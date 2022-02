Wat te onthouden van het weekeinde? Als Duchâtelet bewijzen heeft, wordt Club Brugge kampioen

Een bewogen week in voetballand passeerde. Hier volgt een overzicht.

Ploeg van de week

KV Mechelen, dat op de Bosuil ging winnen en daardoor kans maakt op een plaatsje in Play-off 1. Internationaal Tottenham dat bij Manchester City won.

Speler van de week

Danjuma (ex-Club Brugge), de Nederlander die drie keer scoorde voor Villarreal.

België

Roland Duchâtelet kwam deze week nog maar eens aandraven met de matchfixingparktijken die het seizoen 2013-2014 beslist zouden hebben. Bewijzen heeft hij nog niet geleverd, maar uitsluiten kunnen we niets in het Belgisch voetbal. Het is echter onduidelijk wat de Truienaar wil bereiken met zijn klacht bij het gerecht. Zijn Standard verloor de titel dat seizoen omdat het erbarmelijke play-offs speelde en slechts de helft van de punten veroverde in de eindronde.

Zijn klacht gaat Standard geen titel opleveren, maar indien hij zijn gelijk kan aantonen wordt Club Brugge kampioen. Anderlecht komt in dat geval uiteraard niet meer in aanmerking en Racing Genk verliest de drie punten van de overwinning tegen Club Brugge. Geld (of een Rolex) geven als aanmoedigingspremie om te winnen is in ons land verboden. De drie punten van Genk gaan dus naar Club Brugge, dat daardoor op 51 punten eindigt: twee meer dan Standard dat op 49 blijft steken. Jelle Van Damme en co verspillen dus best geen centen aan advocaten en dergelijke.

Union blijft verbazen. Na de opdoffer van vorige week in het eigen Dudenpark tegen STVV ging het, ondanks drie geschorsten, op een drafje winnen op Charleroi. De competitieleider liep voor de rust twee goals uit en dreigde in de problemen te komen toen Dante Vanzeir op slag van rust werd uitgesloten. De ploeg van Felice Mazzu kwam echter nooit in de problemen (0-3).

De Brusselaars dreigen Vanzeir voor geruime tijd kwijt te spelen. Een schorsing van vier speeldagen lijkt een minimum. De vergelijking met Gilles De Bilde en Krist Porte – de ‘Ket’ kreeg tien speeldagen – gaat echter niet op. Bij De Bilde was er geen bal in de buurt. Dit was een spelmoment, met een domme, schandelijke reactie na een fout van Ozornwafor.

Scheidsrechter Laforge sloeg overigens de bal helemaal mis. Hij ging de tv-beelden bekijken en beeldde een elleboogstoot uit. Het was echter overduidelijk een slag. Laforge vergat ook de fase helemaal juist te beoordelen. Slachtoffer Ozornwafor had geel moeten krijgen voor de eerste fout en Union een strafschop.

Door de winst van Union zaterdag werd de druk op de achtervolgers opgevoerd. Antwerp kraakte al meteen. KV Mechelen liep op de Bosuil vrij snel twee goals uit. Dat gebeurde in de heenmatch ook, maar toen won de Great Old alsnog (2-3). Gisteren bleef rood-wit op 1-2 steken. Geen goede week voor Paul Gheysens, nadat vrijdagnacht het dak van de Ghelamco Arena in Gent een schwalbe maakte.

Club Brugge speelde enkele uren later allesbehalve groots, maar pakte wel de volle buit in Eupen (1-3). Blauw-zwart springt daardoor over Antwerp en volgt nu op negen punten van Union.

Anderlecht staat weer wat steviger op de vierde plaats. Het won voor het eerst dit seizoen tegen een G5-ploeg: 2-0 tegen Racing Genk. De eerste helft was vrij gelijk opgaand, maar Sporting benutte de twee enige doelkansen. Na de rust had Genk voortdurend de bal, maar doelman Van Crombrugge had net zo goed thuis kunnen blijven. Het doelhout voorkwam aan de overkant zelfs een veel ruimere zege (2-0).

KV Mechelen vormt nu de grootste bedreiging voor Anderlecht voor een plaats in Play-off 1. Racing Genk is bijna zeker uitgeschakeld. Het telt al tien punten achter op paars-wit en die punten worden niet gehalveerd.

Opmerkelijk was de 5-0 zege van KV Kortrijk in de derby van Zuidwest-Vlaanderen tegen Zulte Waregem. Het slot van de partij werd ontsierd door baldadige, bezoekende fans. Wellicht hetzelfde zootje ongeregeld dat het ontslag van Francky Dury eiste en de eigen club alweer in de problemen brengt.

Europa

*In een sensationele topper vloerde Tottenham Hotspur koploper Manchester City in eigen huis. City, met een vaak gefrustreerd ogende De Bruyne, maakte in de toegevoegde tijd nog gelijk, maar Harry Kane bezorgde met zijn tweede treffer van de avond de Spurs toch nog de zege (2-3). Liverpool won van Norwich (3-1) en nadert tot op zes punten.

*Paris Saint-Germain blameerde zich in Nantes (3-1). Neymar miste een strafschop. De schade viel mee, want eerste achtervolger Marseille verloor in eigen huis van het bescheiden Clermont Foot (0-2). Philippe Clement kwam met Monaco niet verder dan een gelijkspel (1-1) bij hekkensluiter Bordeaux.

*Bayern München kwam op achterstand tegen Greuther Furth, maar won desondanks ruim (4-1). Borussia Dortmund, met Thorgan Hazard als enige Belg aan de aftrap, maakte gehakt van het andere Borussia uit Mönchengladbach: 6-0.

*Real Madrid won, alweer zonder Eden Hazard, simpel van Alaves (3-0) en loopt twee punten uit op FC Sevilla, dat door Espanyol in bedwang werd gehouden (1-1). Het verschil bedraagt nu zes punten. Barcelona won overtuigend in Valencia (1-4) en Atletico Madrid had geen kind aan Osasuna (0-3).

*Milan verslikte zich in rode lantaarn Salernitana ondanks het openingsdoelpunt van Messias (2-2), maar Inter deed nog slechter: het verloor op San Siro van middenmoter Sassuolo (0-2). Milan loopt dus een punt uit en heeft er nu twee meer dan Inter, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Napoli kan vanavond op Sardinië langszij komen.

Amerika

Cable News Network (CNN) presenteerde deze week de resultaten van een opiniepeiling naar de populairste sport in Amerika. 24 procent noemde het American football hun lievelingssport. Zeventien procent koos voor het basketbal, tien procent voor soccer en zeven procent voor basebal. Het voetbal is dus inmiddels populairder dan basebal in Amerika.