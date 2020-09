De strijd tegen cash geld

Zal ik tegen mijn pensioen nog met cash kunnen betalen? Deze vraag stel ik mezelf nu politici meer en meer de strijd tegen cash lijken aan te binden. Zo laten de liberalen die in het bestuur zitten van Rotterdam vandaag weten dat ze cashbetalingen willen limiteren tot 2000 euro in de Nederlandse havenstad. Inwoners die betrapt worden met meer dan 2000 euro cash op zak, mogen dat geld meteen inleveren en krijgen ook nog eens een boete die kan oplopen…

Zal ik tegen mijn pensioen nog met cash kunnen betalen? Deze vraag stel ik mezelf nu politici meer en meer de strijd tegen cash lijken aan te binden. Zo laten de liberalen die in het bestuur zitten van Rotterdam vandaag weten dat ze cashbetalingen willen limiteren tot 2000 euro in de Nederlandse havenstad. Inwoners die betrapt worden met meer dan 2000 euro cash op zak, mogen dat geld meteen inleveren en krijgen ook nog eens een boete die kan oplopen tot 2500 euro.

Nu al limiet op cashbetalingen in Frankrijk

Overheden zetten al langer in op de strijd tegen cash. Sinds in België cashbetalingen gelimiteerd werden tot 3000 euro wanneer je iets koopt bij handelaren, is het steeds moeilijker om met cash te betalen. Zo heeft Frankrijk vandaag al een betalingslimiet van 1000 euro op contante betalingen terwijl ook elders in de wereld er meer en meer limieten komen. De overheid geeft als reden dat cash het betalingsmiddel bij uitstek is in de criminele wereld, wat trouwens klopt. Zeker in de drugswereld gaan miljoenen euro’s en dollars aan cash rond waardoor overheden er alles aan willen doen om deze bron van financiering droog te leggen.

En dan hebben we het nog niet over de andere partijen zoals banken die liever cash geld volledig zien verdwijnen. Het voorzien van bankbiljetten en munten voor de miljoenen inwoners in dit land kost banken een klein fortuin. Ze zien veel liever dat betalingen digitaal via hun platformen verlopen. Het is immers niet zo dat op het hoofdkantoor van je bank een kluis staat vol met bankbriefjes die men makkelijk kan doorgeven. Nee, telkens wanneer men een bankautomaat wil bevoorraden, moet een bewapende vrachtwagen (vaak van G4S) van het opslagdepot rijden naar het lokaal bankkantoor. Kostprijs? Toch al snel 400 euro voor een ritje richting het lokale kantoor zegt een bankier me die liever anoniem wil blijven.

Voordeel van cash is anonimiteit

Een samenleving die cash aan banden legt lijkt dan ook belangrijke maatschappelijke voordelen te hebben. Al zijn vooral de baten voor de overheden interessant, terwijl burgers met bezittingen extra kwetsbaar worden. Een van de voordelen van cash is immers dat je anoniem betalingen kunt doen en je op die manier je vermogen deels kunt afschermen van nieuwsgierige blikken. Vooral mensen die staan op hun privacy gooien dit argument op. Ze willen liever niet dat de overheid weet hoeveel ze bezitten. Zeker in een land waar de overheid constant op zoek is naar geld, is het aangeraden om je vermogen dat al belast is geweest te beschermen tegen de geldhonger van vadertje staat.

Al moet opgemerkt worden dat grote delen van ons kapitaal al lang in kaart gebracht zijn en dat anonieme cash geen groot deel hiervan uitmaakt. Wanneer we kijken naar vastgoed, zien we dat de overheid een kadaster heeft waarbij alle onroerende goederen op Belgisch grondgebied netjes geregistreerd staan. Voor roerende goederen waaronder cash, effecten en geld op je bankrekening bestaat er echter nog geen vermogenskadaster. De Belgische overheid heeft dan ook nog geen volledig zicht op je vermogen.

Overheden delen vermogensinfo

Dit principe lijkt meer en meer onder druk te staan. In andere landen zoals Nederland weet de overheid perfect wat iedere Nederlander op zijn rekening heeft staan. Ook Belgen die hun vermogen op buitenlandse effectenrekeningen of bankrekeningen proberen verborgen te houden, zijn eraan voor de moeite. Buitenlandse overheden delen sinds 2017 deze informatie met de Belgische fiscus. Zo weet de belastingdienst nu al het saldo van uw rekeningen in het buitenland, de ontvangen roerende inkomsten en de opbrengst uit verkopen van effecten. En je kan je bijna nergens meer verbergen. Ondertussen doen al meer dan 100 landen mee waarbij ook China, Panama en Zwitserland hun gegevens delen.

Het eigenaardige is dat de Belg op die manier in een speciale situatie dreigt te komen. Zolang je vermogen in België blijft, kan de fiscus niet zien hoeveel het precies bedraagt. Enkel indien bijvoorbeeld de antiwitwascel of het Openbaar Ministerie met een gemotiveerd verzoek inzage vragen tot je rekening, krijgen ze er toegang toe. Hierdoor is je vermogen meer afgeschermd van de fiscus dan in het buitenland.

Vermogenskadaster

Het is dan ook de vraag of de nieuwe regering binnenkort stappen zal zetten naar zo’n vermogenskadaster en meer inzage in de vermogens. Zo hebben de liberalen binnen Vivaldi als trofee verworven dat er geen nieuwe vermogenswinstbelastingen komen. Echter is dit niet de volledige waarheid. Volgens De Tijd staat in het akkoord nog steeds dat een bijdrage gevraagd zal worden van de sterkste schouders en dat er een fiscale hervorming komt tegen 2024.

Dan rijst automatisch de vraag of de overheid net zoals in de buurlanden niet meer transparantie zal eisen van haar burgers. Indien alle financiële vermogens online geregistreerd zijn, is het veel makkelijker als overheid om financiële geldstromen in de gaten te houden en eventueel te belasten.

Reeds belast geld opnieuw belasten?

Laat ons eerlijk zijn. De discussie over limieten op cashbetalingen gaat niet zozeer over cash als betaalmiddel zelf, maar wel over het feit of de overheid inzage mag hebben in ons vermogen. Want met de regelgeving lijkt de overheid een achterpoortje af te sluiten voor burgers die hun vermogenssituatie liever troebel houden voor de fiscus. Dit om hun al belast geld te verbergen. Het is dan ook een discussie waarbij je eigen mening afhangt van het vertrouwen dat je hebt in de overheid.

Want eenmaal de overheid inzage krijgt in je rekeningen, is plots veel mogelijk. Reeds belast geld zou men in principe niet opnieuw mogen belasten. Maar in een land waar de begroting al decennia in het rood gaat kan op termijn wel eens een kunstgreep uitgevoerd moeten worden. De vraag is of de Vivaldisten de komende jaren ook langzaam de weg zullen inslaan van meer transparantie waardoor ultiem een vermogenskadaster mogelijk wordt.