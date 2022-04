De balans van het wielervoorjaar

Het klassieke wielervoorjaar zit erop. We startten op 26 februari met de solo van Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad, en eindigde op 24 april in Luik-Bastenaken-Luik met de solo van Remco Evenepoel. Samenvatting Op 26 februari startte het wielervoorjaar in Gent voor de Omloop Het Nieuwsblad. Er stond echter geen maat op Wout van Aert, die onmiddellijk de toon zette voor een boeiend voorjaar. Een week later vlogen we naar Italië, waar de Strade Bianche op het…

Het klassieke wielervoorjaar zit erop. We startten op 26 februari met de solo van Wout van Aert in de Omloop Het Nieuwsblad, en eindigde op 24 april in Luik-Bastenaken-Luik met de solo van Remco Evenepoel.

Samenvatting

Op 26 februari startte het wielervoorjaar in Gent voor de Omloop Het Nieuwsblad. Er stond echter geen maat op Wout van Aert, die onmiddellijk de toon zette voor een boeiend voorjaar. Een week later vlogen we naar Italië, waar de Strade Bianche op het programma stond. Hier stuitte het peloton op Tadej Pogacar die een magistrale solo van 50 kilometer uit zijn mouw schudde en zo alleen aankwam in Sienna. We bleven hierna in Italië waar Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo werden gereden. Die laatste werd bekend door de befaamde ‘dropper post’ waarmee Matej Mohoric de zege binnensleepte. Ondertussen schitterde Wout Van Aert in Frankrijk tijdens de rittenkoers Parijs-Nice.

Een maand na de zege van Van Aert was het opnieuw prijs voor een landgenoot. Tim Merlier won Brugge-De Panne, het startschot voor de Vlaamse klassiekers. Twee dagen later won Van Aert zijn tweede klassieker van het seizoen met de E3 Harelbeke. De mooie koersen volgden elkaar in sneltempo op.

Afrikaanse roots

Nog eens twee dagen later schreef Biniam Girmay geschiedenis door Gent-Wevelgem als eerste renner met Afrikaanse roots te winnen. In tussentijd draaide Mathieu van der Poel warm om in twee opeenvolgende klassiekers uit te pakken. Hij won achtereenvolgens Dwars door Vlaanderen en De Ronde van Vlaanderen. Een week eerder werd de wielerwereld opgeschrikt door de coronabesmetting van Van Aert. Een smet op het wielervoorjaar.

Ten slotte restte er nog de Nederlandse Amstel Gold Race. Daar haalde Michal Kwiatkowski het in een millimetersprint van Cosnefroy. Le moment suprême zagen we in de kasseikraker Parijs-Roubaix. In de beste koers van het voorjaar haalde de Nederlander Dylan Van Baarle het voor Wout van Aert. Het voorjaar werd afgesloten met twee ardennenklassiekers waarin twee landgenoten mochten schitteren. Dylan Teuns behaalde een droomzege op de muur van Huy in de Waalse Pijl, Remco Evenepoel sloot het voorjaar schitterend af met een knappe zege in Luik-Bastenaken-Luik.

Balans van de renners

Wout Van Aert zal door veel wielerliefhebbers aangeduid worden als ‘man van het voorjaar’. Hij opende verschroeiend in De Omloop, om dan een nagenoeg perfecte Parijs-Nice te rijden in dienst van eindwinnaar Primoz Roglic. De eerste Vlaamse klassiekers kondigden zich aan als de perfecte voorbereiding op zijn eerste zege in Vlaanderens mooiste, maar toen sloeg het noodlot toe. Een coronabesmetting gooide roet in het eten. De Jumbo-Visma-kopman rechtte in Parijs-Roubaix indrukwekkend de rug en sloot af met een tweede plaats, om daarna nog derde te worden in Luik.

Dylan Teuns was in elke klassieker die hij meedeed vooraan te zien. De Limburger kende een topvoorjaar met een top 10-plaats in elke koers die hij reed. Hij leek vooralsnog het killersinstinct te missen, maar verdrong die gedachte door uit te pakken op de muur van Huy tegen topfavoriet Valverde. Een geslaagd voorjaar voor Teuns.

Knappe dingen

Victor Campenaerts leek aanvankelijk gretig door zich in De Omloop en Le Samyn uit te lichten als aanvaller. Hij stuitte echter vaak net op een betere renner. Ook in Dwars door Vlaanderen was de Lotto-Soudalman er dichtbij, maar opnieuw bleek een concurrent – MVDP in deze – te sterk. Een verdienstelijk voorjaar voor Campenaerts, al zal de teleurstelling overheersen.

Remco Evenepoel deed rittenkoersenervaring op in Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland. Hij liet knappe dingen zien in enkele bergetappes, maar kwam op het einde telkens net te kort voor het eindklassement. Toen hij ook de zege in de Brabantse- en Waalse Pijl moest laten schieten leek het opnieuw een jaar van net niet te worden. Tot Evenepoel uitpakte met een grandioos manoeuvre in Luik-Bastenaken-Luik. Hij zette de koers naar zijn hand en won zo zijn eerste monument en redt daarmee deels het seizoen van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

Balans van de ploegen

Quick-Step Alpha Vinyl kende een pechvoorjaar. Alaphilippe viel enkele keren zwaar, Lampaert zag een podiumplaats in Roubaix in duigen vallen door een toeschouwer, Asgreen viel op een cruciaal moment in de kasseiklassieker en reed lek in de Ronde van Vlaanderen,… Het was niet het voorjaar van de ploeg van Lefevre. Toch mogen ze dankzij de ultieme uithaal van Evenepoel met een goed gevoel naar de grote rondes trekken.

Lotto-Soudal moet punten sprokkelen om bij de 18 beste ploegen te zijn en zo een WorldTour-licentie te kunnen bemachtigen. Het begon veelbelovend met een zege van jong talent Arnaud De Lie in de GP Jean-Pierre Monseré. Ook Campenaerts probeerde wat te forceren, maar het bleek op het einde allemaal wat te bleek bij de Lotto-ploeg. De ploeg staat nu op plaats 17 en moet dus blijven vrezen voor haar licentie. De grote rondes zullen een gamechanger moeten zijn.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kroonde zich samen met Ineos Grenadiers tot dé ploeg van het voorjaar. Sprinter Alexander Kristoff toonde zich al in de minder belangrijke wedstrijden, maar ook in de rest van het voorjaar schitterde de ploeg. Quinten Hermans werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik, Tom Devriendt werd zesde in Parijs-Roubaix en als hoogtepunt werd Biniam Girmay vijfde in de E3 Harelbeke, en won hij zowaar Gent-Wevelgem. Om het sterke onderscheid te maken met de vorige ploeg: Wanty-Gobert staat op dit moment zevende in de UCI-ranking.

Alpecin-Fenix mag in dit voorjaar vooral Mathieu van der Poel en Tim Merlier bedanken. Van der Poel won De Ronde, Dwars door Vlaanderen, werd derde in Milaan-Sanremo, vierde in de Amstel Gold Race en negende in Parijs-Roubaix. De Belgische sprinter won dan weer Brugge-De Panne, en Nokere Koerse. Ook werd hij zesde in Gent-Wevelgem. Zo heeft de ploeg er een meer dan geslaagd parcours op zitten.

Daarmee is het wielervoorjaar netjes neergelegd, al moeten koersliefhebbers niet te ver weg lopen. 6 mei start de Giro d’Italia al met voorlopig Mauri Vansevenant en Thomas De Gendt als Belgische blikvangers.