De pennenvriendjes roepen hulp in van witte Piet

Media-watchers zijn er al genoeg in de wereld. Media-pesters daarentegen. Nochtans is het een mooi beginsel om te plagen wie men liefheeft. De liefde van onze pennenvriendjes voor de media is dan ook van ongekend hoog niveau.

Beste Atlantische bondgenoot Erwin,

Deze week heb ik diverse keren rondom mij heen gekeken of ik nergens lichtzuilen zag van Wendy’s, Carl’s Jr. of IHOP, de International House of Pancakes. Ik heb regelmatig de radio aangezet of er geen reclameblokken langs kwamen van 16 minuten. En de tv om te horen of de nieuwsankers soms luid aan het roepen waren. Maar nee, niets van dat alles. De conclusie moet dus wel zijn dat wij nog steeds niét in de Verenigde Staten van Amerika wonen.

Nochtans kreeg ik die indruk bij de paniekerige toon en de hoeveelheid krantenberichten over abortus en hoe dat niet langer een federaal grondrecht is in de VS. In één kwaliteitskrant zelfs zes artikels op één dag met koppen als: ‘Straks heeft elke staat zijn eigen abortusrecht, en regeert de chaos.’

De chaos? Toe maar. Er zijn al jaren vele wetten die niet federaal zijn en per staat verschillen. Sterker: ook Europa kent geen algemene Europese abortuswetgeving. In Malta is het verboden. In Polen enkel mogelijk in geval van incest of verkrachting. En in Italië weigert meer dan 70 procent van de artsen om abortus uit te voeren. En dan zwijgen we nog over Zuid-Amerika, Afrika en Azië waar abortus in vele landen illegaal is.

Ik vind dat dramatisch, trouwens, maar bestond daar massale verontwaardiging over in de media? Niet bij mijn weten. Tot er in de VS iets gebeurt. Dan huilen alle wolven in het enge bos.

Gebeurt wel vaker. Sterft er een mens van kleur in België door politiegeweld? Dan komt een beperkt deel van de gemeenschap op straat. Is er een filmpje op social media over politiegeweld in de VS? Meteen overal betogingen en buitensporige media aandacht, waarbij zelfs de anders zo heilige corona regels van de deugmeute overboord mogen worden gegooid.

Mij allemaal best, maar als we dan toch Amerika zijn, dan wil ik ook hun vrijheid van mening, hun vrijheid van onderneming en hun inkomstenbelastingstarieven. En een Wendy’s op elke straathoek. Plus luid roepende nieuwsankers! Ha!

Hey Verenigde Staaterik,

Volgens mij he, maar dat is dan volgens mij, he, dromen die journalisten dat ze een ‘grand reporter’ zijn in de wijdse USA in plaats van in de vochtige voorschoot die wij ‘dees land’ noemen. Aangezien ze de gewoonte hebben hun dromen voor waar te nemen gedragen ze zich dan ook alsof ze Bob Woodward zelf zijn. Maar dan zonder diens onthullingen natuurlijk, want daar dient de pers niet voor.

We hebben eigenlijk maar één reporter die grand is in de VS en dat is Björn Soenens. Je kent hem wel, de man die klinkt alsof hij dagelijks als ontbijt een pak Groene Michel op beboterde toast wegwerkt. Tevens de man die de hele geloofwaardigheid van het VRT-nieuws door de gootsteen flikkerde door zijn koortsdromen over ‘contructieve journalistiek’. Die een dagtaak had aan vage gedichten sturen naar verse stagiaires en die in modespecials ging staan met een leren jekker aan. Waarschijnlijk in de veronderstelling verkerend dat hij een ‘karakterkop’ heeft. Terwijl hij de vergelijking met een sharpei waar iemand ‘wie-is-ons-boeleke?’ mee doet, moeiteloos kan doorstaan.

‘Met je verlichting’ sneerde Bart Eeckhoudt op Twitter, toen hij zijn onvrede wou uiten omtrent het feit dat hij een religieuze coup d’état ontwaarde. Dat de verlichting zich net afzette tegen de macht van de Kerk en hij derhalve ongewild supporterde voor een abortusverbod, dat is bijzaak.

Ex-Groen kopvrouw Meyrem Almaci bakte het nog, wel ja, bruiner, door te tweeten dat vrouwen en minderheden weeral het slachtoffer waren van ‘oude witte mannen’.

Dat opperrechter Clarence Thomas zo Afrikaans is als ‘overal te laat komen’, had ze even over het hoofd gezien.

Chef Vanmol,

In de tsunami van flauwekul die de media dagelijks over ons heen storten, zat ook goed nieuws. SOS Piet keert terug! En neen, SOS Piet is niét de titel van het nieuwe boek van Goedele Liekens. We hebben het hier over een vintage VTM programma van de sociopathische kok Piet Huysentruyt waarin hij huisvrouwen en mannen thuis komt uitlachen met hun mislukte gerechten om dan mega betuttelend, als een oud-missionaris in een Jezuïetencollege, uit te leggen hoe het moet.

Met telkens die beruchte afsluiter: ‘En wat hebben wij vandaag geleerd? Ten eerste: dat ge geen échte vogelnestjes moet gebruiken maar gekapt met een ei. Ten tweede: dat ge een konijn eerst moet stropen voor ge er pruimen bij doet. En ten derde: dat ge nooit Piets spaghetti kruiden op uw kermisvlaai moogt doen.’

Juich, Erwin, want het programma is er terug voor een allerlaatste seizoen. Eindelijk weer genieten van de veelkleurige keukens en achterkeukens van ons land. Smullen van aangebrande tarte tatins, ontplofte garnaalkroketten en een ongepast hard lachende Piet. Eén ding hoop ik wel: dat hij zich deze keer niet gaat beperken tot kookinstructies, maar ook over andere terreinen zijn groot licht laat schijnen. De federale politiek, bijvoorbeeld.

Piet: Zo, vandoahe zijn we bij Alexander, en Alexander, toon e keer wa jij heprobeert heit te moak’n’.

Alexander: Wel ja, Piet, ik had volop ingezet op een ‘salami-akkoord’ om deze zomer mee te landen, maar ’t is precies niet helemaal wat het moet zijn.

Piet: Hihihihihihi hahahahahaha hohohohohohohoho mo how, zeh, Alexander! Wuk is me dadde hier? Hihihihihi hahahahahahaha hohohohohohoho!

Alexander: We hebben nochtans keihard gewerkt…

Piet: Die schijfjes hier, wat moet da voorstellen?

Alexander: Dat zijn de arbeidsmarkt, defensie, pensioen en koopkracht…’

Piet: Ma how zeh, die arbeidsmarkt, die is veel te gepeperd! En die koopkracht, dat is veel te weinig! Waardoor da in feite je pensioenen ook niet goed in balans zijn. En je defensie, die is te slap. Maar gelukkig heeft Piet zijn zomerakkoord-kruiden meegebracht!

Piet: En wat hebben wij vandaag geleerd, Alexander? Ten eerste?

Alexander: Altijd zorgen voor genoeg koopkracht.

Piet: Heel goed, ten tweede?

Alexander: Euh… je defensie niet laten verslappen?

Piet: Zeker. En ten derde?

Alexander: De salami-deal op smaak brengen met Piets zomerakkoord-kruiden?

Piet: Voilà. Zie, Alexander, jij krijgt van mij Piets stekker, om dit najaar uit je regering te trekken. Tot de volgende keer!

Kameradski Stef,

Deze is ook goed! De rosse Rus is kwaad. Blijkbaar hebben ze op de G7 gelachen met de neiging van de ‘warme Stalin’ om in het zadel met ontblote torso een fotomomentje op te zoeken. Dat de ‘lauwe Lenin’ evenveel gevoel voor humor heeft als de doorsnee Vlaamse stand-up comedian is geen geheim, dus moest er een sneer volgen. De Westerse leiders zouden er zonder bovenstuk stellig wanstaltig uitzien aldus de ‘gechambreerde Kamenev’.

Ik denk inderdaad dat het serieus pijn aan de oogbollen zou doen! Ik vraag me af wie de grootste borsten zou hebben. Angela Merkel of Boris Johnson? Macron ziet er nog wat afgetraind uit. Die woont dan ook – tien keer opdrukken – bij zijn juf. Voorts is het allemaal lillend en lallend vlees.

Allemaal? Mja, behalve dan als ex-miss Italië en minister voor gelijke borsten kansen Mara Carfagna mee op de foto mocht. Stel je voor! We zouden niets meer horen over capriolen in de VS. Alleen nog Italiaans nieuws!

De journalisten zouden op het puntje van hun stoel zitten. En de ‘hete van Brakel’ nog het verst!

Tot volgende week, stripotheek!