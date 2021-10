CD&V… het ontbindingsproces is ingezet

Tijdens zijn kerstboodschap van vorig jaar zei voorzitter Joachim Coens (CD&V): ‘Zoals men in Californië een Silicon Valley heeft, zo zou Vlaanderen een geluksvallei kunnen worden.’ Maar het brokkenparcours van de christendemocraten, en van de voorzitter in het bijzonder, doet eerder denken aan Death Valley. Niettegenstaande de lichte stijging in de laatste opiniepeilingen, kan de partij zonder eigenschappen en ruggengraat enkel nog rekenen op toenemende onverschilligheid. Om aan de macht te blijven heeft de partij haar principes overboord gegooid. Daarvoor…

Tijdens zijn kerstboodschap van vorig jaar zei voorzitter Joachim Coens (CD&V): ‘Zoals men in Californië een Silicon Valley heeft, zo zou Vlaanderen een geluksvallei kunnen worden.’ Maar het brokkenparcours van de christendemocraten, en van de voorzitter in het bijzonder, doet eerder denken aan Death Valley. Niettegenstaande de lichte stijging in de laatste opiniepeilingen, kan de partij zonder eigenschappen en ruggengraat enkel nog rekenen op toenemende onverschilligheid. Om aan de macht te blijven heeft de partij haar principes overboord gegooid. Daarvoor betaalt ze een zware prijs. Het ontbindingsproces is ingezet.

‘Een gigantisch geloofwaardigheidsprobleem’

‘Als we in Vivaldi stappen, zullen we oppositie moeten voeren binnen de meerderheid’, liet Pieter De Crem vorig jaar optekenen in zijn afscheidsinterview in De Standaard. De Crem deed zijn forse uitspraak aan de vooravond van de geboorte van de federale, veelkleurige regering, een amalgaan aan partijen, die bont en blauw zag van de electorale opdoffers. In het visionaire interview liet de burgemeester van Aalter verstaan dat de CD&V in de federale regering zou gevraagd worden als alibi ‘om zo dicht mogelijk tegen de Vlaamse meerderheid te komen’. Met de nodige dramatiek beklemtoonde de gewezen minister van Binnenlandse Zaken dat zijn partij ‘een gigantisch geloofwaardigheidsprobleem’ zou hebben als ze tot Vivaldi zou toetreden.

Volgens De Crem zou de partij afstevenen op een electorale afstraffing, wat veelbetekenend was omdat de CD&V in 2019 amper 14% van de stemmen haalde en in het parlement werd gedecimeerd. De verdwazing bij de christendemocraten was zo groot dat ze zonder garanties voor hun twee speerpunten – het ethische en het communautaire – in de regering stapten. De Crem verwees daarvoor naar het partijbestuur waar duidelijk was afgesproken dat ‘wij nooit in een regering stappen die de Vlaamse regering hypothekeert’.

Crembo zwoer bij een coalitie met de N-VA. De gedachte aan een mutant van de paars-groene regering van begin deze eeuw deed ‘een koude rilling over de rug van de CD&V en Vlaanderen’ lopen. Burgemeester De Crem pleitte voor een politieke hergroepering rond de as tussen N-VA en CD&V.

Bij het lezen van het interview met De Crem hapte de politiek-correcte media en de politieke wereld naar adem van verontwaardiging. ‘Hoe toondoof, hoe zelfingenomen, hoe van God los kan je zijn?’ vroeg Liesbeth Van Impe zich in het Nieuwsblad af. Even later ging Vivaldi van start. Pieter De Crem werd de catacomben ingestuurd.

Clip werkt terminaal

Naar aanleiding van één jaar Vivaldi lanceerde de CD&V een clip om haar relevantie binnen de federale regering te benadrukken. De clip moet de verwezenlijkingen van de partij in de verf zetten. Maar hij werkt eerder contraproductief en scherpt de ongeloofwaardigheid nog verder aan. Bovendien kan deze mislukte reclamestunt amper op belangstelling rekenen. Het zegt veel over de terminale fase waar de partij zich in bevindt.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: ‘De vergroening van het wagenpark is de belangrijkste klimaatmaatregel in jaren.’ Hoopt de vice-eersteminister hiermee stemmen van Groen af te snoepen? Even later onderstreept Van Peteghem dat ‘we elke dag de belastingen eenvoudiger en eerlijker maken’, terwijl de regering van stiekeme belastingverhogingen en tomeloze uitgaven haar handelsmerk heeft gemaakt. Maar het wordt pas wereldvreemd wanneer de CD&V’er koketteert met de verwezenlijking dat de grootste vermogens meer moeten bijdragen. Zit Van Peteghem wel in de juiste partij?

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: ‘Door solidair te zijn, staan we sterker.’ Door het financieel-budgettair geknoei van de afgelopen decennia staat Wallonië letterlijk aan de afgrond. Wallonië is er zowat slechter aan toe dan Griekenland tijdens de bankencrisis. De zoveelste oproep tot solidariteit geeft heel wat Vlamingen een wrang gevoel.

Op de achtergrond staat een juichende Sammy Mahdi, die tijdens het filmpje uitpakt met een aantal verwezenlijkingen. Tegen de hongerstaking van sans-papiers in de Begijnhofkerk hield hij voet bij stuk, maar binnen de federale regering krijgt hij geen ruimte om een rigoureus asiel-, uitwijzings- en migratiebeleid uit te werken.

‘We hebben een toverformule nodig.’

In de Krant van West-Vlaanderen verwoordde voorzitter Joachim Coens één van zijn kinderdromen: ‘We willen het Zwitserland aan de Noordzee worden.’ Even later torpedeert de West-Vlaming zijn eigen kinderwens wanneer hij stelt: ‘We hebben een toverformule nodig.’ Bij gebrek aan belangstelling gooide de CD&V-voorzitter het interview op de sociale media. Het leverde hem 48 likes op en het interview werd drie keer gedeeld. Drie keer!!! Het zegt veel over de ontreddering waarin Coens en zijn partij in verzeild zijn geraakt. De partij roept nog amper emoties op, eerder grote onverschilligheid. De profetische woorden van De Crem klinken intussen oorverdovend.

Angela Merkel gold lang als het grote voorbeeld voor de CD&V, maar afgelopen zondag leden de CDU en de CSU de grootste nederlaag uit hun geschiedenis. De partij kon jarenlang standhouden door de rustige vastberadenheid van Mutti Merkel, maar de mislukte Energiewende naar betaalbare en hernieuwbare energie – waardoor de energieprijzen fors stegen en Duitsland moest overschakelen naar erg vervuilende bruinkoolcentrales – en het ‘wir schaffen das’-mantra deden de Duitse Christendemocraten electoraal kapseizen. De implosie van de christendemocraten zet zich op Europees vlak door.

De Vlaamse christendemocraten zitten in een existentiële crisis. ‘Coens’ richtingloosheid is een illustratie van het feit dat de hele partijtop geen idee heeft van welk hout pijlen te maken. Sterker nog: er is vandaag geen top meer, wat meteen betekent dat er geen alternatief is voor Joachim Coens’, liet een waarnemer in De Knack optekenen. De situatie is zorgwekkend, te meer omdat Jan Jambon (N-VA) in De Zondag aankondigde het communautaire gaspedaal te zullen induwen. Als de N-VA in 2024 op de afspraak wil zijn, dan zal een sterke CD&V aan Vlaamse zijde meer dan welkom zijn.