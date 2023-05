Conclusie na de sportweek: kajakster schittert op EK en hockeyploeg viert dubbel feest

Het is een week geweest waarin er heel wat nieuwe kampioenen gekroond zijn. Op nationaal niveau met de ontknoping van een competitie of een kampioenschap. Absolute uitschieter was echter het succes op het Europees Kampioenschap in een sport die in onze regio niet altijd in de schijnwerpers staat. Dat mag deze keer wel degelijk het geval zijn, want het is absoluut fantastisch wat Laurane Sinnesael voor mekaar heeft gekregen. Kampioenen van de week Laurane Sinnesael: Laurane wie, zegt u? Laurane…

Het is een week geweest waarin er heel wat nieuwe kampioenen gekroond zijn. Op nationaal niveau met de ontknoping van een competitie of een kampioenschap. Absolute uitschieter was echter het succes op het Europees Kampioenschap in een sport die in onze regio niet altijd in de schijnwerpers staat. Dat mag deze keer wel degelijk het geval zijn, want het is absoluut fantastisch wat Laurane Sinnesael voor mekaar heeft gekregen.

Kampioenen van de week

Laurane Sinnesael: Laurane wie, zegt u? Laurane Sinnesael, een 25-jarige vrouw uit Dinant. Voortaan mag zij ook gewoon Europese kampioene genoemd worden. In het Macedonische Skopje beleefde zij haar grote gloriemoment op de klassieke afstand op het EK rivierafdaling. Toeval is het lang niet, want met een viervoudig wereldkampioen als trainer zit het in haar entourage helemaal goed. Die eerste grote internationale triomf bij de senioren is nu dus een feit, uitgerekend op een EK.

Haar gouden medaille is er dan ook absoluut eentje om te koesteren. Om die te behalen moest er afgerekend worden met de Duitse Sophia Schmidt en de Française Lise Vinet. Sinnesael voer bijna twee seconden sneller dan Schmidt en twee en een halve seconde sneller dan Vinet. Duidelijke verschillen dus: op die Europese titel kan helemaal niets aangemerkt worden. Een tijd van 10’22″22 gaat de geschiedenisboeken in als deze waarmee Sinnesael naar Europees goud gleed in haar kajak.

Vrouwen inspireren de mannen bij Gantoise

Gantoise: groot feest bij hockeyploeg Gantoise, dat zowel bij de mannen als bij de vrouwen landskampioen geworden is. Verre van evident, en dat vertelt de geschiedenis ons ook. Bij de mannen is het de eerste titel in meer dan 100 jaar. De Gentenaren hadden de heenmatch van Watducks al gewonnen met 3-0, de terugmatch eindigde op 2-2. De vrouwen van Gantoise pakten hun derde titel op rij. Ze wonnen hun return met 2-1, nadat Dragons met dezelfde cijfers de heenmatch had gewonnen. Gantoise won ook de shoot-outs met 2-1.

Jorun Geerts, Jason Suttels en Stien Vanhoutte: de grote winnaars van het BK skeeleren. Geerts en Suttels hadden zaterdag al de 1000 meter en de vijf kilometer op de piste gewonnen, Vanhoutte de 200 meter. Zondag op de weg deed Vanhoutte er nog titels bij over één ronde en in de afvallingskoers bij de dames. Bij de mannen was niemand minder dan Bart Swings dan weer de beste over één ronde. In de afvallingskoers kwam hij hand in hand over de streep met ploegmaat Suttels, die hij op dit nummer de overwinning gunde.

Terhulpen verliest rugbyfinales

Dendermonde en Kituro: de nieuwe rugbykampioenen. De rugbyfinales werden in Brussel afgewerkt. Bij de mannen zijn Dendermonde en Terhulpen de ploegen die al jaren domineren. Ook dit seizoen mochten ze het onder mekaar uitmaken: Dendermonde klopte Terhulpen met 36-27 en pakte zijn vijfde titel. Bij de vrouwen is er met Kituro Schaarbeek een ploeg die voor het eerst kampioen speelde: titelverdediger Terhulpen ging kansloos voor de bijl met 28-7.

Event van de week

Zeker ook waard om te vermelden als event van de week: de Special Olympics. De Nationale Spelen voor atleten met een verstandelijke beperking. Deze duurden van 17 tot en met 20 mei en gingen voornamelijk door in Mechelen, met een openingsplechtigheid op woensdagavond in het voetbalstadion van de plaatselijke eersteklasser. Van sporters en coaches tot toeschouwers en vrijwilligers die zich inzetten om alles in goede banen te leiden: alles bij mekaar maakten zo’n tienduizend mensen deel uit van deze Special Olympics.

Records van de week

Geen sportweek zonder nieuwe records en die zijn ook deze keer opnieuw neergezet. Door Rani Rosius bijvoorbeeld: de atlete won het Kampioenschap van Vlaanderen op de 100 meter en 200 meter in respectievelijk 11″24 en 23″46. Twee nieuwe persoonlijke records. Zwemster Valentine Dumont had op de 400 meter vrije slag al het nationale record op haar naam staan en heeft dat nu nog eens aangescherpt met een tijd van 4’08″81.

Andere ontwikkelingen

Wielrennen: zeges in eendagskoersen waren er voor Dries De Bondt (Antwerp Port Epic), Van Poppel (Rund um Köln) en Groenewegen (Veenendaal-Veenendaal). Ritzeges waren er in de Giro voor Cort, Ackermann, Denz (2x), Rubio en McNulty. In de Vierdaagse van Duinkerke voor Kooij (2x), Grégoire, Benjamin Thomas, Hagenes en Tim Merlier. De eindzege daar was voor Grégoire. Bij de dames boekten Lotte Kopecky (Veenendaal-Veenendaal) en Marthe Truyen (Antwerp Port Epic) mooie overwinningen. In de Ronde van Burgos waren er ritzeges voor Wiebes (2x) en Vollering (2x), met ook nog eens de eindzege voor Vollering.

Darts: dan toch eens succes in de Premier League voor Dimitri Van den Bergh, die in Aberdeen wereldkampioen Smith verraste met 6-4. Zijn volgende opponent, Van Gerwen, moest verstek geven. Van den Bergh dus meteen door naar de finale en in een spannende eindstrijd haalde ‘Dancing Dimi’ het met 6-5 van Price. Op de Players Championship in Leicester stelde Van den Bergh het met een achtste finale.

Motorsport: WK-leider Jago Geerts kon door een polsbreuk de GP van Frankrijk in de MX2 niet rijden en zag zijn voorsprong in de stand gereduceerd tot 1 punt. Liam Everts werd derde in Frankrijk. Lucas Coenen eindigde vierde nadat hij de beste was in reeks 2.

Basketbal: in de BNXT League plaatsten Antwerp (3-1 in serie tegen Limburg) en Oostende (3-2 in serie tegen Mechelen) zich voor de finale van de nationale play-offs. Antwerp won daarin nipt het eerste duel met 63-62. De Belgian Cats speelden twee oefenmatchen tegen Servië: ze wonnen er eentje (64-66) en verloren er eentje (67-58). Nog in Europa werd de Final Four van de EuroLeague gespeeld. Real Madrid schreef die op zijn naam na nipte winst (78-79) tegen Olympiakos. In de NBA play-offs zijn Denver (tegen LA Lakers) en Miami (tegen Boston) goed op weg om de Finals te halen.

Squash: Nele Gilis haalde de finale van de Manchester Open, maar verloor die met 3-1.

Handbal: Bocholt won met 26-31 bij Hasselt in het eerste duel in de finale van de play-offs. Als Bocholt het volgende duel in eigen huis wint, is het kampioen.

Golf: Thomas Pieters en Thomas Detry werden gedeeld 40ste op het PGA Championship.