Brusselse politieagent geeft Tom Van Grieken klap in het gezicht

Een opvallend incident bij de betoging van de Zorg op 13 juni in Brussel voor meer middelen en een verlaging van de werkdruk: Brusselse politieagenten delen klappen uit aan Tom Van Grieken en Ellen Samyn (VB). De verklaringen van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en Vlaams Belang spreken elkaar tegen. Een filmpje lijkt nochtans eerder de versie van Vlaams Belang te bevestigen.

Tijdens een betoging van de Zorg, georganiseerd door de vakbonden, kreeg voorzitter Tom Van Grieken een klap in het gelaat van een Brusselse politieagent. Federaal volksvertegenwoordiger Ellen Samyn werd op de grond geduwd en kreeg een ‘knietje’ van een andere agent. Samyn werd door collega’s, zwaar onder de indruk, afgevoerd naar een dokter, die ernstige kneuzingen vaststelde.

Tegensprekende versies

De versies van het gebeurde lopen uiteen. De cel communicatie van de Brusselse politie: ‘Vanochtend ging in Brussel de betoging van de zorgsector door. Tussen de aanwezigen zat een groep van het Vlaams Belang. Dat zorgde voor onrust tussen de deelnemers. Om de rust te bewaren en verdere confrontaties te vermijden, besloot onze korpsleiding om deze groep af te zonderen. Dat ging gepaard met weerspannigheid, gevolgd door duw- en trekwerk. De juiste toedracht hiervan wordt nog intern bekeken.’

Volgens Alexander Van Hoecke, woordvoerder van Vlaams Belang, maakten de mensen van Vlaams Belang geen deel uit van de betoging. Wel stonden ze aan de kant met een spandoek en borden om hun steun aan de mensen uit de Zorg te betuigen. ‘Net zoals we deden bij de betoging van de boeren. Wij kiezen er bewust voor om niet mee te stappen in dit soort betogingen, omdat we die niet willen “kapen”. Andere partijen lopen wel mee. Wij betuigen enkel vanaf de zijlijn, als toeschouwers, onze steun.’

‘Maar onze groep op de hoek van de Emile Jacqmainlaan en de Albert II-laan, die geen deel uitmaakte van de betoging, werd door de politie omsingeld met de bedoeling ons manu militari te verdrijven. Daarbij kreeg voorzitter Van Grieken een klap vol in het gezicht en werd Ellen Samyn tegen de grond gewerkt waarna ze een kniestoot kreeg. Zij liet haar verwondingen vaststellen door een dokter.’

Vakbond of burgemeester?

Op de bewering van de politie dat er sprake was van weerspannigheid, reageert van Hoecke ontkennend. ‘Ik vind het vreemd dat de politie dat beweert. Het geweld van de twee agenten was overbodig en helemaal niet uitgelokt. Dat blijkt ook uit de beelden die we deelden.’

‘Ik ving via VRT op dat de vakbonden aan de politie vroegen om onze groep te verwijderen. Onze aanwezigheid stoorde hen blijkbaar. Maar wij hebben niets gemerkt van enige zogenaamde onrust bij de deelnemers. Het is ver gekomen als de vakbonden de politie bevelen geeft en hun acties aanstuurt. Volgens ons is het bevel om ons te omsingelen en te verwijderen gekomen via burgemeester Philippe Close (PS). Die probeerde eerder ook al onze manifestatie op Pinkstermaandag te verbieden.’

Volgens de politie is er geen sprake van een tussenkomst van Brussels burgemeester Close. ‘De beslissing is tijdens de manifestatie genomen door de korpsleiding’, laat een woordvoerder ons weten. Ook Close’s woordvoerster Carole Poncin beweert geen weet te hebben van betrokkenheid van de burgemeester. ‘Ik moet u voor een reactie doorverwijzen naar de cel communicatie van de politie. Wij zijn niet op de hoogte van wat daar gebeurde. Het maakt deel uit van het operationele verloop van de manifestatie. Maar bij mijn weten was er geen tussenkomst van burgemeester Close. Wij zijn momenteel bezig met de Brussels Urban Summit en ik ben echt niet op de hoogte van wat er tijdens de manifestatie al of niet is gebeurd.’

Klacht tegen politieagent

Tom Van Grieken dient klacht in tegen de betrokken agent die hem de klap toediende. ‘Wij tillen heel zwaar aan het feit dat de politie geweld gebruikt tegen volksvertegenwoordigers die vreedzaam een betoging steunen’, deelt Van Hoecke mee. ‘Onze voorzitter heeft na lang twijfelen besloten om klacht in te dienen. We gaan hiermee ook naar het Comité P en we willen vragen stellen in het parlement.’

Op de vraag of Ellen Samyn ook klacht heeft ingediend, antwoordt Van Hoecke negatief. ‘Ellen is zwaar onder de indruk. Zij is naar huis gegaan om te bekomen. Misschien beslist ze later nog om klacht in te dienen.’