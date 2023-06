Conclusie na sportweek: zege Neuville, geen kwartfinale voor Mertens en nog een kampioen erbij

Inmiddels zijn al heel wat kampioenen gekend, met tal van competities die hun ontknoping de vorige weken al kenden. Dat was nog niet het geval met alle kampioenschappen en we hebben er het voorbije weekend weer een kampioen bijgekregen. In de individuele sporten boekte Thierry Neuville een ferme opsteker met een zege in de WK-rally van Sardinië en sneuvelde Elise Mertens op Roland Garros met een mogelijke kwartfinale in het vizier. Liefhebbers van korfbal zijn op hun wenken bediend met…

Inmiddels zijn al heel wat kampioenen gekend, met tal van competities die hun ontknoping de vorige weken al kenden. Dat was nog niet het geval met alle kampioenschappen en we hebben er het voorbije weekend weer een kampioen bijgekregen. In de individuele sporten boekte Thierry Neuville een ferme opsteker met een zege in de WK-rally van Sardinië en sneuvelde Elise Mertens op Roland Garros met een mogelijke kwartfinale in het vizier.

Liefhebbers van korfbal zijn op hun wenken bediend met een zinderende eindstrijd. Het is niet enkel in het voetbal Antwerpen boven. In het korfbal maken Borgerhout/Groen-Wit en AKC/Luma uit Deurne de dienst uit. In de bekerfinale hadden ze mekaar al partij gegeven. Borgerhout had die naar zijn hand gezet met 17-11. Ook in de Topleague waren het deze ploegen die het best uit de verf kwamen. Dat leidde tot een ongelooflijke nagelbijter als apotheose.

Golden goal

Borgerhout leek in de titelfinale bij de rust nochtans al zeker te zijn van de dubbel. Met een tussenstand van 9-4 mochten ze daar niet meer naast grijpen. AKC/Luma kwam echter nog sterk opzetten en maakte er in de reguliere speeltijd zelfs nog 15-15 van. Bij een gelijke stand geldt het principe van de golden goal: wie als eerste het volgende doelpunt maakt, wint. Dat was dan toch weer Borgerhout, dat met 16-15 voor het eerst sinds 1994 de landstitel veroverde.

Het was nog maar eens het bewijs dat grote afspraken sporters naar nog grotere hoogten kunnen stuwen. In het tennis is het tweede grandslamtoernooi van het jaar zo’n belangrijke afspraak. Flipkens was in het dubbelspel geen succes gegund. Voor Minnen lag dat wel eventjes anders: zij stootte aan de zijde van de Hongaarse Bondár al zeker door tot de kwartfinales. Bij de mannen deden Gillé en Vliegen minstens even goed.

Stunt Mertens krijgt geen vervolg

Mertens overleefde aan de zijde van de Australische Storm ook enkele ronden in het dubbel, maar het is vooral in het enkelspel dat onze tennistrots graag een stap vooruit wil zetten. Daar leek ze op het gravel ook volop mee bezig. Hrunčáková en Osorio werden opzij gezet en tegen Pegula kwam het nog tot straffere cijfers. Mertens legde de nummer 3 van de wereld over de knie met 6-1 en 6-3. In de achtste finale tegen Pavljoetsjenkova stond Mertens een set en een break voor, maar toch liep het nog mis. Ze verloor nog met 3-6, 7-6 (7/3) en 6-3.

Blijven proberen, is de boodschap. Het verhaal van de aanhouder wint, dat kent Thierry Neuville ook maar al te goed. Zijn teller stond nog op nul, maar in Sardinië kwam het dan toch tot zijn eerste overwinning van het jaar in het WK Rally. Dat is ook lang geen toeval, want ook in 2016 en 2018 was hij op de Italiaanse grindwegen al de beste. Nadat Ogier in de fout ging, pakte Neuville in zijn Hyundai de leiding. Lappi en Rovanperä afhouden, lukte vervolgens ook nog wel. In de WK-stand springt Neuville van plek 5 naar plek 2.

Pechvogel Jago Geerts WK-leider af

Ook in andere facetten van de motorsport zijn ze opnieuw een wedstrijd verder in het WK. In de Formule 1, bijvoorbeeld, viel tegen de dominantie van Max Verstappen in de GP van Spanje niet op te tornen. Hamilton en Russell werden tweede en derde. In de MX2 ziet motorrijder Jago Geerts met lede ogen aan hoe zijn WK-kansen slinken. Hij revalideert van een polsbreuk en is na de GP van Letland teruggevallen van de eerste naar de vierde plaats.

Een groot evenement dat op het programma stond, was ook het WK basketbal 3X3. De Belgian Lions trokken met veel ambitie naar Wenen, maar het werd een tegenvaller. In de achtste finales moesten ze het opnemen tegen het taaie Letland. Dat ging fel tekeer en scoorde maar liefst acht punten op rij. Zo werd het haast een onmogelijke opdracht om via de barrages nog tot in de kwartfinales te geraken. Zeker gezien de ervaring van de Letten, die twee jaar geleden nog de olympische titel pakten.

3X3 Lions te laat wakker

Er kwam nog wel een tegenoffensief van de Belgian Lions, die naderden tot op 17-15. Te laat wakker geschoten, zou de conclusie achteraf klinken. In die laatste minuut kon de kloof niet meer helemaal gedicht worden. Integendeel, Letland maakte het af met 19-15. De nationale ploeg in het reguliere vrouwenbasket kwam ook in actie. De Belgian Cats haalden het in een oefenduel vlot van Turkije met 65-84. Een dag nadien wilden de Cats zich ook meten met wereldtopper Spanje, maar dat was een maatje te groot: 72-54.

De play-offs dan: die zijn in het basket ook nog altijd aan de gang. In de BNXT play-offs plaatsten Charleroi en Limburg zich voor de halve finales. Charleroi klopte Antwerp zowel thuis (85-67) als uit (67-77), Limburg kon zich na zijn winst tegen Groningen (87-67) in de terugmatch verlies permitteren (97-88). De affiches in de halve finales: Charleroi-Leiden en Limburg-Oostende. Denver begon het best aan de NBA Finals door Miami te kloppen met 104-93.

Overige prestaties

Voor de overige opvallende sportprestaties van de voorbije week kunnen we bij het wielrennen, volleybal, hockey en golf terecht.

Wielrennen: Kielich won twee ritten en het eindklassement van de Oberösterreich Rundfahrt. In eigen land werd de Ronde van Limburg gewonnen door Thijssen, de Heistse Pijl door Kooij en de Brussels Cycling Classic door Démare. Hirschi en Laporte wonnen respectievelijk de Ronde van de Apennijnen en eerste rit in de Dauphiné. In de vrouwenkoers juichte Georgi op het voltallige DSM-podium in Dwars door de Westhoek.

Volleybal: in de European Golden League leden de Red Dragons twee nederlagen tegen Noord-Macedonië (3-1) en Oekraïne (0-3). De Yellow Tigers zitten aan twee zeges uit twee matchen na winst tegen Zweden (3-1).

Hockey: de Red Lions ondergingen in de Pro League de wet van de sterkste tegen India (5-1), maar namen revanche op Groot-Brittanië (2-3). De Red Panthers hebben vier zeges op rij beet na nieuwe triomfen tegen China (1-3) en Groot-Brittanië (0-3).

Golf: Manon De Roey is na een kwalificatietoernooi zeker van een ticket voor de US Open.