Conclusie na de sportweek: alle respect voor Sabbe, Kopecky en Van der Poel

Ook de voorbije week zagen we weer verschillende sporthelden aan het werk. De ene prestatie was nog meer tot de verbeelding sprekend dan de andere. Op dat vlak stak een absoluut huzarenstuk er wel enorm bovenuit. De naam van Karel Sabbe, een tandarts uit Anzegem, is in de hele wereld rondgegaan en dat is dan ook volledig terecht. Karel Sabbe had al een aantal wereldrecords op zijn naam in het ultralopen. De volgende uitdaging: de loodzware Barkley Marathons, dat bekend…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Ook de voorbije week zagen we weer verschillende sporthelden aan het werk. De ene prestatie was nog meer tot de verbeelding sprekend dan de andere. Op dat vlak stak een absoluut huzarenstuk er wel enorm bovenuit. De naam van Karel Sabbe, een tandarts uit Anzegem, is in de hele wereld rondgegaan en dat is dan ook volledig terecht.

Karel Sabbe had al een aantal wereldrecords op zijn naam in het ultralopen. De volgende uitdaging: de loodzware Barkley Marathons, dat bekend staat als meest uitdagende ultraloop ter wereld, binnen de 60 uur tot een goed einde brengen. Sabbe maakte het nog waar ook na een echte thriller. In een tijd van 59 uur, 53 minuten en 33 seconden. Wat een verwezenlijking.

Sportman van het Jaar

Wanneer aan het eind van het jaar de awards uitgereikt worden en alle populaire topsporters in aanmerking komen voor de prijs van ‘Sportman van het Jaar’, moet misschien toch ook eens aan Sabbe gedacht worden. Zeker als ook rekening gehouden wordt met wat hij er voor over had om zijn doel te bereiken. Sabbe verklaarde na de aankomst dat hij ging hallucineren als gevolg van zijn inspanningen. Gezond was het niet, een missie met een passie wél.

Het was het strafste, maar niet het enige hoogtepunt uit de duursporten de voorbije week. De Ironman 70.3 op het Canarische eiland Lanzarote vond zaterdag plaats. Pieter Heemeryck werd zesde bij de mannen en Astrid Van Cauwelaert achtste bij de vrouwen. Duitsland was aan het feest op deze Ironman: daar zorgden Nieschlag (3u54’57”) en Haug (4u16’47”) voor. Arnaud Dely en Marine Recour eindigden beiden tweeden bij respectievelijk de mannen en vrouwen op het EK duatlon.

Milaan-Sanremo

Andere knappe prestaties werden in het wielrennen geleverd. Het was immers volop toeleven naar Milaan-Sanremo, het eerste Monument uit het wielerseizoen. In de slotmeters van de Poggio kwam Mathieu van der Poel met een verwoestende demarrage op de proppen. Het deed denken aan de manier waarop de Nederlander in 2021 de Strade won. Met zijn versnelling gaf Van der Poel Ganna, Van Aert en Pogačar het nakijken.

Woensdag was er al Nokere Koerse. Tim Merlier liet met een machtssprint aan het eind Soudal Quick-Step nog eens vieren. Wat het meest beroerde, is dat Lotte Kopecky bij de vrouwen naar winst soleerde. En dat vier dagen nadat haar 29-jarige broer Seppe om het leven kwam. Een héél emotionele zege dus. Waar haalde ze die kracht vandaan? Daar kunnen we enkel het grootste respect voor betuigen, en haar veel sterkte wensen.

Atletiek rouwt om Fosbury

Naast de familie rouwt ook de atletiekwereld. Er werd afscheid genomen van Dick Fosbury. Een hoogspringer, maar niet zomaar eentje. De Amerikaan was de eerste die met de achterwaartse sprongtechniek aan hoogspringen deed, zoals dat later de norm is geworden. Was Fosbury er niet geweest, zou het hoogspringen misschien een ander soort discipline zijn.

Sport is emotie en dus was er naast het verdriet ook vreugde vanwege sportieve verwezenlijkingen. In het korfbal en handbal bijvoorbeeld. In deze sporten zijn nieuwe kampioenen gekroond. De korfbalfinale was een Antwerps onderonsje: Boeckenberg troefde Borgerhout af met 24-15. Bij de ontknoping van de BeNeLiga handbal haalde Bocholt het van het Nederlandse Lions met 37-30.

Europees succes

Onze voetbalploegen die nog Europees actief zijn, hebben kunnen juichen. Zowel Union, Anderlecht als AA Gent konden nog een ronde verder. Union heeft zo de kwartfinales gehaald in de Europa League, Anderlecht en Gent in de Conference League. De drie teams hadden in hun heenmatch gelijkgespeeld. In de terugmatchen troefde Union SG het Duitse Union Berlin af (3-0), ging Anderlecht winnen bij Villarreal (0-1) en Gent bij Başakşehir (1-4).

Nog op het Europese toneel werd gestreden voor de prijzen door Emma Plasschaert. Zij had op het EK zeilen lange tijd uitzicht op een medaille. De Oostendse kon de slotdag aanvatten van op de tweede plaats, maar nog weg naar plek 8. In het volleybal maakt Roeselare nog aanspraak om het CEV-toernooi te winnen. Het had thuis van de Italiaanse topclub Piacenza gewonnen met 3-0. Piacenza deed in de return hetzelfde, ook met deze cijfers. Een golden set moest beslissen en daarin plaatste Roeselare zich voor de finale. De ontnuchtering volgde in eigen competitie: Maaseik klopte Roeselare met 3-1.

Motorsport

Motorsportfans kwamen aan hun trekken met de rally en de Formule 1. Het rallycircus belandde in Mexico en daar sleepte Thierry Neuville in zijn Hyundai een tweede plaats uit de brand. Toyota-rijder Sébastien Ogier triomfeerde. In de F1 vertrok Pérez van op de polepositie in de GP van Saoedi-Arabië en knalde de Mexicaan ook naar winst. Verstappen werd na een fraaie inhaalrace tweede.

Familie Desmet aan het feest

Na het WK shorttrack dat onlangs op de kalender stond, heeft inmiddels ook het BK shorttrack plaatsgevonden. Plaats van het gebeuren was Antwerpen en daar ging de familie Desmet zoals verwacht met verschillende prijzen aan de haal. Hanne Desmet was de beste op de 500, 1000 en 1500 meter. Haar broer Stijn veroverde dan weer de nationale titel op de 1000 en de 1500 meter.

Nevensporten

Voorts waren er nog tal van andere ontwikkelingen in nevensporten. We zetten ze voor u graag op een rijtje.

Darts: Dimitri Van den Bergh is na een zege en een nederlaag in de Premier League nog in de race voor de top vier.

Basketbal: enkel Limburg, Oostende en Brussels verslikten zich in een Nederlandse opponent. Landskampioen Oostende verloor met 80-75 in Leiden.

Snooker: de amper 18-jarige Ben Mertens manifesteerde zich op de WST Classic door Ricky Walden met 4-1 te vloeren. Luca Brecel en Julien Leclercq verloren wel in de eerste ronde.

Gymnastiek: op een meeting in Stuttgart haalde Brassart zilver aan de balk en Engels brons aan de brug met ongelijke leggers. Brassart, Enghels, Verkest, O’Driscoll en Pinxten haalden samen zilver in het landenklassement van de allroundcompetitie.

Jumping: Wim Vermeir eindigde derde in de vijfsterrenjumping van Parijs.

Skiën: de beste skiester aller tijden, Mikaela Shiffrin, scherpte haar record aan met haar 88ste wereldbekerzege.

Rugby: een dag na St. Patrick’s day verzekerde Ierland zich van eindwinst in de Six Nations met 29-16 tegen Engeland.