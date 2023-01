Brandbrief aan onze politieke leiders

Beste bananenrepublikeinen, Een voorspoedig 2023 toegewenst. Moge u verantwoorde politici krijgen die begaan zijn met álle Vlamingen en niet met hύn stemmen. Moge u democratische regeringen krijgen die rekening houden met uw stemgedrag en uw ideologische denkrichting. Moge u ministers kennen die naar u luisteren en openstaan voor uw besognes. Genoeg gezeverd. Nu de realiteit. Wachten op Godot Wat kunnen we in 2023 verwachten van onze Vlaamse politieke leiders en hun kudde ootmoedige schapen? Niets, vrees ik! N-VA valoriseert haar…

Beste bananenrepublikeinen,

Een voorspoedig 2023 toegewenst. Moge u verantwoorde politici krijgen die begaan zijn met álle Vlamingen en niet met hύn stemmen. Moge u democratische regeringen krijgen die rekening houden met uw stemgedrag en uw ideologische denkrichting. Moge u ministers kennen die naar u luisteren en openstaan voor uw besognes. Genoeg gezeverd. Nu de realiteit.

Wachten op Godot

Wat kunnen we in 2023 verwachten van onze Vlaamse politieke leiders en hun kudde ootmoedige schapen? Niets, vrees ik! N-VA valoriseert haar stemmengewicht niet en zakt alsmaar verder weg in een moeras van regeerimpotentie. Vooruit is dan weer een inhoudsloze Tv-spelletjespartij met een dieptrieste clown als voorzitter.

CD&V, Open VLD en Groen – 50% van de Vlaamse regering en 78% van de Vlaamse partijen in de federale regering – zijn lilliputterpartijen met krimphoofden. Ze zien de kiesdrempel, als guillotine van hun politiek bestaan, steeds nadrukkelijker in beeld komen. Hun losgeslagen vlotten stuwen apocalyptisch naar de waterval van de verkiezingen in 2023/24. Het creëert een beslissingsangst voor duurzaam, visionair en gezond financieel beleid. Want dergelijke beslissingen zijn vaak onpopulair en knabbelen aan de stemmenzwerm van volatiele kiezers. Resultaat? Stilstand en uitstel naar een verhakkelde Griekse kalender van radeloosheid. De nood is al sinds 2019 hoog, maar er is geen redding nabij. Het is wachten op Godot.

Open liberale miserie

Open VLD zit gevangen in de fuik van 23 jaar wanbeleid en heeft de moed en de inventiviteit niet om tegen de stroom in, eruit te zwemmen. In de federale regering is Open VLD de bitch van de PS en het slachtoffer van de fundamentalistische liberale kwelduivel Georges Louis Bouchez.

Alexander De Croo is niet alleen een zwakke leider, hij is een tamme strooplikker die wanhopig zeven partijen met spuug en paktouw poogt samen te houden. Egbert Lachaert en de handvol overgebleven blauwe meute leggen alles op de schouders van De Croo. Ze zadelen hem op met een ‘mission impossible.’ Van hem wordt verwacht dat hij én een ideologisch neutraal compromis bouwende leider is, én de deus ex machina van het Vlaams liberalisme. Als kleinste ‘grote smurf’ van Vivaldi kan De Croo enkel blauwe microdots tekenen op de rode lakens uitgedeeld door snowflake Conner Rousseau en Gutmensch Paul Magnette. Vivaldi moet en zal links zijn of zal niets zijn.

In de Vlaamse regering huppelt Bart Somers nog steeds in de schaduw van Sihame El Kaouakibi. Zijn blauw kosmopolitisch woke-imago is er bont en blauw door geslagen. Terecht! Open VLD is in de Vlaamse regering de copiloot zonder stuurplan, visie of gedrevenheid. De ooit zo trotse liberale partij is een open liberale miserie geworden.

Gevallen engel zonder vleugels

CD&V is de ontstoken appendix van de federale regering. Ze zijn het aanhangwagentje van de Vivaldi bakfiets-tandem. Ze sturen niet. Stampen niet. Betekenen niets.

Annelies Verlinden heeft van Binnenlandse Zaken, buitengewone zever gemaakt. Tijdens de Coronacrisis bunnyhopte ze van de ene stommiteit naar de andere. De staatshervorming is een welgevormde scheet in een netzak. En de politie lust haar pedante laatdunkendheid stilaan rauw. Amen.

Vincent Van Peteghem illustreert dan weer de onmacht van de CD&V. Zijn fiscale hervorming is al tien keer hervormd. Courage, Vincent. Nog twee omvormingen en uw hervorming is de stilstand van de PS-gedachte. We konden het vorige week allemaal in HLN lezen. Magnette roeptoeterde dat hij wel hervormingen wil, maar dan alleen linkse.

In de Vlaamse regering slikt Crevits op haar vrome knieën alles wat Demir en Jambon haar dwangvoeren. Het stikstofdebacle. Zwelg. Het mestactieplan. Zwelg. Ventilus. Zwelg. Haar brandende keelpijn werd zo erg dat ze een ‘burn-out’ kreeg.

Beke maakte van zorgtehuizen sterfhuizen en van kinderopvangen martelkamers. Hij kreeg terecht de ezelsstamp. De CD&V is een gevallen engel zonder vleugels.

Guillotine van gezond verstand

Groen is dan weer het kleine zusje van het eco-communistische Ecolo. Ecolo staat voor ‘Ecologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales’, vrij vertaald ‘confederatie van klimaatklevers voor de organisatie van dé originele groene veldslag’. Oorspronkelijk dacht men er aan om van ‘Groen’ ook een acroniem te maken. Het voorstel met de grootste aanhang was ‘GroenRode Open Extremistische Newspeak’. Hoewel dit de juiste omschrijving was, stemde het groene politbureau vreemd genoeg tegen.

Enfin, het Vlaamse groene aanhangsel van Ecolo mocht met de nieuw gereformeerde vrouw Petra De Sutter één minister leveren. Eentje met mini-bevoegdheden: overheidsbedrijven en ambtenarenzaken. Voor zij die het niet mochten weten, minister Tinne Van der Straeten werd verkozen op een Ecolo-lijst in Brussel. Hoe klein en onnozel deze partij ook is, door haar communistische, dogmatische eco-ideologie heeft ze Vlaanderen voor de tweede keer in 25 jaar volledig naar de kl*ten geholpen. Hoe groener, hoe duurder. Nog steeds waar! Groen is de killer van onze spaarrekeningen, de armoedegenerator van de middenklasse en de guillotine van het gezond verstand en van een evenwichtige betaalbare maatschappij.

Cocky Conner

Vooruit stijgt in de peilingen, en cocky Conner Rousseau waant zich nu al koning Conner. Maar peilingen zijn geen verkiezingen. Dat weten ze bij Groen inmiddels ook. Toen de groenen begin 2019 16% peilden, bestelde Kristof Calvo al de vetplanten voor de Wetstraat 16. Maar het kalf verdronk en strandde op 9,7%. Vooruit staat nu in de peilingen op 16,8% en meent dat de buit al binnen is. Ze permitteren zich om Limburgs kopstuk Meryame Kitir koudweg te defenestreren. Excuus-alloctoontje Kitir werd te ‘traag’ bevonden voor het echte werk en mag in Limburg traagjes aan een come-back werken.

Connery Rousseau haalt intussen de politiek en electoraal opgebrande Caroline Gennez van stal en gokt dat ze Frank Vandenbroucke niet opnieuw naar de strot zal vliegen. Ook Freya ‘thesis’ Van den Bossche wordt terug van stal gehaald en opgepoetst. Vooruit haalt letterlijk alle lijken uit de kast en reanimeert ze. Intussen houdt Conner zich bezig met zingen, dansen, dj’en en tv-spelletjes spelen. Vooruit gaat enkel in de peilingen vooruit, inhoudelijk is het huilen met de pet op.

Vlaamse veerkracht van beton

Als Bart De Wever veel op tv komt en interviews in de media geeft, dan gaat het slecht met de partij. Als hij dan ook nog constant federale oppositie voert en niet de Vlaamse beleidsbeslissingen verdedigt, dan weet je waar de kiezel in de schoen zit. Het zegt veel over de regering Hesp I – pour les francophones: Jambon I. Babyface Weyts – minister woef voor de insiders – is niet voldoende onderwezen om het onderwijs op het juiste spoor te plaatsen.

Zuhal Demir krijgt pluimen voor haar rechttoe rechtaan manier van beleid voeren, maar verloor al haar krediet met haar idiote woke-plan om statiegeld op blikjes en petflessen te heffen. De veerkracht van Jambon is een trampoline van beton. Ze komt maar niet van de ‘dinges’, de, hoe heet dat ook alweer? A ja , de grond. Gelukkig is er een sterke Sander Loones en Peter De Roover op het federale niveau of N-VA haalde geen 15% meer.