BUX lanceert gratis beleggen in België

Lezers die me al even volgen weten dat ik beleggen in België veel te duur vindt. Doordat men in het onderwijs weinig aandacht besteed aan het leren van financiële vaardigheden en het omgaan met geld, hebben de banken in België een monopolie op financiële kennis kunnen opbouwen. Een monopolie dat men helaas zonder schaamte gebruikt om eigen producten veel te duur in de markt te zetten. Zo was het vorige week nog pijnlijk ontwaken voor een lezer toen ik hem…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Lezers die me al even volgen weten dat ik beleggen in België veel te duur vindt. Doordat men in het onderwijs weinig aandacht besteed aan het leren van financiële vaardigheden en het omgaan met geld, hebben de banken in België een monopolie op financiële kennis kunnen opbouwen. Een monopolie dat men helaas zonder schaamte gebruikt om eigen producten veel te duur in de markt te zetten.

Zo was het vorige week nog pijnlijk ontwaken voor een lezer toen ik hem uitlegde dat hij via een online broker gelijkaardige fondsen als bij de bank tot 90 procent goedkoper kon kopen online. Door online te kopen schakel je de dure tussenpersoon uit bij de banken en kan je meer geld investeren in jezelf. Iets wat over de jaren snel oploopt tot duizenden euro’s.

Gratis beleggen bestaat niet, maar goedkoop kan wel

Daarom was ik deze week aangenaam verrast toen ik mijn mailbox opendeed. Zo las ik dat Nick Bortot, CEO en oprichter van de online broker BUX een interview wou geven. Dit omdat hij als eerste partij ‘gratis beleggen’ wil lanceren in België. De Nederlandse CEO had al langer plannen om zijn bedrijf in België te lanceren en ook hier gratis beleggen aan te bieden. Zo strooide men in Nederland al met promoties waarbij nieuwe klanten een gratis aandeel krijgen en nog eens als je een nieuwe klant aanbracht. Wat dan weer in België zorgde voor vragen aan mijn adres of BUX te vertrouwen valt en of ze ook konden meedoen.

In de VS is gratis beleggen al ingeburgerd

Gratis beleggen in België? Eerst zien en dan geloven. In de VS is het handelen op de beurs al langer gratis via de bekende app Robinhood. De app die vooral bij jonge Amerikanen ingang kent is enorm populair in de VS. Ondertussen is het bedrijf dat als eerste gratis beurshandel aanbood in amper zeven jaar uitgegroeid tot een gigant met 13 miljoen klanten en een geschatte waarde van 11 miljard dollar.

Het jonge bedrijf zette de hele Amerikaanse markt op stelten door gratis beleggen aan te bieden. Het idee? Verzamel een grote hoop beleggingen en cash van je klanten en investeer het ongebruikte geld om daarop rente te verdienen. Iets wat nog gaat in de VS omdat de rente daar niet nul procent is.

Tegelijkertijd biedt Robinhood net als BUX de optie aan om geld te lenen tegen vaak stevige tarieven. De formule was zo succesvol dat online brokers zoals Charles Schwab in de VS ook hun diensten gratis moesten maken om geen klanten te verliezen. Dat verhinderde echter niet dat Robinhood ondertussen al meer orders draait dan deze gevestigde waarden met in juni alleen al 4,3 miljoen orders per dag. Ook België lijkt deze trend nu te volgen waarbij BUX de Belgische brokers het vuur aan de schenen wil leggen.

Klinkt iets te mooi om waar te zijn? Dan is het vaak ook zo

Echter hoeven banken en brokers voorlopig nog niet teveel te vrezen. Het financiële persbureau ABM Financial News Amsterdam (waar ik voor schrijf) volgt BUX al langer op. Het gaat om een relatief kleine speler die ook weinig volumes draait en nog in een groeifase zit. De broker trekt daardoor vooral jongeren aan die voor kleine bedragen handelen en niet de ervaren beleggers.

Dat bevestigt ook Nick Bortot, CEO en oprichter van BUX tussen de lijnen door bij mijn vragenronde. ‘De grote Belgische online brokers vragen voor kleine transacties nog steeds een commissie van 5 tot 10 euro per transactie,’ aldus de CEO. ‘Die kosten mijden als je maar 50 of 100 euro kan beleggen is dus welkom.’

Maar laat ons wel zijn. Als iets gratis is, moet BUX ook ergens zijn geld halen. Zo kan je dan wel bij BUX gratis handelen in bepaalde Amerikaanse en Europese aandelen, maar hier zijn wel voorwaarden aan gekoppeld. De belegger gaat dan ook best het tarievenoverzicht na voordat hij begint te handelen. Indien je niet via de speciale orders van de broker handelt, moet je € 1 betalen voor een order. Dus toch niet gratis, al is het wel veruit het laagste tarief op de Belgische markt.

Belegger moet zelf fiscale rompslomp regelen

Echt gratis beleggen is daarom nog niet voor morgen. Echter zetten initiatieven als BUX wel verder druk op de andere spelers om betere service aan te bieden en dit tegen lagere prijzen.

Ik zou toch niet aanraden om via BUX te beleggen, want de doorsnee Vlaming haalt zich onverwachte problemen op de hals. Het gaat om een Nederlandse partij waardoor je je rekening zelf ieder jaar op je belastingbrief moet aangeven. Daarnaast moet je ook je rekening bij de overheid zelf aangeven via het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP). En dan moet je ook nog eens zelf je beurstaksen aangeven: dat is een grote rompslomp. Zolang men vooral dat laatste niet automatisch gaat doen, vind ik BUX geen alternatief voor de doorsnee Vlaming.

Waar dan wel beleggen?

Wilt u zelf eens onderzoeken waar je je beleggingen zelf kunt kopen? Dan kan u altijd eens kijken op vergelijkingswebsites zoals Bankshopper.be . Zelf ben ik op de Belgische markt fan van het in Antwerpen gesitueerde Binckbank die ik op vlak van prijs-kwaliteit de beste partij vindt in België. Ook Bolero dat gelinkt is aan KBC heeft een uitermate sterk platform, maar is iets duurder en vergelijkbaar met Binck.

Maar hoeveel kost zo’n transactie dan, hoor ik u denken? Bij Binck betaalt een Belgische belegger op een bedrag tot 2.500 euro een commissie van 7,25 euro voor Belgische aandelen en 9,75 euro voor Nederlandse en Franse aandelen. Bolero rekent 7,50 euro aan, zowel op de beurzen van Brussel, Amsterdam als Parijs voor bedragen tot 2.500 euro. Veel goedkoper dus dan in het lokale bankkantoor.

Als u een meer ervaren belegger bent, raad ik u aan om te kijken naar het Nederlandse MeXeM of Lynx. Deze zijn de goedkoopste op de Belgische markt met de meest uitgebreide handelsmogelijkheden, maar voor beginners absoluut te mijden omdat het platform behoorlijk ingewikkeld is.

En BUX? Ik hou ze in de gaten. En wie weet dat echt gratis beleggen binnenkort ook in België aangeboden zal worden.