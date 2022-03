Conner Rousseau is playboybunny met loverboyallures

De lente is in het land en de konijntjes huppelen in de groene weilanden. Ze spitsen hun langoortjes en zetten hun knaagtanden in knalrode wortelen. Maar! Als konijnen fluiten als wortelen en een playboybunny met loverboyallures een partijvoorzitter blijkt, dan weten we het: 'It ain't over untill the fat rabbit sings' Conner Bunny Proficiat Conner, je kan zingen. Van harte gefeliciteerd je kan dansen. Wanneer een Verhulstje straks een K3’tje vogelt en deze gaat vliegen, dan kan je vlot auditie…

De lente is in het land en de konijntjes huppelen in de groene weilanden. Ze spitsen hun langoortjes en zetten hun knaagtanden in knalrode wortelen. Maar! Als konijnen fluiten als wortelen en een playboybunny met loverboyallures een partijvoorzitter blijkt, dan weten we het: ‘It ain’t over untill the fat rabbit sings’

Conner Bunny

Proficiat Conner, je kan zingen. Van harte gefeliciteerd je kan dansen. Wanneer een Verhulstje straks een K3’tje vogelt en deze gaat vliegen, dan kan je vlot auditie doen voor K3 en vervolgens je politieke boodschappen gecamoufleerd als oorwormen indoctrineren.

Zo kan je als LGBTQ-allumeuse stemmen ronselen voor je politieke ‘beweging’ die door intellectuele armoede in de rode cijfers zit. Met nummers als: ‘Omicron aan de top’, ‘Liefde gaat vooruit’, ‘Knuffel eens een migrant’, ‘Gooien met belastinggeld’ en last but not least: ‘Corruptie kent geen spijt’, kan je Vlaanderen charmeren en inpalmen. Met een artiestennaam als Conner bunny kan je na de split met K3 een succesvolle solocarrière uitbouwen. In navolging van Sihame El Kaouakibi kan je in Nieuwpoort een zang- en dansatelier voor achtergestelde kinderen opstarten en miljoenen subsidies richting je mondaine schoenen – en t-shirtspaarrekening sturen. Ziezo, je worteltaartje is gebakken. Je bent via een konijnenhol in rood wonderland terecht gekomen.

Ik vraag me af: kunnen de andere partijvoorzitters zingen? Ik denk dat De Wever en Lachaert een leuk duo zouden vormen: den os en den ezel. Toonvast en met stijgende verbazing van de jury brengen ze dan de duetten: ‘Pastorale’ en ‘Zoutelande’. Meyrem Almaci zie ik als de mol hobbelend en soms rollend over het podium ‘Malle babbe’ en ‘Hopeloos’ te berde brengen. Tom Van Grieken is uiteraard de wezel en brengt de nummers: ‘Je hebt me duizendmaal belogen’ en ‘Als een leeuw in een kooi’. Joachim Coens is dan weer de slak die de jury tot tranen beweegt door compleet onverstaanbaar ‘Hallelujah’ en ‘Dominique -nique -nique’ te zingen. Rest nog Jean Marie Dedecker. De buffel briest onder wild applaus van het publiek de nummers ‘Da da da’ en ‘Ik spring uit een vliegmachien’. Allemaal zonder meer winnaars van the masked singer.

De groenste uittering ooit

De ‘groenste’ regering ooit is ook de ‘duurste’ regering ooit. Als Vivaldi nog groener wordt slaan we appelblauwzeegroen uit van kommer en kwel en volgt de groenste uittering ooit. Bedankt voor niets!

Groen en Ecolo haalden in 2019 samen 12,2 procent van de stemmen binnen, wat zich vertaalde in 14 procent van de zetels in het federaal parlement. Een dozijn procent Belgen stemden aldus voor een groen beleid en honderd procent van de Belgen krijgt het groenste beleid ooit door de strot en portemonnee geramd. Waar is onze democratie gebleven? Betalen wij de prijs voor liberalen die de sleutel van de Wetstraat 16 machtsgeil op zak staken? Het is duidelijk: de groenen zitten op de wip en bepalen de knip. Intussen worden we met z’n allen collectief armer en wenkt de sociale ondergrens.

De groenen eisten acht miljard euro van ons belastinggeld voor groene investeringen. Deze acht miljard komt bovenop de +/- 40 miljard euro subsidies van het CRM en de groenestroomcertificaten. Uiteindelijk krijgen de groene schatkistrovers maar 1,2 miljard euro extra. Tinne Vander Straeten belooft met dat geld een versnelling van hernieuwbare energie van 1GW per jaar te realiseren. Goed voor ongeveer 1 kerncentrale. Wat ongeveer 160 nieuwe windmolens of 7 miljoen zonnepanelen per jaar betekent.

Hoewel. Versnelling? In 2020 werden 1 GW aan zonnepanelen gelegd zonder 1,2 miljard subsidies! O ja, 70% van de zonnepanelen ligt in Vlaanderen, in Wallonië moeten ze daarvoor bossen kappen en de habitat van everzwijnen verstoren. En dat willen de boomknuffelaars niet.

Slimme oplichting

We krijgen slimme accijnzen om mensen dom te houden en te paaien met een aalmoes. Het is een politieke oplichting van zeven Vivaldi-dwergen, helaas ingegeven door het Assepoestercomplex van tamme, gemakzuchtige Vlamingen. We krijgen een Dafalgan als de hoofdpijn voorbij is. Een vaccin als de pandemie in de geschiedenisboeken staat. De gas- en elektriciteitsfactuur doet pijn aan mijn hoofd in de winter. In de lente en zomer staat de chauffage niet aan en eet ik meer barbecue dan maaltijden gekookt op mijn gasfornuis. Mijn droogkast draait niet want de was droogt in de zon. Mijn fiets ziet meer asfalt en het licht in de living en de keuken kan 22 uur per dag uit. In deze periode van laag verbruik krijgen we BTW-korting. Potsierlijk is dat.

