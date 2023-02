De betaalmuur van Waalse slaapslof-socialisten en de C4 van Dries Van Langenhove.

Deze week sijpelden meer gegevens binnen over het vertrek van Dries Van Langenhove (DVL) bij het Vlaams Belang. Het C4-gesprek met Tom Van Grieken (TVG) moet ongeveer zo gegaan zijn: DVL: ‘Tom ik stop met actieve politiek, want ik word daar zo moe van’ TVG: ‘Jezus Dries, dan kan je niet maken. Hoe moeten we nu stemmen halen in het pausdom Mahdi en het keizerrijk Francken?’ DVL: ‘Mijn besluit staat vast Tom. De partij is onder uw leiding te ver…

Deze week sijpelden meer gegevens binnen over het vertrek van Dries Van Langenhove (DVL) bij het Vlaams Belang. Het C4-gesprek met Tom Van Grieken (TVG) moet ongeveer zo gegaan zijn:

DVL: ‘Tom ik stop met actieve politiek, want ik word daar zo moe van’

TVG: ‘Jezus Dries, dan kan je niet maken. Hoe moeten we nu stemmen halen in het pausdom Mahdi en het keizerrijk Francken?’

DVL: ‘Mijn besluit staat vast Tom. De partij is onder uw leiding te ver naar links opgeschoven en is helemaal niet complot-realistisch.’

TVG: ‘Maar Dries, dat is tactisch. We moeten salonfähig worden door linkse schijnbewegingen. Als we aan de macht zijn bouwen we een muur rond België, vertienvoudigen we de deportatie van gelukszoekers en wordt Schild en Vrienden de staatspolitie.’

DVL: ‘Tom, je begrijpt het nog altijd niet. Er zijn ernstiger zaken aan de hand. Er moet nu opgetreden worden, anders is het te laat. We moeten de Vlamingen waarschuwen voor de linkse mondiale overheersing van Klaus Schwab en Koning Filip via ‘The Great Reset’. Ook moeten we een campagne opzetten voor het verwijderen van de computerchips ingespoten via de coronavaccinaties. Het Vlaams Belang moet de reptielen van de ‘masked politici’ ontmaskeren. Waarom waarschuwen we de Vlamingen niet voor de chemtrails: chemische substanties die ons denken sturen. Of de nanobots in Chinese rijst. Een last but not least: BV’s zijn pedofielen die destijds Marc Dutroux lieten opdraaien voor hun afwijkend gedrag. Allemaal door Google wetenschappelijk bewezen theorieën. We moeten nu optreden Tom, wachten kan niet meer.’

TVG(paniekerig zwetend): ‘Dries, eeuh, ik denk dat je deze activistische strijd best buiten het parlement voert. Daar haal je zonder meer betere resultaten. Veel succes, daaaaag.‘

Jeugdige naïviteit

Nog even dit. Dries Van Langenhove stapte in de politiek omdat hij van binnenuit een en ander wou veranderen. Hij deed dat bij een partij waar sinds het cordon sanitair van 1994, met een gezonde portie acedie lanterfanten in de oppositie, congenitaal is.

Een maatschappelijk rechtse ‘Schild en vrienden’- tsunami via de politiek, lag dus niet in de lijn van de verwachtingen. Nu stapt hij na vier jaar uit de politiek, omdat hij in de oppositie niets kan bereiken. Alsof hij dat niet wist in 2019.

Hangmatsocialisten

Het werd door opperwaal Paul Magnette bevestigd. De Walen zijn gepatenteerde leeglopers. Ze ‘genieten’ van het leven terwijl ze aan de uiers van de hardwerkende Vlamingen zuigen.

Dankzij Magnette is het nu duidelijk. België is een dwerg met een lui oog waardoor de toekomst uit zicht blijft. Dank u Paul om het eens en voor altijd zo duidelijk te poneren. Deze realistische filosofisch masturbatie siert u.

Links gespin

Al snel haasten de linkie-winkie inktjockeys zich om alles positief te spinnen. Het is maar een grap. Ha ha. Het was niet zo bedoeld. Ha ha. Mij hoor je niet lachen. Een dure grap ja.

In de weekendkrant van HLN gaat de rode professor Carl Devos nog wat verder. Volgens Devos was het geen grap maar een slim ideologisch discours. Lees even mee met zijn linkse mooipraterij: ‘Paul Magnette is een intellectueel, een gewaardeerd academicus en een politicus die vanuit een duidelijk en scherp ideologisch kader aan politiek doet. Zijn nieuwe boek La vie large is een pleidooi voor het ecosocialisme, een in Vlaanderen onbekende stroming die zeer links is. Magnette gunt iedereen het ‘ruime leven’, via een vierdagenweek, vermogensbelasting, sterke staat en grote investeringen in publieke diensten, het terugdringen van de markt en het kapitalisme, meer planeconomie en meer economische democratie: in alle ondernemingen met meer dan 12 werknemers worden alle investerings- en loonbeslissingen mee genomen door een kamer van werknemersvertegenwoordigers.’

Ok Carl, ik heb het begrepen. Paul Magnette wil dat België ‘Het land van Kokanje’ wordt. Waar het geld regent. Koeien betaalkaarten schijten. De staat alles voor je doet. Je zo weinig mogelijk werkt. En natuurlijk, het loon dat je baas je moet betalen zelf mag bepalen. Nou moe, en dat definieer jij als intellectueel, Carl. In mijn boekje heet dat krankzinnige wartaal van een psychiatrische patiënt.

Betaalmuur voor luilekkersubsidies

Terwijl de muur rond Europa fel bediscussieerd wordt, werk Magnette verder aan zijn betaalmuur rond Wallonië. Wie in 2024 met de PS het land wil regeren zal jaarlijks een hangmatbijdrage moeten betalen. Een luilekkersubsidie om het genot van de levenswijze van de Walen te garanderen.

Ik stel dan wel voor dat de sponsoring van de Waalse ‘genieters’ via bekendmaking van het logo van de sponsor gecompenseerd wordt. Een schildje met de Vlaamse leeuw op borst en bil lijkt mij een minimum minimorum.

Dit was niet op de afbraak:

Een muur rond Europa wordt nu als realistisch beschouwd. Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat men een muur rond België of een muur tussen Mexico en de VS, waanzinnige rechtse prietpraat vond.

Jo Brouns wordt de volgende scalp van onze Koerdische furie Zuhal Demir. Ocherme die jongen.

De woke-verslaafde groenen willen het carnaval van Aalst verbieden omdat ze niet kunnen lachen met de grappen van de Aalstenaars. Van citroenzuigende sandaalhelden had ik niets anders verwacht.

