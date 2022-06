Dewinter stelt nieuw boek over omvolking voor

Het was op 18 juni 2022 de warmste 18 juni sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Uitgerekend op deze dag hield Filip Dewinter halt in Mechelen, om 'Omvolking, de grote vervanging' nader toe te lichten. Een boek over een onderwerp dat de gemoederen wel eens doet oplopen, net zoals de auteur ervan. Inleiding Het is in Het Predikheren, het gebouw voor culturele activiteiten waar onder meer de bibliotheek is gevestigd, dat dit plaatsvond. De boekenvoorstelling werd gehouden in…

Het was op 18 juni 2022 de warmste 18 juni sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Uitgerekend op deze dag hield Filip Dewinter halt in Mechelen, om ‘Omvolking, de grote vervanging’ nader toe te lichten. Een boek over een onderwerp dat de gemoederen wel eens doet oplopen, net zoals de auteur ervan.

Inleiding

Het is in Het Predikheren, het gebouw voor culturele activiteiten waar onder meer de bibliotheek is gevestigd, dat dit plaatsvond. De boekenvoorstelling werd gehouden in de zaal Mandela. Genoemd naar Nelson Mandela. De wijlen president van Zuid-Afrika was niet meteen de persoon waar Vlaams Belang iets mee heeft. De ironie was Frank Creyelman, die opende met een inleiding van vijf minuten, niet ontgaan. Waarna Anke Van dermeersch overnam en het had over wat zij aankaart in haar eigen boek, getiteld ‘Hoer noch slavin – vrouwen en islam’.

Een provocerende titel, nietwaar? Niet volgens Van dermeersch, die ervoor waarschuwt dat in een geïslamiseerde samenleving er geen middenweg is en de eerste slachtoffers vrouwen en kinderen zouden zijn. Vervolgens was het tijd voor de hoofdbrok: een uiteenzetting van 52 minuten van Filip Dewinter over zijn boek ‘Omvolking, de grote vervanging’.

Een onderwerp dat leeft

Dewinter is in mei begonnen met een tournee van boekvoorstellingen en gaat nog door tot midden juli. Ook in de periode oktober-september staan er zo een tiental avonden gepland. In zijn toespraak in Mechelen erkent Dewinter al snel dat niet enkel het fenomeen, maar ook het woord ‘omvolking’ taboe zijn. Het onderwerp is volgens hem wel iets dat leeft onder de mensen en ook in de media. Waardoor de boekbesprekingen ook succesvol zijn, zo bekijkt Dewinter het zelf.

De opkomst in Mechelen is bescheiden, wat ook te verwachten viel gezien de hete temperaturen. De aanwezigen die de hitte getrotseerd hebben, zijn één en al oor. De basis voor het boek is een interview van twee uur dat Dewinter deed met Renaud Camus. Dewinter ging in het zuiden van Frankrijk op bezoek bij de nationalistische schrijver, die inmiddels meer dan tien jaar geleden de theorie van ‘Le grand remplaçement‘ introduceerde.

Performante titel

Dewinter spendeerde drie dagen met hem en dacht na over een titel voor zijn boek. ‘De grote vervanging’ is uiteraard de letterlijke vertaling van ‘Le grand remplacement’, maar dat vond Dewinter niet performant genoeg. Dewinter gebruikte het woord omvolking al een tijd en vond dat dit de lading wel volledig dekte.

Dewinter vreest dat het voortbestaan van christelijke tradities op termijn in gevaar komt. Is dat niet allemaal wat overdreven? Het Vlaams Belang-kopstuk werpt op dat vijftien jaar geleden ook niemand dacht dat een Facebook-pagina gesloten zou worden wanneer Zwarte Piet daar op staat afgebeeld.

Verhaal van de kikker

Dewinter schetst dat omvolking geleidelijk aan gebeurt. Zo lijkt het niet meteen een kwalijke ontwikkeling, maar een evidentie, ook omdat mensen zich aan de omstandigheden aanpassen. Volgens hem schuilt daar ook het gevaar in.

Als metafoor komt hij met het verhaal van de kikker. ‘Wie een kikker in een pot met water plaatst en dat water tot aan het kookpunt brengt, zal vaststellen dat die kikker blijft zitten. Tot hij sterft. Waarom gebeurt dat? Dat heeft te maken met het feit dat de kikker niet aanvoelt dat er een bedreiging is.’

De vraag dient dan ook gesteld te worden: is die bedreiging echt? Wie het woord ‘omvolking’ online intikt, komt omschrijvingen als samenzweringstheorie en complottheorie tegen. Het hoeft weinig betoog dat dit niet strookt met Dewinters overtuiging. De Vlaams Belanger ziet het puur als een analyse, een vaststelling van de huidige situatie. Is omvolking dan geen nazitheorie? ‘Ja, maar wij verzetten ons net tegen de omvolking’, benadrukt Dewinter fijntjes. ‘Wij zijn de tegenstanders ervan.’

De mond gesnoerd

De tegenstand van de multicultuur moet de mond gesnoerd worden, redeneert de uiterst rechtse politicus wanneer hij in het hoofd kruipt van het kamp dat pro multicultuur is. Zelfs wanneer die tegenstanders geen echte tegenstanders zijn. Een verwijzing volgt naar VRT-journalist Lieven Verstraete, die in De Zevende Dag aan het nieuwe voorzittersduo van Groen vroeg of sommige wijken in Sint-Jans-Molenbeek niet door nieuwkomers ‘veroverd’ zijn. Een verwijzing volgt naar de Antwerpse universiteitsmedewerkers voor wie mogelijk een sanctie boven het hoofd hangt nadat filmpjes van bepaalde uitspraken via sociale media circuleerden.

‘Vanwege de uitspraken? Niet echt, maar vooral om een voorbeeld te stellen.’ Mensen met een andere mening moeten door het stof, want Europa is een schuldgevoel aangepraat, dat uitbetaald moet worden. Dat is alvast de teneur van Dewinters boodschap.

Terug naar de omvolking. Wie heeft daar dan baat bij? Dewinter wijst zoals verwacht naar de linkerzijde van het politieke spectrum, maar ziet opvallend genoeg ook een gelijkenis bij het grootkapitaal, zo schrijft hij in zijn boek. Het helpt dezelfde producten wereldwijd te verkopen aan identieke consumenten.

Niet van vijand vergissen

Hij vergist zich niet van vijand, zo benadrukt hij. Dat is niet de individuele migrant. Dewinter legt de schuld bij de politieke leiders die zweren bij globalisatie. Kan het dan anders? Dewinter kijkt naar Polen, Hongarije, Tsjechië en Oost-Europese landen als voorbeelden van een door hem geprefereerde aanpak.

Hij laat ook nog een aantal cijfers los op zijn publiek. Die draaien rond de ontwikkelingen inzake demografie. Hoe er in Afrika meer kinderen per gezin zijn in vergelijking met Europa en ook meer jongeren. Hoe de voorspellingen erop duiden dat de bevolking in Europa steeds in aantal zal dalen.

Oplossingen

Omvolking is dus de vaststelling die Filip Dewinter doet, maar welke oplossingen schuift hij naar voren? Die zijn tweeledig: remigratie en zero immigratie. Zo zitten we helemaal binnen de lijnen van het partijprogramma van Vlaams Belang.

‘Immigratie is geen mensenrecht, maar een voorrecht dat wij als samenleving toekennen aan diegenen die naar hier willen komen. Wij dienen de regels te bepalen.’ Een dankwoord van organisator Kim Brooks en een receptie – Dewinter neemt hier de gelegenheid om zijn boeken te signeren – sluiten de avond af. Over het thema van zijn boek is het laatste woord nog niet gezegd.