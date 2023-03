De speeltijd is gedaan

‘Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema’, zo leert Wikipedia ons. Blijkbaar was het thema dit jaar mannenhaat. In het koninklijk atheneum van Halle vonden ze dat het tijd was voor een nieuw woke experiment. De jongens mochten op ‘Internationale Vrouwendag’ tijdens het eerste lesuur niet gaan zitten. Ze moesten de les, in tegenstelling tot de…

‘Internationale Vrouwendag staat elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema’, zo leert Wikipedia ons. Blijkbaar was het thema dit jaar mannenhaat. In het koninklijk atheneum van Halle vonden ze dat het tijd was voor een nieuw woke experiment. De jongens mochten op ‘Internationale Vrouwendag’ tijdens het eerste lesuur niet gaan zitten. Ze moesten de les, in tegenstelling tot de meisjes, rechtstaand volgen ‘met als bedoeling een debat over ongelijkheid uit te lokken’.

Blijkbaar gebeurde dit met de zegen van ene Pedro De Bruyckere, pedagoog die zich wetenschapper noemt en die adviseur schijnt te zijn van de Vlaamse regering (!). Nu stam ik nog uit de tijd dat ‘wetenschap’ geen glijmiddel was voor een totalitaire racistische en seksistische doctrine. Dat maakt mij een beetje ouderwets, dat geef ik toe. De wetenschappelijke methode is in principe simpelweg waarheidsvinding: ze zoekt een antwoord op de vraag hoe de werkelijkheid eruit ziet en werkt. Daardoor staat ze diametraal tegenover de postmoderne ‘woke’ doctrine, die het bestaan van de werkelijkheid ontkent en meer belang hecht aan subjectieve ervaringen dan aan objectieve feiten.

Om elke verwarring te vermijden, herhalen we heel kort de definitie van ‘woke’: het is een beweging die het kruispuntdenken (de cultus van het slachtofferschap) koppelt aan identiteitspolitiek. Een zoveelste illustratie daarvan zagen we in het atheneum van Halle. Want wie slachtoffers zegt, zegt ook daders. En de daders in de woke doctrine, dat zijn steeds dezelfden: de blanke heteroseksuele mannen. Die hebben het altijd gedaan, louter op basis van hun geslacht (wat de wokers ‘gender’ noemen) en hun huidskleur (die de wokers niet blank noemen, maar ‘wit’ omdat dit een pejoratievere bijklank heeft). Openlijke racistische en seksistische discriminatie van minderjarige jongens vindt pedagoog Pedro De Bruyckere, adviseur van de Vlaamse regering, helemaal oké.

Genderkloof

Wat leert ons de wetenschap/objectieve realiteit over deze materie? Daarvoor gaan we te rade bij Richard Reeves, de Britse bestseller onderzoeker en auteur van ‘Of boys and men, why the modern male is struggling, why it matters and what to do about it’. Volgens Reeves is er vandaag inderdaad een genderkloof in het onderwijs, alleen is die inmiddels volledig omgekeerd aan de situatie van vijftig jaar geleden. Je zou denken dat een pedagoog die zichzelf wetenschapper noemt op de hoogte zou zijn van zulke details.

Reeves stelt dat de ongelijkheid vandaag groter is dan ooit maar ze is nu omgekeerd, want meisjes doen het op school cognitief stukken beter dan jongens, die lopen steeds verder achterop. Het onderwijssysteem is structureel veel meer op meisjesmaat geëvolueerd. Elke onderzoeker of wetenschapper die naam waard zal u vertellen dat jongens steeds verder achterop hollen en dat dit beeld gelijkaardig is in de hele westerse wereld.

Op elke betekenisvol deelgebied scoren meisjes in het onderwijs beter dan jongens. Er zijn immers aanzienlijke verschillen tussen de geslachten (waarvan de wokers het bestaan ontkennen, want die realiteit spoort niet met hun gender-identiteit-ideologie die gebaseerd is op het ontkennen van deze realiteit). Een meisje van 16 heeft een veel grotere maturiteit dan een jongen van 16. Ze kan beter stilzitten en heeft betere focus. Meisjes kunnen op die leeftijd ook stukken beter hun impulsen beheersen en dus langetermijn-doelstellingen halen. Deze realiteit vertaalt zich steeds nadrukkelijker in de schoolresultaten. Meisjes doen het niet alleen beter op gebied van taal, geschiedenis en traditionele ‘blokvakken’, ze hebben de jongens ook op gebied van wiskunde en wetenschappen helemaal bijgebeend. De kloof tussen de genders is dus omgekeerd aan die van vijftig jaar geleden, alleen is ze nu nog veel breder en in het nadeel van onze jongens. En dat, beste lezer, is een structureel probleem.

Kleuterleiders

Ons pedagogisch systeem ligt de meisjes veel beter dan de jongens. In de Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld slechts 2 procent van de kleuterleiders mannen. Vrouwelijke onderwijzers hebben meer geduld met meisjes (waar ze zich uiteraard makkelijker mee identificeren) dan jongens. En die lastige jongens, die met hun puberale energie geen blijf weten, worden zwaarder gestraft voor dezelfde feiten dan meisjes – ik citeer hier louter uit academisch onderzoek. Daarmee is het nog niet gedaan.

Sinds de toetreding van China in de Wereldhandelsorganisatie zijn veel zware, traditioneel mannelijke sectoren verdwenen naar Azië. Er zijn laptopjobs en administratieve jobs voor in de plaats gekomen waar vrouwen het opnieuw veel beter doen dan mannen. Dat betekent dat het inkomen van de mannen gestagneerd en sedert de jaren zeventig eigenlijk achteruit gegaan is.

Totalitaire ideologie

Daar komt nu actieve woke discriminatie tegenover heteroseksuele mannen bovenop, zelfs als die schoolgaand of minderjarig zijn. Het voorval in het atheneum van Halle is een illustratie van een veel diepere kanker: de aantasting van al onze instellingen door een onverdraagzame totalitaire ideologie die blanke heteroseksuele mannen steeds als daders behandeld, wat onvermijdelijk het ressentiment en de polarisatie in onze maatschappij verder doet ontsporen.

Ook de UGent discrimineert tegen blanke mannen, daar heet het programma ‘Talent op Komst’ en het is enkel toegankelijk voor studenten met een migratieachtergrond. Je bent in dit land best geen blanke zoon van een benzinestationuitbater met een minimumloon. Overal mag je met dat daderprofiel als laatste in de rij gaan staan. Die racistische en seksistische discriminatie wordt omgedoopt tot ‘positieve discriminatie’ en hupla, het systeem steekt zijn tergende middelvinger uit naar al wie blank, mannelijk en minder begoed is. Woke is niet voor niks de ideologie van de progressieve bourgeois elite die zijn neus ophaalt voor het leven en de ideeën van de gewone man.

Ouders hoeven dit niet meer te pikken. En kiezers al helemaal niet. Het is tijd dat aan deze ideologische verdwazing paal en perk wordt gesteld. Kiezers kijken best heel aandachtig toe hoe de Vlaamse politieke partijen met onaanvaardbare woke experimenten zoals in het atheneum van Halle omgaan. Wat doet onze Vlaamse minister van Onderwijs? Een snelle, ondubbelzinnige en scherpe veroordeling met een passende sanctie is hier op zijn plaats. Bent u ook zo benieuwd?