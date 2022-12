Ed Pokrov in Donetsk: ‘Zij willen ons vermoorden en wij vieren feest!’

Ed Pokrov is een 57-jarige muzikant uit Donetsk. Hij werkt voor de radiozender 'Novorossija rocks' en organiseert concerten in de stad. Zijn formatie Spitsjki (lucifers) is een van de bekendste lokale rockbands. Al sinds 1997 is hij actief als muziekjournalist. Ik sprak met hem over de situatie in de metropool die als hoofdstad diende voor de gelijknamige Volksrepubliek die begin oktober werd ingelijfd door de Russische Federatie. Muzikanten Je interviewde zelf sinds 1997 muzikanten die voor optredens naar Donetsk kwamen.…

Ed Pokrov is een 57-jarige muzikant uit Donetsk. Hij werkt voor de radiozender ‘Novorossija rocks’ en organiseert concerten in de stad. Zijn formatie Spitsjki (lucifers) is een van de bekendste lokale rockbands. Al sinds 1997 is hij actief als muziekjournalist. Ik sprak met hem over de situatie in de metropool die als hoofdstad diende voor de gelijknamige Volksrepubliek die begin oktober werd ingelijfd door de Russische Federatie.

Muzikanten

Je interviewde zelf sinds 1997 muzikanten die voor optredens naar Donetsk kwamen. Sinds de oprichting van de Volksrepubliek zijn velen weggebleven, vind je dat niet spijtig?

‘Ik deed niet alleen interviews maar hielp ook bij het organiseren van veel grote concerten van rocksterren. Met enkelen heb ik een goede band op kunnen bouwen. Ik zou niet weten wat ik spijtig moet vinden. De voormalige kameraden die zich tegen ons en de speciale militaire operatie – die in feite onze redding is – hebben uitgesproken, doen me nu walgen. Ik had niet gedacht dat ze zo doortrapt zouden zijn.’

Mocht je na de stichting van de Volksrepubliek nog naar het buitenland reizen, naar concerten en om optredens geven?

‘Ja, ik heb in 2015, 2016 en 2017 met mijn band opgetreden op ethno- en motorfestivals in het Russische Rostov aan de Don. Ook gaf ik er soloconcerten. Er waren uitnodigingen om in andere plaatsen op te treden, maar we vonden er uiteindelijk geen gelegenheid voor.’

Culturele leven

Veel inwoners hebben Donetsk verlaten. Had dat invloed op het culturele leven van de stad en in het bijzonder op de uiteenlopende subculturen?

‘Ja, natuurlijk. Veel bands gingen uit elkaar. Velen die weggingen werden plotseling onze vijanden. Maar tegelijkertijd verschenen er nieuwe bands, waarvan velen zeer interessant waren. Er worden nieuwe toneelstukken opgevoerd in de theaters. Ik ben een groot theaterfan. Het symfonieorkest geeft geweldige nieuwe concerten. Het voelt alsof de oorlog een impuls heeft gegeven aan een nieuwe culturele beweging. Het is als een gevoel van protest: zij willen ons vermoorden, en als tegenprestatie vieren wij feest! Dat is typisch Donbas!’

‘Voor mij en mijn band – ik ben de leider van een folkpunkband die misschien wel de populairste in de stad is – was de oorlog geen reden om neerslachtig te zijn. We traden al vlak na de bombardementen op. We bestaan inmiddels al weer vijftien jaar en we zijn niet van plan om te stoppen.’

Rockmuzikant

Het is niet eenvoudig om in het Westen een rockmuzikant te vinden die voortdurend laat weten dat hij het beleid van zijn regering – om het even welke – ondersteunt, in Rusland en in Oekraïne zijn er bijna alleen nog maar zulke muzikanten, kan dat verschijnsel alleen door de oorlog worden verklaard?

‘Er zijn ook nogal wat muzikanten in Rusland die het beleid van hun regering niet hebben geaccepteerd. Persoonlijk vind ik zulke mensen verraders. Over het fenomeen: ik denk het niet. Ik denk dat er in Rusland gewoon veel mensen zijn die geloven in hun regering en de leiding van het land. En de oorlog heeft dat geloof alleen maar blootgelegd en versterkt.’

Is het niet zo dat die musici door hun vurige bereidheid om de regering te steunen meer concerten en meer mediaruimte krijgen dan ze objectief gezien zouden moeten krijgen?

‘Die zijn er zeker. Maar al mijn Russische vrienden steunen hun regering eerlijk, zonder extra bonussen. Ik heb vrienden – rockmuzikanten uit Moskou – die van hun eigen geld naar ons toe komen. Ze spelen voor soldaten in de ziekenhuizen en aan het front. Ze brengen humanitaire hulp. En niemand geeft ze meer zendtijd of betaalt ze meer royalty’s. Er zijn er genoeg die naar ons toe willen komen zonder extra vergoeding. En ik probeer ze daarbij te ondersteunen.’

Radio

Je werkt bij de radio, heb je de vrijheid om je eigen programma te maken of zijn er ongewenste bands waarvan de muziek niet gedraaid mag worden?

‘Ik ben de hoofdredacteur van Novorossija rocks, een favoriete radiozender van onze strijders. Ook in Rusland wordt er via het internet veel naar geluisterd. Ik heb volledige creatieve vrijheid, maar ik heb een interne censuur. Ik zal nooit een song spelen van iemand die op de een of andere manier onze moordenaars ondersteunt, zelfs als die steun passief was.’

Hoe is de situatie in de stad?

‘Al vele dagen wordt het centrum van de stad beschoten. Er vallen veel slachtoffers onder de burgerbevolking. Vandaag was ik bij de begrafenis van een oude vriend die vroeger gitaar speelde in onze band. Hij werkte in het jeugdcentrum van de stad, runde daar een studio waar veel muzikanten repeteerden en opnames maakten. Hij schreef geweldige liedjes, maar een paar dagen geleden beschoot Oekraïne het jeugdcentrum…’

Energie

Valt de elektriciteit uit, net als in vele Oekraïense steden?

‘Alles is in orde met de elektriciteit. Soms valt de stroom ergens uit, maar het is geen fundamenteel probleem in Donetsk. In andere steden en dorpen is dat wel een probleem.’

Hoe is de watervoorziening? Poetin zei dat de toevoer in Donetsk is afgesneden door Oekraïne en noemde dat als een van de redenen voor de aanvallen op de energievoorzieningen.

‘Met de watervoorziening is het slecht gesteld. In de lente sloot de Oekraïense kant de toevoer af. Nu is water slechts eens in de drie dagen gedurende een paar uur beschikbaar. In sommige gebieden is er zelfs sinds het voorjaar helemaal geen water meer.’

Mobilisatie

Hoe was de mobilisatie in Donetsk, heb je familie of vrienden die naar het front zijn gestuurd?

‘Ik heb geen familie meer. Veel vrienden gingen vechten. Twee muzikanten van mijn band dienen in het leger. Heel wat vrienden uit de muziekwereld stierven…’

Is er iets merkbaar veranderd sinds de toetreding tot de Russische Federatie, of is de vervanging van Poesjilin door Poetin lood om oud ijzer?

‘Het is pas gebeurd en nog moeilijk te beoordelen, maar ik ben ervan overtuigd dat er veel positieve veranderingen in het verschiet liggen.’

Hieronder de videoclip van Ed Pokrov: ‘Nebesa Podozhdoet’ (De hemel moet wachten).