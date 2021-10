De pennenvriendjes: ‘Is de man die Bart De Pauw ten val bracht, 1800 euro per dag waard?’

Wekelijks bladeren de pennenvriendjes door de kranten en pennen hun fenomenale bevindingen neer in een onvolprezen correspondentierubriek.

Beste budgetvriendelijke Erwin,

ik weet niet precies wat jouw dagprijs is, maar ik heb een donkerbruin (RAL 8011) vermoeden dat je een tikje minder duur bent dan Paul Lembrechts.

De goede man eiste 1800 euri per dag bij de retailgroep FNG, het vroegere moederbedrijf van het inmiddels failliete Brantano. (Niet moeilijk dat die failliet gingen. Hoeveel goedkope schoenen moet je verkopen om zo’n CEO te kunnen betalen?)

Nu wil ik graag geloven dat Paul Lembrechts een krankzinnig bekwame manager is van een duizelingwekkend hoog niveau. Zo’n man die een bedrijf binnenkomt en in één oogopslag twintig verbeteringen in het productieproces ziet en doorvoert. Werkt 28 uur per dag, heeft maar drie uur slaap nodig. Per week. Smeert elke ochtend de boterhammen van iedere werknemer. Staat er meteen als de nachtwaker zijn elleboog stoot om er een kusje op te geven.

En toch. Ik meen mij te herinneren dat poenig Paultje in een recent verleden een heftige inschattingsfout maakte. Lollige Lembrechts was namelijk een tijdje directeur generaal van onze favoriete Vlaamse Openbare Omroep. Toen hem in die positie ter ore kwam dat ene Bart de P. enkele actrices onheus en vrijpostig bejegende, meende hij meteen te moeten ingrijpen op dusdanige wijze dat B. de Pauw de vlucht vooruit koos en zelf met de beschuldigingen naar buiten kwam. Waarop pittige Paul dingen in de media zei over pornografische sms-jes. We weten inmiddels – dank zij het proces waar de kranten wel eens bescheiden gewag over maakten – dat de zaken toch wat genuanceerder lagen.

Ik begin plots te twijfelen of zo’n CEO 1800 euri per dag waard is. Wat denk jij?

Beste krenterige Stef,

het zal je verwonderen, maar ik ben het niet met je eens. 1800 Euro per dag? Ik vind dat veel te weinig voor een genie als Paul Lembrechts. Zeg nu zelf. De Lemmen ontslaat Bart De Pauw, zijn grootste kostenpost, ergo dikke besparing. Bartmans start uit eigen beweging een heel mediacircus. De VRT kan daar kostenloos en eindeloos over uitzenden. En niet alleen de VRT. HEEL DE VLAAMSE PERS! Hoogdagen zijn het voor die mannen. Kassa, kassa en ook nog eens kassa!

En het is hun gegund Stef, het is hun gegund.

De pers dat is stilaan één grote beschutte werkplaats en ‘’speciale’ kindjes kosten nu eenmaal meer. De Lembrechts heeft dat met één simpele beslissing opgelost. Dat is de truc , goed doen voor jezelf en goed doen voor een ander.

De Lembrechts verdient geen hoon. De Lembrechts verdient een standbeeld. Wat zeg ik? Twee.

Plichtsgetrouwe kameraad,

omdat we met zijn allen niet meer bang genoeg zijn, besloot onze favoriete pastoor Frank Vandenbroucke in Terzake te waarschuwen voor een vierde coronagolf. Dat stond ook zo op vrtnws. (Kan ik nog een klinker kopen, Walter?) De titel was op woensdag letterlijk:

’Minister Vandenbroucke waarschuwt: we zitten duidelijk in een vierde golf.’

Dat was niet apocalyptisch genoeg, vond de eindredacteur die donderdag van dienst was. Plots werd de titel: ‘Vandenbroucke roept Vlaamse regering op om coronapas meer in te zetten: ‘Wat mij betreft ook in cafés en restaurants.’

Toch knap dat de VRT op die manier de politiek mee gaat opjutten en aansturen. Al weet ik niet heel zeker of ik het nog objectieve berichtgeving vind. Wat denk jij?

Nog los van het feit dat Frank weer eens de felgeplaagde horeca wil pesten en lekker de controle afschuiven op cafébaas en restauranthouder. Ik zeg: verplicht de coronapas ook thuis en in de lagere gedeelten van de atmosfeer. En schaal vooral de zorg niet op, want dat zou iets kunnen oplossen.

Hey ongemaskerde Zorro,

ik zie de bui al hangen. Wat een jaarlijks gegeven is, de winter komt er aan en de griep volgt zijn spoor, moet nu weer een teken der eindtijd worden. Uit spleet en kier, vanonder steen en bladerhoop komen ze gekropen. De acolieten van de mondlap.

Joël De Ceulaer, zwaar ontgoocheld doordat zijn aangekondigde ‘vuurstorm van corona’ bij het openen der scholen uitbleef, kan zich nu op orgiastische wijze verblijden met een nieuwe variant. Die variant is trouwens, je verwacht het niet, de allerbesmettelijkste ooit!

Dat nonkel De Ceulaer het hoofd laat hangen verwondert geenszins. Niet dat hij van nature gebukt gaat onder een bezwaard gemoed. Neen de brave scribent torst heden zo’n dikke laag mondmaskers dat zijn nekwervels het dreigen te begeven.

Voor de vierde hysterie, brace yourself! Voor señor Writer gewoon een brace.

Yo Er,

of hoor je liever Yo Win? Opvallend bericht over de heer Ye, voorheen in brede kringen bekend als Kanye West E, eigenaar van een optrekje in Wijnegem. Ye liep dezer dagen vermomd rond in New York. In Wijnegem hoeft dat niet, daar weten ze niet eens wie hij is, laat staan dat ze hem herkennen.

Maar die vermomming, Er, of Win, daar is iets vreemd mee. Hij was verkleed als witte man.

Een geval van whiteface! Ik verwacht een twitterstorm van protest, van verontwaardiging bevende krantenkoppen en luide manifestaties wereldwijd. Ideetje: vermits hij nu toch in Wijnegem woont, kunnen we UNIA inschakelen. Niet?

Yo de Stef, Ye de mannen,

het is algemeen geweten dat ‘de Ye’, voorheen ‘de Wes’t’ meer vijzen mankeert dan een doe-het-zelfzaak waar het dak van afgerukt werd tijdens een magnetische storm. Dat er zoveel hoeken af zijn dat hij stilaan zo rond is als de derrière van Kim – pas op, zwenkt uit – Kardashian.

Volgens mij moeten we hier trouwens de oorzaak van zijn gedrag zoeken. De breuk tussen Ye en Kimmeke. Het is geweten dat Ye niet uitblonk als nieuwe man en dat Kim – het zijn twee muggebeten maar wel wreed ontstoken – Kardashian hem daar al eens in onvriendelijke bewoordingen (‘gij doet hier niks!’) op wees.

Vandaar dat Kanye zich in de sfeer van Halloween een wit masker aanmat, waardoor hij plotsklaps àlles gedaan had! Aardes opwarmen, racisme uitvinden, oceanen doen stijgen, seksisme bedrijven, besmuikte grappen over transgenders verzinnen. Noem het en als witte man had hij het gedaan! De man is een genie!



Goede filantropische vriend,

het mooiste nieuws deze week was een jongetje van tien dat probeerde het ‘potske’ van de paus te pakken te krijgen.

Overigens noemde de krant het donderdagochtend een ‘keppeltje’. Wist jij dat de paus een Jood is? Dat hij geen katholiek is, had ik al lang door, maar Jood? Een paar uur later heette het op de site een ‘kapje’.

Ik begrijp dat jongetje heel goed. Geef toe, het potske van de paus heeft iets onweerstaanbaars. Net als dat van Bolleke, van Piet Fluwijn en Bolleke. Met dat litsje. Dat smeekt gewoon: ‘trek mij van zijn bolleke’.

Beste Sixtijnse kapoen,

ik heb de beelden van het vreemde gebeuren bekeken. De krant heeft het verkeerd begrepen. Het is duidelijk: de gedienstige jongeman wou de paus diets maken dat hij zijn mondmasker verkeerd droeg. Onze Paolo jr had zoiets al veelvuldig gezien bij de bejaarden uit zijn familie. Als je goed luistert hoor je zijn moeder roepen: ‘Paolo! Niet doen! Je moet die mens geen mondmasker opdringen! Wie denk jewel dat je bent? Joël De Ceulaer?’