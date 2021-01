Een ‘Jasmijn’ voor Jos, Tom, Georges-Louis en Carl

De laatste terugblik op 2020 in deze ‘Jasmijn-marathon’. Lees aflevering één en twee hier. Vanaf morgen worden de pijlen gericht op 2021.

De Jasmijn voor Hypocriet Schreeuwkieken van 2020 gaat naar: Jos D’Haese

Het schreeuwkieken van het Vlaams Parlement, Jos D’Haese, blijft Mao en Stalin verheerlijken. Althans, hij krijgt het tijdens interviews niet over zijn lippen om hen als massamoordenaars te bestempelen. De walmen van de communistische beerput snuif hij op als een heerlijk parfum, waardoor hij als leproos de zetels van het Vlaams Parlement verslijt.

Elkeen gelooft zijn eigen zever, beste Jos. Of het nu het Rode Boekje, Das Kapital, Mein Kampf, de Koran, de Bijbel of de Flat Earth Bible is, het kan mij gestolen worden. Maar de ene dag pleiten voor goedkopere mondmaskers en gratis gezondheidszorg omdat elk leven belangrijk is, en tezelfdertijd het bloedbad van Katyn, de Holodomor en de grote zuivering onder de mat vegen, is kotsopwekkende hypocrisie. Of wat dacht je van het blind zijn voor de foltering van moslim-Oeigoeren in concentratiekampen in China, en daartegenover, hier in Vlaanderen, de moslims knuffelen als immigrerend kiesvee.

Beste Jos, ik heb in de diverse Belgische parlementen nogal wat kontkerend windhaangedrag gezien, maar nog nooit zo’n ambivalente zelfbegoocheling als bij jou en uw partij.

De Jasmijn voor Poco-Wannabe van 2020 gaat naar: Tom Van Grieken

Tom Van Grieken is vastberaden, in 2024 is het aan hem. Als grootste partij van Vlaanderen wordt hij hoogstwaarschijnlijk formateur. Maar met welke coalitie?

Sinds het Vlaams Belang een sociale partij geworden is, moeten Tom Van Grieken en zijn Vlaamse schuinridders electoraal salonfähig worden en moeten alle mandatarissen een poco-wannabe-charter ondertekenen. Intussen convergeren sp.a en VB naar het model van de Deense socialisten: een sociale partij met harde migratiestandpunten.

Als Rousseau even hard naar rechts rukt als Van Grieken naar links rukte, dan verschillen beide partijen straks enkel nog in vestimentaire keuzes. De pukkelpolitici Van Grieken en Rousseau gebruiken dezelfde politieke marketinginstrumenten en ze bedienen zich van een eigen hippe, populistische dunktaal. Als ze in 2024 de overwinnaars worden van de verkiezingen, kunnen de rooie ratten hun matten ontrollen om als rode loper voor het Vlaams Belang te dienen.

De Jasmijn voor Belgicistisch Narcist van 2020 gaat naar: Georges-Louis Bouchez

Georges-Louis Bouchez is het schoothondje van de Waalse bourgeoisie die zijn tabbaard en wit befje verwierf via een exclusief Franstalig ‘fils à papa-onderwijs’. Hij verfoeit Vlamingen en de Nederlandse taal, maar mag zich toch een vriend van Theo Francken noemen.

Hij is een warme minnaar van het miljoenen verslindend poppentheater van Laken. Een royalist die de ring van Filip I kust en de tiara van Elisabeth I oppoetst. In zijn Rue des Bouchers wonen geen Vlamingen, enkel Belgen. Georges-Louis droomt ervan om de klok terug te draaien naar 1830, en de autonomie waar Vlamingen jaren voor streden, ongedaan te maken. Terug onder het juk van de franskiljons. Hij schreef een brief naar Fluppe: ‘Sire, il n’y a pas des flamands’. Bouchez is niet alleen afonisch voor Vlamingen, hij wil de Vlaamse Leeuw ontklauwen en een genderoperatie geven.

De Jasmijn voor Pathetische Tafelspringer van 2020 gaat naar: Carl Decaluwé

Al in mei van dit jaar liet sheriff Decaluwé zich gelden. In West-Vlaanderen wordt alles strenger: camera’s, drones, politiecontroles, zware boetes, geen tweedeverblijvers… Decaluwé kreeg van zijn partij ter afsluiting van zijn fletse politieke carrière een uitloopbaantje cadeau. Door corona kreeg hij de kans om eindelijk eens de grote baas te spelen.

Maar we weten uit de geschiedenis wat er gebeurd wanneer je een korporaal met weinig grijze cellen een kepie geeft. De schreeuw van Middelkerke, Jean Marie Dedecker, dichtte provinciegouverneur Carl Decaluwé recent in ware Trumpstijl een snorretje, bottinnen en een zweepje toe. Even zag ik sheriff Decaluwé als een transgender SM-meesteres met ster op zijn SS-kostuum voor mij opdoemen. Het was geen fraai beeld.

De politiestaat die Decaluwé voor ogen had werd wild enthousiast gesteund door partner in crime Bart Tommelein. Met een kerstprohibitie en sloten bommaboetes zouden ze samen de recalcitrante West-Vlamingen wel eventjes in de boeien slaan. Beiden werden gelukkig door hun partij teruggefloten en met ezelsoren in de coronahoek gezet.