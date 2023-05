De wind waait uit het Oosten: bijzonder nieuws uit Rusland

Greenpeace is weg uit Rusland en er werd met man en macht gefietst in Moskou. Bachmoet zou volgens huurlingenbaas Prigozjin volledig zijn veroverd en er waren Russische saboteurs op bezoek in de grensregio. Het was weer flink raak de afgelopen dagen in het Oosten. Het Russische Openbaar Ministerie verklaarde op 19 mei Greenpeace tot 'ongewenste organisatie'. 'Na onderzoek van ontvangen materiaal is vastgesteld dat de activiteiten van Greenpeace International en de stichting Greenpeace Council de grondslagen van de constitutionele orde…

Greenpeace is weg uit Rusland en er werd met man en macht gefietst in Moskou. Bachmoet zou volgens huurlingenbaas Prigozjin volledig zijn veroverd en er waren Russische saboteurs op bezoek in de grensregio. Het was weer flink raak de afgelopen dagen in het Oosten.

Het Russische Openbaar Ministerie verklaarde op 19 mei Greenpeace tot ‘ongewenste organisatie’. ‘Na onderzoek van ontvangen materiaal is vastgesteld dat de activiteiten van Greenpeace International en de stichting Greenpeace Council de grondslagen van de constitutionele orde en de veiligheid van de Russische Federatie bedreigen’, aldus de verklaring.

Een dag later liet de milieuorganisatie weten zijn kantoor in Rusland te sluiten. Hiermee komt de complexe verhouding tussen de milieuorganisatie en de Russische staat tot een abrupt einde. De verklaring kwam tot stand op initiatief van parlementsafgevaardigde Aleksandr Jakoebovski. Hij schreef al in maart op zijn Telegram-kanaal: ‘Greenpeace ontvangt financiële middelen uit landen die wapens leveren waarmee burgers in Donetsk zijn gedood. Uit landen die het zaad planten voor de totale russofobie en nazisme… We zijn heel goed in staat om onze natuurlijke rijkdommen zelf te beschermen en de ecologische situatie te verbeteren waar dat nodig is.’

Bosbranden

Op 19 april beweerde Aleksandr Koerenkov, hoofd van de dienst voor rampenbestrijding in een onderhoud met Vladimir Poetin het tegendeel. ‘Sinds het begin van het jaar zijn in Rusland meer dan 1.000 bosbranden geregistreerd met een totale oppervlakte van 190.000 hectare. Het aantal branden is meer dan verdrievoudigd in vergelijking met vorig jaar,’ aldus Koerenkov.

Ook de Russische Rekenkamer deelt het optimisme van Jakoebovski niet. Het instituut bracht al in 2019 een rapport uit in het kader van het ‘nationale project ecologie’ waarin werd vermeld dat 56 miljoen mensen in 143 steden in Rusland vervuilde lucht inademen en in bijna alle rivieren onbehandeld rioolwater belandt. ‘Het land verliest jaarlijks ongeveer 300.000 hectare bos, waarvan 70 procent door branden. Als de milieuproblemen niet snel worden opgelost, zullen de regering en de gouverneurs van de oblasten hun doelstellingen niet halen, met name die voor de verhoging van levensverwachting en bevolkingsgroei’, aldus het toenmalige rapport van de nationale Rekenkamer.

Massale manifestatie

De stagnerende bevolkingsgroei lijkt in ieder geval in Moskou nog niet al te zeer op te vallen. Na de uitbundige viering van het Suikerfeest beleefde de metropool binnen korte tijd haar tweede massale manifestatie. Wederom had de bijeenkomst niets te maken met de oorlog, de voortzetting van de mobilisatie en daarmee verbonden repressie. Op 21 mei kwamen maar liefst 50.000 mensen opdraven om deel uit te mogen maken van het zogenaamde Moskouse Fietsfestival.

Volgens de organisatoren is het Fietsfestival het grootste jaarlijks terugkerende feest ter ondersteuning van de tweewielercultuur in Rusland. Deelnemer Michail Michailov was vol lof over het sportieve evenement: ‘Een superfestival! Ik kom er al vele jaren. Corona overleefd en nu alweer op twee wielen!’ Hoewel het Suikerfeest met een half miljoen deelnemers hoger op de agenda van de huidige Moskovieten stond, is fietsen duidelijk populairder dan protesteren tegen de invasie. Op 24 februari 2022 verzamelden zich slechts een paar duizend demonstranten in de Russische hoofdstad waarvan er overigens 900 direct werden gearresteerd.

Bachmoet veroverd

Greenpeace, milieuproblemen en zelfs massale fietstochten staan uiteraard niet op de militaire agenda. Wagner-baas Jevgeni Prigozjin bleef bij de orde van de dag en berichtte op 20 mei in een opname op zijn Telegram-kanaal dat het in kraters veranderde stadje Bachmoet volledig in Russische handen zou zijn gevallen.

‘Vladimir Poetin feliciteert de stormtroepen van Wagner en alle eenheden van de Russische strijdkrachten die hen de nodige steun en dekking op de flanken gaven met de voltooiing van de operatie ter bevrijding van Artjomovsk (Russische naam voor Bachmoet, red.)’, aldus de woordvoerder van de Russische president op 21 mei. Tijdens een persconferentie in Japan bevestigde de Oekraïense president Zelenski het verlies niet direct: ‘U moet begrijpen dat er niets is. Ze hebben alles vernietigd. Bachmoet bestaat nu alleen nog in onze harten.’ Later ontkende een woordvoerder van Zelenski dat het Oekraïense leger de plek waar eens het stadje stond zou hebben opgegeven.

Terroristen

De andere kant van de grens werd op 22 mei opnieuw met een bezoek vereerd door het Russische Vrijwilligerskorps (RDK). De nationalistische Russen in dienst van de Oekraïense Strijdkrachten plaatsten twee video’s op hun Telegram-kanaal. Uit de beelden kon worden afgeleid dat verkenners de plaatsjes Ljoebimovka in de oblast Belgorod, en Bezljoedovka en Tsjoerovitsji in de oblast Brjansk hadden bereikt. Het Legioen ‘Vrijheid voor Rusland’, dat uit Russische vrijwilligers maar ook uit krijgsgevangenen bestaat, koestert kennelijk plannen in dezelfde richting.

De woordvoerder van het legioen informeerde de inwoners van de grensstreek: ‘Blijf thuis, bied geen weerstand en wees niet bang: wij zijn niet jullie vijanden. In tegenstelling tot Poetins zombies, doen wij burgers geen kwaad. We misbruiken ze niet voor onze doeleinden. De vrijheid is nabij!’ De gouverneur van de oblast Belgorod liet weten dat acht burgers werden gewond door het toedoen van ‘een verkennersgroep van Oekraïense saboteurs’. ‘Met het oog op de veiligheid van de burgers in de oblast Belgorod is vanaf vandaag een antiterroristische noodtoestand uitgeroepen die voorziet in speciale maatregelen en tijdelijke beperkingen’, aldus het hoofd van de regio. Volgens ria.ru behoren tot die maatregelen onder andere de tijdelijke evacuatie van burgers en het recht op vordering van voertuigen van burgers om terroristen te kunnen achtervolgen.