Bart Somers behoudt subsidies radicale Diyanet-moskeeën

De Franse president Emmanuel Macron kondigde reeds in februari van dit jaar aan buitenlandse islamleerkrachten en imams te weren. Een maand later deelde Vlaams minister Bart Somers daarentegen mee dat er 59 gebedshuizen — waaronder vijf Diyanet-moskeeën — op de wachtlijst staan voor erkenning door de Vlaamse overheid. Ook na de recente terreurgolf in Frankrijk en Oostenrijk meent Bart Somers dat er geen aanwijsbare redenen zijn voor de sluiting van antiwesterse en antisemitische Diyanet-moskeeën. Intussen is al meermaals aangetoond dat…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Franse president Emmanuel Macron kondigde reeds in februari van dit jaar aan buitenlandse islamleerkrachten en imams te weren. Een maand later deelde Vlaams minister Bart Somers daarentegen mee dat er 59 gebedshuizen — waaronder vijf Diyanet-moskeeën — op de wachtlijst staan voor erkenning door de Vlaamse overheid. Ook na de recente terreurgolf in Frankrijk en Oostenrijk meent Bart Somers dat er geen aanwijsbare redenen zijn voor de sluiting van antiwesterse en antisemitische Diyanet-moskeeën. Intussen is al meermaals aangetoond dat moskeeën een belangrijke en gevaarlijke rol kunnen spelen bij de verspreiding van een gedachtegoed dat haaks staat op de vrije democratische waarden. Een nieuw decreet voor de erkenning van erediensten moet solaas brengen.

Diyanet predikt segregatie

Naar aanleiding van de onthoofding van een Franse geschiedenisleerkracht Samuel Paty door een 18-jarige van Tsjetsjeense afkomst ontstond er — na kritische opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron over de islam — een diplomatieke rel tussen Turkije en Frankrijk. De uitspraken van de Franse president vielen in slechte aarde bij de Turkse president Erdoğan. Die twijfelde openlijk aan de geestelijke conditie van de Franse president.

Erdoğan wordt daarbij openlijk gesteund door de Diyanet. Dat is het Turkse Directoraat voor Godsdienstzaken. Het instituut valt onder het Turkse ministerie van Algemene Zaken. De imams — die de Diyanet opleidt — zijn overheidspersoneelsleden. Het directoraat ondersteunt de in het buitenland wonende moslims. In België vallen zo’n 62 moskeeën onder de Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı. Het budget van Diyanet is de laatste jaren enorm toegenomen.

In het recente verleden adviseerde Diyanet dat meisjes van negen jaar huwbaar zijn. En dat homoseksualiteit strafbaar is binnen de islam. Erdoğan houdt de organisatie een hand boven het hoofd. Een strijdlustige Macron kondigde onlangs aan een einde te willen maken aan het systeem van door Turkije uitgezonden imams die in Frankrijk komen preken. ‘We kunnen de wetten van Turkije niet op Franse bodem hebben.’ De islamitische segregatie op Franse bodem is al decennialang een groot probleem.

De consequente aanpak van Macron krijgt volle steun van Ruud Koopmans (onderzoeksdirecteur en hoogleraar sociologie). ‘In zijn meedogenloze onderdrukking van andersdenkenden en andersgelovigen, zijn gewelddadige expansiedrift en zijn absolute geloof in de eigen superioriteit, is het islamitisch fundamentalisme het fascisme van onze tijd.’ ‘Het islamitisch fundamentalisme bestrijd je niet met goede bedoelingen, maar door de navolging van de standvastige houding van Macron’, vult Koopmans nog aan.

Lamentabele houding Vlaamse regering

In het Vlaams parlement liet Chris Janssens (Vlaams Belang) zich heel kritisch uit over de lamentabele houding van de Vlaamse regering. ‘Tot op heden laat de Vlaamse Regering op basis van het Eredienstendecreet nog steeds twaalf Diyanet-moskeeën — goed voor 60% van de Vlaamse moskeesubsidies — financieren. Nochtans worden op deze manier moskeeën gefinancierd die niet alleen eigendom zijn, maar ook hun instructies ontvangen, van het Turks-islamitische regime dat er zelfs de imam aanstelt. De staatsveiligheid bestempelt Diyanet, geheel terecht, al enkele jaren als de “lange arm van Erdoğan” omdat Diyanet de lijn van de Turkse fundamentalistische regeerpartij AKP volgt.’

Frankrijk legt de invloed van Diyanet aan banden. Om het recht op vrije meningsuiting kracht bij te zetten, werden Mohammed-cartoons op Franse gebouwen geprojecteerd. De haatcampagne tegen het Franse initiatief vanuit de islamitische wereld spreekt boekdelen. Met name over hoe die over het recht op vrije meningsuiting denkt. Dat recht is nochtans een basisvoorwaarde voor de erkenning en subsidiëring van moskeeën in Vlaanderen.

Extremismedecreet

Minister Bart Somers (Open Vld) werkt aan een nieuw decreet omtrent de erkenning van erediensten. Dat zal vanaf september 2021 in voege treden. In dit decreet zal er een verbod worden ingeschreven op buitenlandse financiering die verband houdt met extremisme.

‘Hoe kan het dat Vlaams belastinggeld kan worden aangewend voor het in stand houden van parallelle islamitische structuren?’ Op deze vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang) antwoordt minister Bart Somers (Open Vld) dat de bestuursorganen van de erediensten een register van alle giften zal moeten bijhouden, die te allen tijde kan worden geraadpleegd. Naïef? ‘Een van de erkenningscriteria in het voorontwerp van het decreet is een verbod op het verlenen van medewerking aan activiteiten die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld.’ Als een Diyanet-moskee dus niet aan de erkenningsvoorwaarden van het nieuwe decreet voldoet, zal een onderzoek worden opgestart. Dat kan leiden tot een procedure tot opheffing van de erkenning.

‘Samenzweerderig, antiseculier, antisemitisch, antiwesters’

Macron neemt dus forse maatregelen tegen de Diyanet-moskeeën. Bart Somers daarentegen blinkt weer uit in halfslachtigheid. Momenteel is er amper controle op wat er achter de gesloten deuren in de Diyanet-moskeeën gebeurt. Chris Janssens: ‘We weten dat Ankara de imam levert en betaalt in die moskeeën en er zelfs op toeziet dat de preken in overeenstemming zijn met het fundamentalistische beleid van de Turkse regering, waarbij geen moment sprake is van scheiding tussen moskee en staat.’ Zowel de staatsveiligheid als OCAD signaleerden in de commissie Radicalisering dat het discours van Diyanet ‘samenzweerderig, antiseculier, antisemitisch, antiwesters is’. Net als onder Liesbeth Homans zal er ook onder Bart Somers niet worden ingegrepen.

Bart Somers jaagt liever extreemrechtse spoken na dan concrete maatregelen te nemen tegen de Diyanet-moskeeën. Zelfs de staatsveiligheid waarschuwt voor antiwesterse invloeden. Somers zou zich voor de intrekking van de erkenning kunnen beroepen op Frankrijk en Oostenrijk. Die blokken buitenlandse islamitische invloeden al af. Ook Ruud Koopmans liet heel recent in de NRC niets aan duidelijkheid te wensen over. ‘Het islamitische fundamentalisme is geen probleem van Frankrijk. Het is de inspiratiebron voor wereldwijde onderdrukking en geweld. Daarom verdient Macrons aanpak brede steun en navolging, ook in de islamitische wereld.’ Waarom dan niet in Vlaanderen?