van Algerije bij de Europese Unie beweert nu dat Algerije helemaal geen maatregelen heeft genomen tegen Spanje.

Het gedoe met Algerije komt wel op een slecht moment, nu zowel Spanje als de rest van de Europese Unie ijverig op zoek zijn naar gasleveranciers, omdat het importeren van gas uit Rusland minder populair wordt. Dankzij de invasie van Rusland in Oekraïne is de internationale gasprijs gestegen, en dat komt Algerije goed uit, de verouderde infrastructuur laat niet veel productieverhogingen toe.

Buitenlandse gasbedrijven

Afgelopen jaren hebben we gezien dat Algerije zelf steeds meer van het gas gebruikt dat het zelf produceert, en dat komt omdat de elektriciteit die de meer dan 40 miljoen Algerijnen gebruikt voornamelijk wordt geproduceerd door gascentrales. In 2000 werd nog 75% van het Algerijnse gas geëxporteerd, vandaag is dat ‘slechts’ 50%. De gassector wordt met diverse uitdagingen geconfronteerd: de gasbronnen in het zuiden van Algerije liggen ver verspreid uit elkaar en ver verwijderd van de transportinfrastructuur, de beveiliging van de installaties tegen terrorisme is een grote uitdaging.

Sedert een nieuwe wet gestemd in 2019 wil Algerije meer buitenlandse bedrijven aantrekken om de gasexploitatie te moderniseren, terwijl buitenlandse bedrijven in het verleden vaak geweigerd werden in naam van de strijd tegen het (neo)kolonialisme. In 1971 nog werd de sector genationaliseerd. De nationale energiemonopolist Sonatrach, opgericht in 1963, beschikt niet over voldoende kapitaal om de klus alleen te klaren. Momenteel zijn onder meer het Russische Lukoil en Zarubezhneft, het Amerikaanse Chevron en ExxonMobil, het Turkse TPAO en het Chinese Sinopec reeds aanwezig in het land.