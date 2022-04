De pennenmatekes bezoeken Molenbeek

Sommige nieuwsitems zijn van zichzelf al zo grappig dat ze geen humoristische nabespreking behoeven. Neem nu die potsierlijke burgerbevraging van onze Fedgov. Andere verhalen kunnen wat meer satirische reflectie gebruiken. Vandaar deze wekelijkse conversatierubriek.

Mateke Erwin,

Wat is die Conner Rousseau toch een extreemrechtse nazi! Dat bleek maar weer in Humo. ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik mij ook niet in België’, zei die doodleuk. Kan je dat nu geloven? Waar haalt Conner het waanidee dat er soms migratiegerelateerde problemen zouden voorkomen in Molenbeek? Toegegeven, ze steken er al eens een auto in brand, maar ten eerste: in welke centrumstad gebeurt dat niet? En ten tweede: dat is een manier van feesten. Vraag het maar aan Catherine ‘zij-ponen-een-sapin’ Moureaux. En dat er soms een woordje Arabisch valt op school in Molenbeek? Oké, door de leerkracht… en tijdens de les. Ja, en dan? Wayo, mag die Mocro meester niet die taal van die drerrie praten?

Humo kennende zullen ze de uitspraken van Conner ongetwijfeld nog gematigd hebben. Dat hij schuimbekkend: ‘Ik ben geen racist, maar ’t is altijd iets met die bruine mannen’, riep, staat bijvoorbeeld niet in het artikel. En ook die foto waarin hij met gestrekte rechterarm een heil-groet brengt aan de Duitse oer-socialist die hem inspireerde om in de politiek te gaan, hebben ze wijselijk niet gebruikt.

Gelukkig bracht Het Laatste Nieuws wél een realistische reportage over Molenbeek. Een mooi journalistiek stukje vakwerk waarin doorsnee inwoners de lof zingen over het paradijselijke leven in de lieflijke straten tussen het kanaal van Brussel en de Ring. Trouw aan zijn volkse imago liet Het Laatste Nieuws immers ‘Jan met de pet’ aan het woord. Zoals Fons Van Dyck van communicatiebureau BBDO (omzet 2 miljoen euro in 2020) of voormalig tv-kok en ondernemer Wim Bailleu. Die verbaast er zich over dat hij zoveel Nederlands hoort in Molenbeek. Dat is toch straf? Nederlands! In België, he!

Zelf ben ik het ook eens gaan vragen aan de matekes in Molenbeek. ‘Wat vinden jullie van Conner Rousseau?’ Het antwoord was eensluidend: ‘Woullah, Stef, die Conner is een zemmer!’

Beste Sahib Durnez,

Sinds Urbanus naar Molenbeek trok om zijn gebreide truien te betrekken bij ene Gigippeke, is er daar toch het een en het ander veranderd. Je moet geen TikTok-konijn zijn om dat te zien. Gezien het aantal jonge vrouwen die daar buggy’s voortduwen, denk ik dat daar momenteel meer genaaid wordt dan gebreeën.

Niet dat de edele huisvlijt van het breien volledig de Zennevallei verlaten heeft. De steken – één rechts, twintig averechts – die de Brusselse regering laat vallen doet vermoeden dat ze aan een mantel der liefde bezig zijn die heel het Brusselse gewest kan bedekken. Of een

wiki

vlag van Molenbeek, dat kan het ook zijn. Wist je trouwens dat die dezelfde kleuren heeft als die van Oekraïne? Dat is geen toeval volgens mij. In een doorsnee Brussels park vindt je sowieso al meer kalashnikovs dan in heel de Donbas. En Molenbeek is toch wel een beetje de Krim, alleen nog wat ‘krimineler’.

We zeggen allemaal Molenbeek tegen Molenbeek, maar eigenlijk is het Sint-Jans-Molenbeek. Genoemd naar Sint-Jan De Doper. Dat de dope business momenteel overgenomen is door Sahid-Jamal, dat is iets waar enkel een kniesoor over valt.

Trouwens die Hassan Al Hilou. Raar figuur toch? Telkens als ik die zie moet ik denken aan iemand die zich wou verkleden als hippe Marokkaan, maar daar compleet in faalde.

Comolitone Vanmol,

Heb je ook de avonturen gevolgd van de kapoentjes van Reuzegom? Die schijnen nogal te hechten aan tradities. Mekaar tot op het bot vernederen, zes keer op een avond flauwvallen, een beetje onweerstaanbare groepsdruk… Vraag maar aan Strontvlieg, die die prachtige bijnaam kreeg omdat bij zijn doop iemand op zijn kop een bruine beer had zitten breien. Het geeft weer een nieuwe dimensie aan de term ‘bekakt volk’.

En uiteraard was het niet de bedoeling dat iemand zou sterven door hun extreme dooprituelen. Mag ik hopen. Maar toch. Het zal aan mij liggen. Waar is zo’n ritueel goed voor, eigenlijk? Moeten we dat zien als een voorbereiding op een latere carrière als ingenieur of topadvocaat? Denken die dat dat gangbaar is in het bedrijfsleven? Dat je na een succesvolle sollicitatie te horen krijgt: ‘Welkom op het hoofdkantoor, je bureau is hier op de 37ste verdieping, vrijdag is er een drink op ’t 42ste en daarna binden we je tussen 2 matrassen en gooien we je van het dak.’

Of: ‘Welkom bij advocatenkantoor Dewey, Fokham & Howe. Daar is de koffiemachine. Je Tesla staat in de garage op te laden. En hou vrijdagavond vrij want dan gaan we je in een put duwen en komt André zich ontlasten op je hoofd, oké?’

Beste studax Stef,

Het zal je niet verwonderen dat ik zelf ook ooit meegedaan heb aan een studentendoop. Dat was op de academie van Aalst. Niet dat we daar veel studiewerk verrichtten maar voor een Aalstenaar is elke reden goed voor een feestje en al zeker wanneer hij/zij/het zich mag verkleden.

Ik kan daar niks slecht over zeggen Stef. Ik heb me heel de tijd rot geamuseerd. Een beetje schunnig doen tegen de wijfjes, massa’s degoutante dingen binnenspelen en op tijd en stond uw bloot gat eens laten zien. Voor de rest herinner – voor zover dat woord hier van toepassing kan zijn – ik het mij als één lang gerekte dronkenschap. Maar plezant dat het was! Plezant! Het was zo plezant dat ik pas een jaar of zes later doorhad dat de doop al lang gedaan was.

Kameraad Erwinsk,

Ik maak me zorgen om Poetin. Die brave borst lijkt er slecht aan toe. Ik zag een clipje waarin hij zich moest vasthouden aan een tafel. En dat was dus terwijl hij aan die tafel zàt, he. Op een stoel die stond op een vlakke vloer die niet bewoog en er verraderlijk waterpas

bij lag. In een ander filmpje leek de opper Poet wat te wankelen tijdens de paasviering van de olijke Patriarch Kirill. Parkinson, vermoedt Het Nieuwsblad. Al een geluk dat zijn Amerikaanse collega Joe Biden nog zo jong en dynamisch is. Voor zijn leeftijd. Die leest nog de krant zonder bril, naar het schijnt. En drinkt alle dagen een jeneverke met de facteur. Oké, hij praat wel eens in zichzelf of tegen mensen die er niet zijn, maar moeten we dat erg vinden?

Tof eigenlijk. En geweldig inclusief ook. Een demente in Washington en een Parkinsongeval in Moskou. Trouwens: het schijnt dat Xi Jingtingpingeling in Peking al een paar dagen last heeft van een nijdig hoestje. Daarom dat al die Chinezen binnen moeten blijven. Hij wil ze niet besmetten.

Yo Politbureaubergine,

Ik heb dat ook gezien hoe Poetin daar zat, zich vasthoudend aan de tafel. We moeten eerlijk zijn: die Russische presidenten hebben een sterke reputatie qua wankel op de benen staan. Niet dat er ook maar een enkele Russische wodka-leut kon tippen aan Jean-Cognac Juncker. De man wiens keelgat meer verzwolg dan de bodemloze vortex van de Green Deal. Om over de Green Deal en jenevertjes drinken met de facteur te spreken. Is die Joe Biden wel dement? Is die niet heel de tijd schij-te-zat maar zie je het er niet aan? Mijn schoonvader, zaliger gedachtenis, die kon ook een halve bak Pale Ale wegzetten zonder dat die een spier vertrok.

Onlangs zag ik Biden zeggen dat hij het Amerikaanse leger klimaatvriendelijker ging maken. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Een tank aangedreven door zonnepanelen? Helicopters met een warmtepomp? Klimaatvriendelijke kernwapens? Of begint hij klein en gaat hij het water van de water-boarding opvangen en op de plantjes gieten?

Neen Stef, ik zeg u die man is straalbezopen! En uw maat, de Xi Jingtingpingeling ziet niet meer uit zijn ogen van zattigheid!

Wat ik denk he Stef, wat ik denk he… Als je ziet hoe die mannen daar met de vrouwen omgaan. Hoe ze de boel compleet verneuken. Mensen aan bomen vastbinden. Poetin die zich aan de tafel moet vasthouden, Biden die staat te raaskallen als een demente Verhofstadt en Xi Jingpin die nog met moeite zijn ogen open krijgt?

Die mannen zijn nog aan hun doop bezig!

Ad fundummekes!