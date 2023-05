De pennenvriendjes staan als één man achter pauzeknop van linkmiegel* De Croo

De lente lonkt, de zon priemt door de wolken, het gras ruikt groen, de hond wil spelen, maar de Pennenvriendjes zitten binnen, noest aan de arbeid. Al die artikels van de voorbije week moeten gelezen worden en van commentaren voorzien. Woordspelingen dienen bijgevijld en vergelijkingen verder gezocht dan menig weidse horizon. Allemaal voor u, lieve lezer van deze correspondentie.

Beste Chaveer** Vanmol,

Dankzij de heerlijke realityreeks ‘Shalom Allemaal’ en de zeer te pruimen Netflix-serie ‘Rough Diamonds’ is het Jiddisch plots populairder aan het worden, meldt de Chazet van Antverfen. Nu, misjpoche*** spreekt geen Jiddisch, dacht deze goochemerd. Achenebbisj****! Toen ik eens ging kijken wat voor Jiddische woorden er in de Nederlandse taal zijn ingeburgerd, kreeg ik de rambam! Want beste gabber, deze bolleboos met kapsones ontdekte toen dat ik geen sjoege***** had! ‘Snikkel, noppes, smoes, lef, tof, alles kits’… allemaal woorden met Jiddische oorsprong! Ik viel zowaar op mijn togus******! Maar wel jofel, natuurlijk. Toen ik daarna op de weegschaal ging staan – doe ik ongeveer 1 keer per decennium – voelde ik mij wel een pieremachochel*******.

Oh, nog een taaldingetje. Blijkbaar was het Agentschap Wegen en Verkeer van plan om voortaan ‘Liège’ in plaats van ‘Luik’ en ‘Namur’ in plaats van ‘Namen’ te zetten op de wegwijzers. Prompt werden ze taalwetgewijs teruggefloten door minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Ik wil mijn maatschappelijke duit in het zakje doen en stel een pragmatisch compromis voor: zet op de wegwijzers: Lièguik, Namenur, Anverswerpe, Brussexelles, Monsberg, Eigenbrainaut, Rijselille, Dournaietournik, Gant, Brugges en Courtrijk.

Shalom sjlemielenvreter Sjtef

Waar maakt minister van immobiliteit Peeters zich eigenlijk druk over? Is dat niet de ‘straffe madam’ die vond dat we moesten stoppen met denken dat iedereen zijn eigen wagen moet hebben? De kans dat we onder haar beleid het toekomstige Liège nog bereiken is van de weinig plausibele soort.

‘Straffe madam’ is trouwens een eufemisme voor ‘onhebbelijk wijf dat geen tegenspraak duldt maar waar we niks kunnen tegen zeggen omdat ze beslist wie buiten vliegt’. Een beetje zoals ze tegen ons, mannen, zeggen dat we ‘een karakterkop’ hebben. Dan weet je ook dat je aartslelijk bent maar het gezelschap te laf is om dat te zeggen.



Geachte Erwin,

Laten we voor alle zekerheid maar beleefd blijven tegen mekaar, want voor je ‘t weet worden we veroordeeld tot een paar maanden effectieve celstraf. Ik verklaar mij nader. De uitbater en de zaakvoerder van café Picasso in Leuven kregen zes maanden effectief voor racistische memes. En dat ging dus niet over grofgebekte grootmoeders die iedereen in een straal van 500 meter rondom zich beledigden, want dan zouden het mémés geweest zijn.

Neen, Erwin, in deze gekke digitale informatiesupersnelwegtijden is een meme een humoristisch bedoeld tekeningetje met een mogelijk als grappig – maar ook als beledigend te ervaren tekst. Los van de povere kwaliteit van de grappen in dit geval, en los van de bedenkelijke boodschappen die inderdaad geregeld racistisch waren, en ook nog los van het feit dat je wel een ongelooflijk domme kloot moet zijn om die dingen op beeldschermen op je terras te vertonen, blijft het van de pot gerukt om iemand daarvoor zes maanden effectief te geven. Ik zou zeggen: schrijf een opstel, betaal een boete, doe desnoods een paar uurtjes gemeenschapsdienst, en klaar. Maar daar vergis ik mij natuurlijk schromelijk, want dat is de strafmaat voor een groepsverkrachting.

Dag kameraad Steflin,

Ik heb dat bericht ook met groeiende verbazing gelezen. Ik was 17 in 1984. Dat jaar werd er in de kunstschool over één boek gesproken. 1984 van George Orwell. We leerden er uit dat er in een verre dystopie zoiets als een ‘gedachtenmisdaad’ kon bestaan en dat die erger zou zijn dan een fysieke misdaad. Sjorsj zat er enkele decennia naast maar we zijn er uiteindelijk toch geraakt. Zes maand effectief voor een versleten beeldgrap. Een opstelletje voor een groepsverkrachting.

Geheel in lijn met het boek waren het ook twee communistische piemels van de PVDA die de ‘foutdenkers’ aan de galg praatten. Ze vielen bijkans van hun stoel toen ze zomaar in het wild een ‘transfobe’ beeldgrap op het netvlies kregen. Lachen met genderdiffusiteiten, dat kan een communist met het hart diep in de linkerborst niet tolereren.

Net als vadertje Stalin. Die lachte er ook niet mee. Wie van hem vijf jaar werkkamp kreeg wegens zijn geaardheid, ook niet. Er werd sowieso niet veel gelachen bij de bolsjewieken.

Nog minder bij de PVDA.

Beste open liberale vriend,

Heb je die enorme klap net gehoord tot in de Denderstreek? Dat was ik, die hier in Zeeuws-Vlaanderen van mijn stoel viel. Want wat wil het geval? Alexander De Croo, je weet wel: die bleke die meestal uitblinkt in nietszeggende wolligheid en waanzinnige wegkijkerij, dié Alexander De Croo heeft iets heel verstandigs gezegd! Ja, nee, ik heb mij ook een paar keer in de arm geknepen om te checken of ik niet droomde. Maar hij zei het echt: dat de natuurherstelwet op pauze gezet moet worden. Persoonlijk zou ik eerder de delete-knop verkiezen dan de pauzetoets, maar het is een begin. De Croo volgt in deze wat ook Macron in Frankrijk, Rutte in Nederland en Demir in Vlaanderen al zeiden, namelijk: ‘Ho maar! Niet zo snel!’

De natuurherstelwet is de kwade koortsdroom van kabouter Frans Timmermans. Zei ik kabouter? Ik bedoel: kwaadaardige kobold. Voor wie enkel oppervlakkig kijkt, lijkt de wet heel mooi en nobel. Biodiversiteit bevorderen, meer groen in steden, natuurgebieden herstellen en alle roofdieren vegetarisch maken. Ok, dat laatste stond er niet in, maar het scheelt niet veel.

Een mooi sprookje, en mocht die vrolijke Frans voor ons allen ook een ezeltje hebben dat geld schijt, we zouden hem nog een béétje kunnen volgen. Helaas is dit het zoveelste geldverslindende plan met maatregelen die zo streng zijn dat ze hele economische sectoren muurvast zetten in een wet waar je als land zelf niks aan te zeggen hebt, want de verordening wordt bindend voor de hele EU…

Maar gelukkig: de bocht is ingezet. Ik hoor de redactie van De Standaard jammeren en weeklagen. Arme redactie. Jarenlang de hielen likken van de Vivaldi-baas en nu valt hij hun geloofsleer af. Je begrijpt, Erwin: voor een miesgasser******** als ik, is dat geniéten.

Beste klimaatpauzeknoptwijfelende vriend Stef

Terwijl de klimaatoptimist en de klimaatpessimist ruzie maakten over het feit of het glas half vol dan wel half leeg was, kwam Alexander De Croo langs. Die nam het glas, dronk het leeg, gorgelde en spuwde het uit in beider gezicht, waarna hij het glas meenam om het statiegeld te innen. Om maar te zeggen dat Alex een opportunist van het zuiverste water is.

Toen de onzalige Green Deal van ‘Frenske Timmermans’ – ook gekend als The Green Steal – er manu militari doorgeduwd werd, verleende de natte bovenlip zijn volle medewerking. Geen onvertogen woord was er te horen. Toen de kerncentrales gesloten dienden te worden liep Sexy Lexie met de sleutelbos op kop. En toen minister van afgerammelde debatfiches Tinne Van Der Straeten onder vuur kwam te liggen, ging de bronstige van Brakel er als een goed gevulde zandzak voor liggen.

Maar zie daar: premier De Croo was de Oostgrens nog niet over of hij keerde zijn kar nog sneller dan een botersmokkelaar die in 1942 een Duitse patrouille zag opdagen. Schaamteloos het aanwezige publiek naar de mond pratend, pleitte de onvermurwbare sluiter voor het heropenen van de kerncentrales.

Bij Groen buitelden ze harder over mekaar dan die keer toen hun busje alle remmen dicht moest gooien omdat een zich losgetrokken puppyplayer de Pridestoet kruiste.

Nadia Naji ontblootte al haar tandvlees en schuimbekte op Twitter en tevens er op los. Er was voor klimaattwijfelaars geen plaats binnen Vivaldi. Misschien wel bij die hobbyclub van de Vlaamse regering maar niet binnen Vivaldi! Met andere woorden, De Croo kon maar beter bijdraaien of ze zou hem eigenhandig uit zijn eigen regering kieperen.

Groen mag dan voor ‘degrowth’ zijn, een krimp van de zelfoverschatting is vooralsnog niet aan de orde. De ‘degrowth’ waar Groen wonderwel in slaagt, is niet alleen een dramatische ‘degrowth’ van de kiezers maar eveneens die van het aantal groene mandatarissen.

Eén voordeel hebben ze wel. De laatste zal het licht niet moeten uitdoen. Dat dooft wel vanzelf.

Tot volgende week!

Verklarende woordenlijst:

* linkmiegel = sluw, verraderlijk persoon

** chaveer = het woord gabber is afgeleid van het Jiddische chaveer

*** misjpoche = mijn gezin

****acchenebisj = uitroep van teleurstelling

***** sjoege = benul

****** togus = kont

******* pieremachochel = logge, lompe persoon

******** miesgasser = akelige persoon