De digitale enkelband die CBDC heet

Digitaliseer bankruns de wereld uit is de titel boven het artikel in De Tijd van 24 Maart waarin professor Jan Eeckhout, hoogleraar economie aan de Universiteit van Pompeu (Barcelona), pleit voor de snelle invoering van de Central Bank Digital Currency (CBDC). Volgens hem is het CBDC ‘een disruptieve oplossing die bankruns voor altijd bant’.

Nog volgens de professor is je spaargeld straks dankzij dat CBDC veilig en het financiële systeem stabiel. Hij besluit zijn betoog met de vrees dat ‘de lobby van private banken’ dat reddende CBDC zullen proberen af te blokken. Hij verwijst bewonderend naar Canada en China, die beide al ver gevorderde plannen hebben voor de invoering van zulke digitale munt. ‘Wie kan daar nu tegen zijn behalve de traditionele banken die hun winst zien slinken?’ vraagt de professor zich af. Wel…

Wanbeheer en roekeloze overheden

Het betoog van prof Eeckhout is kort door de bocht. Het negeert een aantal essentiële kenmerken van dat CDBC, dat eerder een instrument is van absolute controle door een almachtige overheid, dan dat het een monetaire instrument zou zijn.

Bankruns bestrijden door invoering van het CBDC lijkt op koorts bestrijden door alle thermometers stuk te gooien. Deze ‘oplossing’ negeert het onderliggende en veel fundamentelere probleem van wanbeheer van publieke middelen door roekeloze overheden. Die geven veel meer uit dan ze ontvangen, waardoor de schulden exploderen en de rente kunstmatig laag moet blijven. Daardoor ontstaan allerhande luchtbellen in financiële markten en gaat de inflatie door het dak met massale verarming tot gevolg. Zoiets kan finaal resulteren in een ‘bankrun’ als laatste redmiddel voor de spaarder. Aan de basis van zulke crisis ligt: politiek wanbeheer, compleet gebrek aan fiscale discipline en de lafheid om noodzakelijke maatregelen te nemen.

Totalitaire controle

In een democratie moet de kiezer zulk politiek wanbeleid kunnen afstraffen. Zodra het CBDC er is zal dat niét meer kunnen. Een ‘digitale munt’ is veel meer een instrument van totalitaire controle dan dat het nog een betaaleenheid is. Het verandert compleet wat we verstaan onder de notie ‘geld’. Digitaal geld is immers niet van u. U bepaalt vandaag zelf waaraan u uw geld spendeert. Zodra de digitale munt er is bepaalt de overheid dat. Er blijft geen enkele vrijheid of privacy meer over. De overheid ontneemt door middel van het CBDC haar burgers het recht om hun eigen vermogen te beheren of nog eigen keuzes te maken. En dat is, zacht gezegd, niet compatibel met de uitgangspunten van een westerse liberale democratie. Het is zelfs de complete negatie ervan.

We moeten duidelijk schetsen wat een CBDC precies is. Velen vergelijken het CBDC onterecht met de ons bekende cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum. Terwijl een CDBC net diametraal tegengestelde kenmerken heeft. Cryptomunten zijn de-centraal beheerd, volstrekt anoniem en geven de burger alle vrijheid (en dus macht) ten nadele van onverkozen centrale bankiers en gulzige overheden. De architectuur van zulke munt heet in het jargon ‘token based’.

De Europese Centrale Bank (ECB) is met haar plannen voor een Central Bank Digital Currency exact het tegenovergestelde van plan. Een CBDC wordt centraal beheerd, zoals de naam het zelf zegt, door de onverkozen leiding van een centrale bank. De CBDC is niét anoniem, een digitale munt is programmeerbaar, wat de politici en centrale bankiers daarover ook mogen beweren. Daardoor kan de overheid het gedrag van de burgers tot in het kleinste detail volgen, aansturen en bestraffen. Als die programmeerbaarheid in een eerste iteratie niet aanwezig is dan kan ze probleemloos in een volgende iteratie ingevoerd worden. Het CBDC is een Paard van Troje voor een ongeziene verschuiving van macht, van argeloze burgers naar een onverkozen EU overheidsapparaat dat zich steeds meer autoritair gedraagt, geruggesteund door een klein clubje onverkozen centrale bankiers.

Gedaan met vrije wil

Volgens de concrete plannen en documenten die vandaag bij het ECB met de nodige discretie uitgewerkt worden zal je binnenkort met je Europese Digitale Identiteit moeten inloggen op je CBDC portefeuille, waardoor er geen sprake meer is van privacy of anonimiteit. Deze digitale munt is dus niet ‘token based’ zoals crypto munten maar ‘account based’. We lezen in de documenten van het ECB dat men die keuze reeds gemaakt heeft. Dat is een fundamentele negatie van en een aanval op onze privacy en onze vrijheid.

De overheid heeft straks door middel van dat CBDC de absolute controle over uw leven. Dat zijn letterlijk de woorden van Agustin Carstens, general manager van de Bank of International Settlements (BIS), de Centrale Bank voor de Centrale Banken. Men kan al uw financieel verkeer tot de laatste euro volgen, aan banden leggen, blokkeren en bestraffen. Gedaan met vrije wil en vrije meningsuiting. Het CBDC is de droom van elke dictator en de nachtmerrie van elke democraat. Uiteraard wordt dit niet in die bewoordingen in de markt gezet.

Digitale slavernij

Er is behalve dictatoriale regimes en de links-liberale globalistische ‘managerial elite’ (die ongeveer 15 pct van de bevolking uitmaken) geen énkele democraat die dat systeem wil invoeren. Daarom gebeuren de voorbereidingen voor dat CBDC zo goed als geruisloos. De burgers zullen niet gevraagd worden om over de invoering van deze digitale munt te stemmen. Die invoering wordt momenteel voorbereid door het ECB in samenwerking met de Europese Raad en de Europese Commissie. Een gekwalificeerde meerderheid van de Europese Raad zal dat stemmen in 2025 en de machteloze EU-burger zal voor een voldongen feit geplaatst worden.

Het belang daarvan kan moeilijk onderschat worden. Het CBDC luidt de start in van digitale slavernij, een soort digitaal lijfeigenschap. Professor Eeckhout verwijst niet toevallig bewonderend naar Canada en China. Het totalitaire China treedt niet alleen de mensenrechten met de voeten, privacy werd er vervangen door een dehumaniserend Orwelliaans ‘social credit systeem’. Dankzij de digitale Yuan kan China de financiële vrijheid van elke burger controleren, aan banden leggen en indien nodig blokkeren.

Straks kan de EU dankzij het CBDC uw gedrag en opinies tot in het kleinste detail bepalen: hoe vaak u nog op reis gaat, hoeveel C02 u verbruikt, welk aankopen u mag doen. De natte droom van machtige Europese klimaat fanatici en losgezongen woke-elites. CBDC is tegelijk ‘point of no return’ en het sluitstuk van de woke-waanzin. De woke-religie is finaal een aanval op onze vrijheid en onze zelfbeschikking. Zodra het CBDC er is kan zal elk verder verzet nutteloos zijn en wegstemmen onmogelijk.

Justin Trudeau

Nieuwe instrumenten zoals de mogelijkheid om een negatieve rente toe te passen staat vandaag al verborgen in de voetnoten van ECB -documenten. Men zal ook de omloopsnelheid van dat digitaal geld kunnen bepalen door een vervaldatum of een tijdslimiet in uw digitale munt te programmeren, waardoor u verplicht bent het voor een bepaalde deadline uit te geven. Of men kan uw wallet gewoon ‘cancelen’ als u niet netjes in de pas loopt. Boetes gaan automatisch van uw rekening verdwijnen. En de aard en het aantal van die boetes zullen explosief toenemen. Zodra het CBDC er is denk je best goed na voor je kritiek post op je sociale media. Het zal u duur te staan komen. Oppositie behoort dan definitief tot het verleden. Vergeet de mogelijkheid om die oppermachtige elites weg te stemmen.

De Canadese premier Trudeau staat niet toevallig op de eerste rij om het CBDC in te voeren. Tijdens de covid-protesten liet hij de bankrekening van Canadese truckers en hun sympathisanten blokkeren om hun democratisch verzet tegen zijn drastische en wetenschappelijk niet gevalideerde covidbeleid te breken. Trudeau verklaarde grote bewondering te hebben voor het Chinese autoritaire model. Uiteraard wil hij dat Canadese CBDC zo snel mogelijk. In de EU komt het eraan vanaf 2025.



Vanuit democratisch oogpunt mogen stilaan alle alarmbellen afgaan.