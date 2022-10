Christendommecraten dansen op hete kolen van hun zelfgeschapen hel

Alvorens ik de Christen-Dommecraten fileer eerst kort de Quickie-stickie-drugshistorie. Omdat vriendelijk vragen geen resultaat opleverde wilden concurrerende dealers Vincent Van Quickenborne ontvoeren om hem kennis te laten maken met hun premium marihuana. Hoogstwaarschijnlijk werkt gedwongen product sampling marketing in de psychedelische snoepindustrie. Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor Vincent Van Quickenborne om door de staatsveiligheid afgezonderd te worden in een schuiloord en ‘cold Turkey’ geserveerd te krijgen. Of mocht hij toch een jointje opsteken in zijn schuiloord? Gelukkig werd hij…

Alvorens ik de Christen-Dommecraten fileer eerst kort de Quickie-stickie-drugshistorie. Omdat vriendelijk vragen geen resultaat opleverde wilden concurrerende dealers Vincent Van Quickenborne ontvoeren om hem kennis te laten maken met hun premium marihuana. Hoogstwaarschijnlijk werkt gedwongen product sampling marketing in de psychedelische snoepindustrie. Het moet verschrikkelijk geweest zijn voor Vincent Van Quickenborne om door de staatsveiligheid afgezonderd te worden in een schuiloord en ‘cold Turkey’ geserveerd te krijgen. Of mocht hij toch een jointje opsteken in zijn schuiloord? Gelukkig werd hij donderdag verlost van zijn gedwongen drooglegging. Maar als er dan toch politiek ontvoerd moet worden, stel ik voor om Jan Jambon, Bart Somers, Alexander De Croo en Tinne Van der Straeten te ontvoeren naar een chique kobaltmijn in Congo of naar een luxueuze loopgraaf in Oekraïne. Een zingeving-retraite als realiteitsdrammer. Het zou ongetwijfeld geweldige reality-tv opleveren.

Kinderbijslagsoap

We kregen deze week met de kinderbijslagsoap gratis politieke reality-tv. De hoofdrollen waren weggelegd voor Jan Jambon en Sammy Mahdi. De missie van Messias Mahdi was om de tsjevenpartij een smoel te geven. Hij slaagde daarin. Maar deze week is die smoel triomfantelijk op zijn bek gegaan.

Wie dacht dat alleen Sammy Mahdi vorig weekend en maandag onverzettelijk was, vergist zich. In de afspraak op vrijdag liet minister Benjamin Dalle, niet eens zo subtiel, zich tot tweemaal toe ontvallen dat naast Sammy Mahdi, ook de viceminister-president Hilde Crevits telefonisch adviseerde. Persjockeys Ivan De Vadder en Bart Brinckman pikten het niet op. Zij wilden enkel de CD&V verder uit elkaar rammen door Hilde af te schilderen als Machiavelliaanse deus ex machina die Sammy Mahdi infernaal onthoofde.

Hoogmoed komt voor de val

Jan Jambon sloeg nog maar eens een mal figuur. Hij had gedacht om die politieke snotapen Dalle en Brouns even een lesje in onderhandelen te leren. Het kleine broertje in de coalitie moest in de pas lopen. Maar het liep verkeerd af en hij knalde met zijn smoel tegen het altaar van Mahdi. Hoogmoed en arrogantie komen voor de val, Jan.

En zo geschiedde het dat ‘slappe’ Jan maandag in het Vlaams Parlement door een kogelregen van beledigingen en met pek en veren, zand moest vreten. Samen met Wouter Beke is dit zowat de zwaarste afgang van 2022, en misschien wel van dit decennium. Hoewel het zou mijn niet verbazen mocht Tinne Van der Straeten ons verrassen en de fiasco-trofee nog wegkapen.

Hilde de heilige geldwolf

Woensdag gingen de Christen-Dommecraten dan toch door de knieën voor Jan Jambon en Bart Somers en slikten als een versleten prostitué alles gedwee door. Goed! Er was wel een lichte vorm van dwangvoederen aan te pas gekomen. Zo schakelde Bart De Wever zijn linkse slippendrager Conner Rousseau in om uit het niks oppositiesteun te verlenen voor de septemberverklaring.

Coulante tante Crevits zag plots haar riante ministerwedde in rook opgaan en greep in. Ze nam een bocht van 180 graden en plakte haar gat vast aan haar ministerportefeuille. De CD&V werd zo ontbloot voor een lemmingenduik. De capitulatie van Crevits onthoofde Messias Mahdi die nu als kieken zonder kop zijn partij van een lemmingenduik moet redden. Mission Impossible! Als partij zonder ruggengraat zwalpen de Christen-Dommecraten richting de kiesdrempel.

Het Vlaamse huisje stort in

We zitten met een bouwvallige Vlaamse regering geleid door een architect die niet kan tekenen, en waarvan de bouwheren geen plan kunnen lezen, laat staan deftig bouwen. Maar troost je. Er staat genoeg geld op de bank. Dat hebben ze ons verzekerd. Als straks het stikstofakkoord en Ventilus op tafel ligt, hoopt Crevits op respect. Maar de Christen-Dommecraten dansen op de hete kolen van hun zelfgeschapen hel.

Ze is naïef als ze denkt dat Somers en Jambon de CD&V ook maar één trofeetje zullen gunnen op enkele maanden voor de verkiezingen. Open VLD vecht evenzeer om politiek te overleven en N-VA bakkeleit tegen een Vlaams-nationalistische vernedering. Ze willen koste wat kost vermijden om de kroon van grootste partij van Vlaanderen te moeten afgeven aan het Vlaams Belang. Deze laatste partij wordt ondanks een opeenstapeling van absurde stellingen en uitspraken toch slapend rijk. Het bewijs is met Meloni ook in Italië geleverd. Als het enige alternatief mensenvlees is, worden we allemaal kannibaal.

