Belgen herontdekken de beurs

Nu meer dan 1 miljoen Belgen thuis zitten in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis, hebben we veel tijd om ons bezig te houden met het ontdekken van nieuwe dingen. Een neveneffect van dit alles is dat nog nooit zoveel Belgen sinds de financiële crisis zich op de aandelenmarkten gooien.

Het is ongezien dat onlinebrokers voor het eerst sinds de financiële crisis lijken te verdrinken in de aanvragen van nieuwe beleggers. Deze partijen waar je aandelen en beleggingen kunt kopen tegen zeer lage kosten, moeten vandaag zelfs met wachtlijsten werken om iedereen verwerkt te krijgen. Zo kreeg de onlinebroker BinckBank in maart evenveel aanvragen binnen om een rekening te openen als in 10 normale maanden. Ook bij de concurrenten zoals mijn vroegere werkgever Bolero, zijn de aanvragen met maar liefst 700 procent gestegen over dezelfde periode. Bij Bankshopper, een vergelijkingswebsite om banken en brokers te vergelijken, heeft men in maart evenveel aanvragen gekregen als over heel 2019.

Het is ongelooflijk hoe de weerzin tegen de beurs in enkele maanden omgeslagen is in totale euforie.

De beurs is terug sexy

Enerzijds ben ik blij dat de man in de straat eindelijk terug de beurs wilt leren kennen. Anderzijds is het probleem dat veel mensen nu naar de beurs gezogen worden door de belofte van snel en makkelijk geld. De beurzen zijn immers sinds de financiële crisis nog nooit zo volatiel geweest als vandaag. Zo is de Brusselse Bel20 index tussen 17 februari en 17 maart dan wel 39,8 procent verloren, maar sinds 17 maart is dezelfde index ook al voor 21 procent hersteld. Een verschroeiende rit die beleggers massaal terug naar de beurs lijkt te lokken. Geld verdienen was immers nooit zo makkelijk.

Gokken is echter niet beleggen

Wanneer deze mensen onder de juiste omstandigheden op de beurs geraken, kan ik dit enkel toejuichen. Echter vrees ik dat de nieuwe golf beleggers momenteel alleen beginnen zonder begeleiding met alle gevolgen vandien. Aangemoedigd door films zoals The Wolf of Wall Street, begint men aan het avontuur en hoopt men de nieuwste trading goeroe te worden. In plaats van te beleggen op de lange termijn, wil men op enkele dagen tijd veel geld verdienen waarbij de grens naar gokken zeer dun is.

Ik word triest als ik zie hoeveel beginners die pas een maand geleden begonnen zijn, nu al vlot meerdere transacties doen per dag en denken dat ze goed bezig zijn.

Geld blijft taboe

De beurs zelf is niet het probleem, want door dit fantastische instrument kunnen ook werknemers participeren in duizenden bedrijven en genieten van de winsten van het kapitaal. Het probleem zit echter bij het taboe dat hangt over geld. Veel mensen hebben immers niemand om advies aan te vragen en financiële kennis is zeer schaars. Bij je bank kan je ook niet gaan, want in België zal men enkel producten verkopen waar men zelf grote commissies aan verdient.

Banken zitten met belangenconflict

Zo weten maar weinigen dat de transactiekosten om 2500 euro aandelen te kopen bij Belgische onlinebrokers maar ongeveer 7,50 euro bedraagt. Banken kunnen hier dan ook verhoudingsgewijs weinig aan verdienen waardoor het niet interessant is om deze service te promoten. Het is niet voor niets dat banken liever fondsen verkopen in plaats van aandelen. Hier kan men 3 procent instapkosten op vragen en jaarlijks een beheersvergoeding van soms meer dan 2 procent. Niet alle fondsen vragen dit of zijn per definitie slecht, maar door dit belangenconflict kan je niet naar de bank stappen om onafhankelijk advies te vragen. En zelfs als de banken zouden willen, mogen ze door de strenge regelgeving geen aandelenadvies geven aan klanten die hiermee niet vertrouwd zijn.

Zoek onafhankelijke partijen

Het gevolg? Mensen storten een groot deel van hun spaargeld op een beleggingsrekening en gaan zonder begeleiding het avontuur aan wat in zeer veel gevallen eindigt met tranen. Echter is het niet geweten dat er ook vzw’s zijn die zich bezig houden met de educatie van beginnende beleggers.

Zo heb je de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB) die al 40 jaar uit de schijnwerpers beginnende en gevorderde beleggers helpt. Dit met lezingen, analyses en ook tips om veel voorkomende beleggingsfouten niet te maken. Ook kan je via het VFB een eigen beleggingsclub opstarten waardoor je met vrienden en familie langzaam kunt bijleren over beleggen. Het feit dat het een vzw is en ook niet commercieel, maakt dat de federatie een zeer betrouwbare partij zijn en een meerwaarde voor de beginnende belegger.

Bereid je voor op schokken

Aan de talloze mensen die nu onlangs zijn begonnen met beleggen, wil ik wel de volgende waarschuwing geven. Op de lange termijn zal de crisis van vandaag met grote kans een zeer mooi instapmoment blijken te zijn. Echter staat er op korte termijn met grote zekerheid een recessie voor de deur die nog lelijk zal gaan huishouden.

Bedrijven zullen hun resultaten publiceren en vooruitzichten die zeer slecht zullen zijn. De mensen die nu ingestapt zijn omdat we een zeer groene maand hebben meegemaakt, moeten daarom rekening houden dat met deze volatiliteit een even grote omkering op korte termijn ook weer kan plaats vinden.

De economische coronacrisis is nog niet begonnen

In de komende maanden zal de fase komen waar enkele bedrijven in sectoren zoals de luchtvaart en het toerisme over kop zullen gaan en waarbij ook veel jobs definitief verloren zullen gaan. Consumptiepatronen zullen veranderen en lager zijn als daarvoor. Dit zal vermoedelijk bedrijven die al in de problemen zaten verder de dieperik in duwen. Ook zullen wereldwijd enkele overheden onder vuur komen te liggen omdat de financiële markten zich zullen afvragen of men hun schulden wel kan terug betalen. Ook in Europa zullen we de gevolgen van de schulden die we vandaag aangaan nog jaren voelen na de coronacrisis.

Er komen dan ook nog enkele moeilijke maanden en ook op de beurs. Zoek daarom zeker een partner die je helpt met je beleggingen en die je ook bijstaat wanneer de markten terug onvermijdelijk zullen draaien. Beleggen is immers een teamsport die je niet alleen doet. Door met elkaar in debat te gaan, leer je de juiste keuzes te maken en kan je via de wisdom of crowds impulsieve beslissingen vermijden. Op de korte termijn is de beurs immers een casino, maar op lange termijn hoop ik dat veel Belgen zullen leren dat het wel degelijk een levensverzekering kan zijn.