De ‘racistische en homofobe’ leerkrachten uit Hasselt zijn reeds veroordeeld

Acht sportleerkrachten zijn door de Sportschool in Hasselt geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een privé WhatsApp-groep. Het parket van Limburg is druk bezig met een onderzoek, maar intussen kregen de betrokken leerkrachten ernstige bedreigingen te verduren. In de media duiken allerlei niet-verifieerbare feiten op. De leerkrachten zijn reeds veroordeeld nog voor ze hun verdediging kunnen ontplooien. Los van het feit of deze leerkrachten al dan niet een professionele en een strafrechtelijke fout maken, zijn dergelijke WhatsApp-groepen schering…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Acht sportleerkrachten zijn door de Sportschool in Hasselt geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een privé WhatsApp-groep. Het parket van Limburg is druk bezig met een onderzoek, maar intussen kregen de betrokken leerkrachten ernstige bedreigingen te verduren. In de media duiken allerlei niet-verifieerbare feiten op. De leerkrachten zijn reeds veroordeeld nog voor ze hun verdediging kunnen ontplooien.

Los van het feit of deze leerkrachten al dan niet een professionele en een strafrechtelijke fout maken, zijn dergelijke WhatsApp-groepen schering en inslag. Ze vormen een uitlaatklep voor heel wat leerkrachten die dagelijks worden geconfronteerd met een falend onderwijsbeleid, het verval van de onderwijskwaliteit en de onophoudelijke instroom van allochtone kinderen met een uitgesproken schoolse achterstand. Bovendien staan zowel leerlingen als ouders veel kritischer t.o.v. het onderwijs dan vroeger en zijn de leerkrachten de eersten die de klappen mogen incasseren.

De leerkracht in het defensief

Vroeger was de pedagogiek van de onderwijskoepels en de verschillende scholen een hulpmiddel voor de leerkrachten, terwijl de huidige postmoderne pedagogiek de status en het gezag van de leerkrachten totaal ondergraaft. Zo voert Koen Pelleriaux – de topman van het GO! die zelf nooit voor een klas heeft gestaan – een stille revolutie door. Hij wil af van de ‘rigide structuren’ in het onderwijs. Lesgeven mag geen dril meer zijn, maar een feest. De klassen moeten worden ingericht zodat de leerling centraal komt te staan. De leerkracht moet een stap terugzetten en wordt ‘coach’, een makker die goede raad geeft. Het lesgeven moet een beleving worden. De leerkracht moet afstappen van zijn almacht van kennis en kunde en moet steeds meer onderhandelen.

De leerkracht wordt stilaan de boksbal van de leerlingen en de ouders, maar ook van de media. Flink wat leerkrachten haken na een aantal jaren af. Vooral in de Brusselse scholen is een ware exodus van leerkrachten aan de gang. Heel wat leerlingen krijgen geen Nederlands, wiskunde of Frans, waardoor de reeds opgelopen achterstand nog toeneemt.

Bovendien sluipt woke langs alle kieren en spleten het onderwijs binnen. Onderwijs dient lang niet meer om de culturele tradities in stand te houden. Integendeel. Er wordt vooral aandacht besteed aan kennis over verschillende levensbeschouwingen en religies. Het bijbrengen van interculturele vaardigheden krijgt een prominente plaats. Jongeren worden voorbereid op een plaats in een multiculturele wereld. Vakken als aardrijkskunde en geschiedenis worden aangewend om aan te tonen hoe relatief onze eigen cultuur wel is. Het Westers kolonialisme wordt op een erg eenzijdige manier benaderd en het racisme overwegend als Westers fenomeen geduid.

Inclusieve taal

Inclusief taalgebruik sijpelt stilaan het onderwijs binnen. De Universiteit Gent heeft er al een vollediger pagina op haar website aan gewijd: ‘Hoe communiceer je inclusief?’ Want communicatie en taalgebruik komen steeds tot stand vanuit een bepaald perspectief of referentiekader, ‘meestal dat van de meerderheidsgroep of een perspectief waarin een bepaalde maatschappelijke norm wordt gehanteerd’. Inclusief taalgebruik wordt de norm om zo rekening te houden met de gevoeligheden van de minderheidsgroepen.

Vooral het laatste is bijzonder subjectief. Een leerling kan een uitbrander krijgen omwille van zijn gedrag. Door allochtone jongeren wordt dit algauw (bewust) als racistisch omschreven. Leerkrachten kunnen dan aangesproken worden over hun ‘onbewuste bias’, dat zijn ‘stereotypen, vooroordelen en beeldvorming die aangeleerd zijn, diepgeworteld zijn en onbewust een impact hebben op het beoordelen van anderen of een invloed hebben in het gedrag tegenover anderen.’ Leerkrachten moeten zich dan verantwoorden en duidelijk maken dat hun gedrag niet racistisch is. Bij het volgende incident zal de leerkracht tweemaal nadenken vooraleer hij de leerling aanspreekt.

Het is belangrijk dat de allochtone leerling in het onderwijs zijn eigen culturele waarden beleeft, want een ‘gebrek aan wortels maakt ontvankelijk voor radicale betekeniskaders’, staat te lezen in ‘Zonder wrijving geen glans’, een uitgave van de Vlaamse Onderwijsraad.. Het behoud van eigen cultuur is van groot belang, want anders ontstaat ‘een hybride identiteit, wat tot existentiële vragen kan leiden’. Zo vormen integratie en assimilatie de kortste weg tot ontwortelde en ontspoorde jongeren. Aanpassen betekent immers – zo staat in de VLOR-publicatie te lezen – toegeven aan de dominante groep in de dominante samenleving en dat zijn uiteraard ‘de witte mannen die in het christelijk geloof zijn geboren’. ‘Dekoloniseren’ vormt daarbij het sleutelwoord.

‘Repressieve tolerantie’

Iedere vorm van maatschappelijke ongelijkheid wordt steevast aan racisme toegeschreven. Als bepaalde etnische groepen in het onderwijs achterstand oplopen dan wordt dit steevast aan racisme en discriminatie toegeschreven, terwijl het uiteraard ook het gevolg kan zijn van taalachterstand of culturele factoren.

De chatgroepen fungeren voor heel wat leerkrachten als een ‘safe space’, waar ze ongeremd kunnen ventileren over de ontsporingen in het onderwijs, waar ze even kunnen ontsnappen aan de dwang van de politieke correctheid, waar ze even kunnen ontkomen aan de ‘Repressieve tolerantie’ van een kaste postmoderne pedagogen. Wanneer iemand een fout maakt – zoals de acht uit Hasselt – valt die nauwelijks nog te herstellen.