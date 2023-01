Dump bompa maar op spoedgevallen

Het was een berichtje van een vriend op sociale media dat mijn aandacht trok in de kerstperiode. De man is spoedarts in een Vlaams ziekenhuis en meldde sarcastisch het volgende: 'De eindejaarsdumping is begonnen. Welkom +80-jarigen op de spoedopname'. Ik moest de tekst twee keer lezen voor het goed tot me doordrong waar de arts het over had. Bij de ziekenhuizen is het blijkbaar een gekend fenomeen dat bejaarden in de periode ronde kerst- en nieuwjaar worden afgeleverd op…

Het was een berichtje van een vriend op sociale media dat mijn aandacht trok in de kerstperiode. De man is spoedarts in een Vlaams ziekenhuis en meldde sarcastisch het volgende: ‘De eindejaarsdumping is begonnen. Welkom +80-jarigen op de spoedopname’. Ik moest de tekst twee keer lezen voor het goed tot me doordrong waar de arts het over had.

Bij de ziekenhuizen is het blijkbaar een gekend fenomeen dat bejaarden in de periode ronde kerst- en nieuwjaar worden afgeleverd op de spoeddienst van het ziekenhuis. Nu kan ik begrijpen dat vele bejaarden al sneller een longontsteking of andere respiratoire aandoeningen ontwikkelen in de winter, of last hebben van problemen met de bloedsomloop, zeker nu niet iedereen het huis kan verwarmen met de huidige energieprijzen. Maar het fenomeen blijkt niet nieuw te zijn en doet zich dus voornamelijk voor tussen kerst -en nieuw. Blijkbaar is het niet direct winter-gebonden, maar eerder feestdagen-gebonden.

Patiënten op de gang

Er is na nieuwjaar immers nog een hele hoop winterweer over om ziek van te worden, maar dan blijkt het probleem zich niet voor te doen. Bompa of bomma worden dus ‘gedumpt’. Het gaat in de meeste gevallen over tachtigplussers die vaak al met onderliggende aandoeningen sukkelen en thuis best op regelmatige basis moeten worden gemonitord. Lastig als je moet gaan feesten of op de latten in Tirol wordt verwacht.

Het gevolg laat zich raden: ziekenhuisbedden raken vol, sommige ziekenhuizen moeten – alweer – hun patiënten op de gang leggen. En dan komen we naadloos bij dat andere probleem: de onderbezetting van de ziekenhuizen, de werkdruk waaronder het personeel kreunt en de impotentie van de verantwoordelijke minister met de sinistere lach: Frank Vandenbroucke.

Ego

Het is tegelijk schrijnend en wraakroepend dat hij aan de ene kant artsen- en verpleegkundigen uit het beroep trachtte te dwingen met de vaccinatieplicht op een moment dat alle wetenschappelijke studies al lang hadden blootgelegd dat het vaccin geen transmissie stopt en dus geen effect heeft als verplichte maatregel. Maar Vandenbroucke krijgt graag gelijk ook als hij ongelijk heeft. Een goede dokter moet hem een keertje een zalfje voor zijn ego voorschrijven.

Het plan was dus om naar schatting 30.000 verpleegkundigen en artsen uit het beroep te duwen op een moment dat er al sinds járen een onderbezetting en een overbevraging was van het zorgpersoneel. Dat en meer managers en minder voetvolk: het is ook een typisch probleem voor de zorgsector. Too many chiefs, too little Indians. Het is allemaal geen reclame voor het vak van verpleegkundige want de instroom is problematisch. Welke jongere wil er nu nog doorstromen naar een beroep waarin je niet wordt gewaardeerd maar wel wordt uitgeperst?

Wall Street Journal

En dus blijft het dweilen met de kraan open: te weinig handen aan het bed in de ziekenhuizen aan de ene kant, maar ook ambulances die door ‘jongeren’ in Brussel bekogeld worden aan de andere kant. Aantrekkelijke job, toch? Tegelijk gaan er miljarden naar farmaceutische bedrijven voor op zijn zachtst gezegd twijfelachtige vaccins die noch veilig, noch effectief zijn. Zeker voor mensen onder de 60 jaar, waar ze volgens de recentste studies meer nadelige gezondheidseffecten hebben dan voordelige.

Overigens, en dat terzijde, kwam vorige week ook The Wall Street Journal tot de conclusie dat er iets mis is en dat het eeuwige gebooster niet normaal is voor iets dat we vaccin noemen. ‘Are vaccines fueling New Covid variants?‘ (Lokken de vaccins nieuwe Covid-varianten uit?) vroeg de krant zich af. ‘Het virus blijkt op zo’n manier te evolueren dat het aan de immuniteit ontsnapt’, concludeerden ze. Iets wat onze eigen viroloog Geert Vanden Bossche twee jaar geleden al voorspelde. Inzicht kan alleen voortschrijdend worden genoemd als er voordien geen anderen waren die dat inzicht al hadden. Daar komen ze nu bij The Wall Street Journal ook achter.

Een spiegel

De miljarden die door Ursula von der Leyen met deals via geheime sms’en met Pfizer baas Bourla werden verspild, waren beter in echte mensen, verpleegkundigen en artsen, geïnvesteerd dan in dit experiment. Overigens geldt dat niet alleen voor dit vaccin, maar ook voor talloze andere vaak nutteloze medicijnen. (Wilt u daar meer over lezen, dan is dit boek aan te raden: Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad, door prof dr Peter Gøtzsche)

Maar misschien is dit alles niet meer dan een spiegel die ons wordt voorgehouden. Want we kunnen wel foeteren op de politiek, op de onkunde, op het egocentrisme en narcisme, op corruptie, maar als ik terugkeer naar het begin van deze column, dan moet ik vaststellen dat er mensen zijn die met de feestdagen ‘den bompa’ dumpen ‘op de spoed’. Nu ja, tenminste worden ze daar nog goed verzorgd. Je moet maar denken: het is beter dan hem vast te binden aan een boom of in een bakske vol met stro te leggen. Met mijn excuses voor het sarcasme.