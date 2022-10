Doorbraak-TV lanceert “Ik zoek een mens”

Vandaag lanceert Doorbraak “IK ZOEK EEN MENS”, een nieuw Human Interest programma over het leven en over veerkracht. Om de twee weken haalt Lieve Van den Broeck gasten voor de camera die vertellen over dingen die ze beleven en waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen, of we dat nu willen of niet.

Soms vertellen ze pijnlijke gebeurtenissen, dan weer verhalen ze hun passie maar altijd raken ze de ander. Omdat ze zichzelf kunnen zijn.

Bij wijze van proef liet Lieve zich interviewen door de hoofdredacteur van Doorbraak, Pieter Bauwens, over het opzet van het programma, het type gasten en het soort onderwerpen. En Pieter mocht die vragen stellen die hij haar nog nooit had durven stellen…