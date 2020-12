Bart De Wever voert streng GAS-beleid

Corona zorgt voor nogal wat Hitler-retoriek. De schreeuw van Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, dichtte provinciegouverneur Carl Decaluwé in ware Trumpstijl een snorretje, bottinnen en een zweepje toe. Even zag ik sheriff Decaluwé als een transgender SM-meesteres met ster op zijn SS-kostuum voor mij opdoemen. Het was geen fraai beeld. Gelukkig voor Dedecker is haatprediken nog geen correctioneel misdrijf, anders had de sheriff van West-Vlaanderen de burgervader van Middelkerke een proces van Neurenberg door de neus geboord.

De GAS als drukmiddel

De Wever slaat dan weer lockdowfeesters met gemeentelijke administratieve sancties (GAS) om de oren. Het feit dat Joden tijdens lockdownbijeenkomsten GAS krijgen van burgemeester Bart De Wever, klinkt historisch beangstigend. Maar wie het durft te ontkennen of te minimaliseren wordt door Vincent Van Quickenborne correctioneel vervolgd. Of heb ik het nieuwsbericht verkeerd begrepen?

Gelukkig voor de religieuze gemeenschappen in ons land mogen ze nu terug met 15 bidden of extatisch hun geloof belijden. Er staan in dit land nogal wat kerken leeg. Wie met kerstmis toch feest wil vieren, snijdt zijn kalkoen dus best in één van die leegstaande kerken of kapellen. Naar verluidt is de kapel van de monniken van West-Vleteren en Chimay te huur. Zolang je maar heilige wijn of trappist zuipt en hostiesijs als dessert op je kerstmenu zet, ben je buiten bereik van de geneugtengestapo. Deze schakelt nu zelfs drones met thermische camera in om de koppen in de living of slaapkamer te tellen. Wie met teveel is krijgt een GAS en wie niet minnelijk schikt komt voor de rechter en riskeert 8 dagen gevangenis en tot 4000 euro boete.

De Block erop

Frank Vandenbroucke haalde de grove middelen boven om corona een halt toe te roepen. ‘De Block erop’ fulmineerde hij op de nationale veiligheidsraad. Niemand wou opnieuw Maggie De Block over zich heen krijgen en bij de gedachte daarvan riepen de ministers in koor: ‘Neen Frank, dat nooit meer, sluit de winkels maar’.

De haarkappers scholen zich om tot honden en poesjeskappers, want de haardos van mensen is levensgevaarlijk. Voor ministers en tv-virologen geen probleem, want de tv-stations kregen een uitzonderling en mogen iedereen in praatprogramma’s schminken en het haar knippen. Het coronavirus passeert niet via de schaar van de VRT en VTM, maar bij de kapper om de hoek is het dodelijk.

Sommige kappers gaan illegaal mensen knippen bij hen thuis. Op tweedehandssites staan er tientallen kappers die hun diensten aanbieden. Maar de coiffeurpolitie kon tijdens 387 controles geen enkele klissen. Of ik daar nu droevig of blij om moet zijn ben ik nog niet aan uit. Feit is, de Vivaldi-ministers zijn de pedalen kwijt. Op het einde van zijn leven werd Antonio Vilvaldi een neurotisch psychopaat, de Vivaldi-regering is zo geboren.

Het ProMi van Vivaldi

Als je dacht dat de Vivaldi-regering eerlijk communiceert. Think again. Er bestaat een confidentieel rapport met coronacijfers en een rapport met cijfers voor het algemene publiek bestemd, maakte HLN bekend. De officiële verklaring van Frank ‘De Block erop’ Vandenbroucke is dat onze overheid vreest dat sommige informatie verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden, dus kiest ze voor aparte rapporten. Sommige zaken zouden voor extra verwarring kunnen zorgen, en dat wil Frankske vermijden.

Voor Frank Vandenbroucke zijn wij gevaarlijk idioten. Want de Belgische bevolking moet beschermd worden tegen zichzelf. Ze kan niet omgaan met de echte cijfers. De leiders van dit land brainwashen ons met valse informatie en wij slikken gedwee. Frank leidt het ministerie van propaganda, het ProMi. Socialisten hebben een heimelijk trekje, namelijk de gave om valse propaganda door onze strot rammen.

De moord op humor

Deze week werd opnieuw een leerkracht op sociale media verkracht door penjihadisten omdat hij les gaf over de onverdraagzaamheid van moslims. Het debat omtrent islamcartoons en islamofobie lijkt stilaan op een fantasmagorie van een verplichte Rohypnolvaccinatie. Als religie de humor onthoofdt worden we sluipend azijnpissers van religieuze dictaten in een dwangbuis van sacraal despotisme.

Daartegenover staat dat penjihadisten wild om zich heen schoppen en een breed forum krijgen van onze mainstreammedia om ons een geweten te schoppen. Hun godsdienst schrijft voor dat het een doodzonde is om zich aan te passen aan een andere bevolking. Onze linkse ‘wir schaffen das’- groupies zijn daarvoor Oost-Indisch doof. Hun dhimmitude is het touw van de wurgseks; het snijdt de bloedtoevoer naar de hersenen af waardoor het poco-orgasme intenser wordt.