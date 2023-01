Een stekkerauto in de vrieskou is een aparte ervaring

Alle bedrijfswagens moeten vanaf 2026 elektrisch zijn. Doorbraak-journalist Lode Goukens deed zijn eerste ervaring op met een elektrische auto. De conclusie zou kunnen zijn dat de journalist al zijn afspraken beter op de redactie laat komen dan zichzelf proberen te verplaatsen met een stekkerauto. Op het autosalon is het al elektrische auto wat de klok slaat. De paar dagen vrieskou brengt weer een hoop praktische bezwaren tegen het massaal overschakelen op elektrische auto’s aan het licht. Dan hebben we het…

Alle bedrijfswagens moeten vanaf 2026 elektrisch zijn. Doorbraak-journalist Lode Goukens deed zijn eerste ervaring op met een elektrische auto. De conclusie zou kunnen zijn dat de journalist al zijn afspraken beter op de redactie laat komen dan zichzelf proberen te verplaatsen met een stekkerauto.

Op het autosalon is het al elektrische auto wat de klok slaat. De paar dagen vrieskou brengt weer een hoop praktische bezwaren tegen het massaal overschakelen op elektrische auto’s aan het licht. Dan hebben we het nog niet over falende batterijen bij vrieskou of over lagere rendementen van batterijen bij vorst, maar over heel dagdagelijkse problemen. Laden bijvoorbeeld. Daarom is het misschien interessant een ervaring uit eigen hand even voor te leggen.

Voor een tripje naar Den Haag spraken een collega uit Vlaams-Brabant en ikzelf samen af om vanaf Antwerpen samen te rijden met zijn elektrische Nissan Leaf. Met ruim wat tijdsmarge indien mogelijk, want de noorderburen houden van stipte mensen. Liefst geen Brabants kwartiertje dus in Holland.

Helaas liepen die mooie voornemens al meteen in de soep. De collega was woensdag zeer laat thuis na een lange rit met zijn elektrische wagen. Met een bijna geheel ontladen batterij. In de ochtendlijke vrieskou bleek dat zijn batterij na een nacht laden aan zijn thuisstekker nauwelijks opgeladen was. Nu ja, zo’n volledige oplaadbeurt onder de eigen carport of in de eigen garage duurt liefst 16 uur. De collega is ondertussen een deskundige in het goochelen met KWh, maar zijn batterij was nog steeds quasi ‘plat’ zoals dat in het sappige Vlaamse dialect heet.

Lidl

De collega is echter een zeer uitgeslapen vogel en had meteen een noodoplossing in gedachten. Hij zou wel snel even zijn stalen ros aanleggen bij de supermarkt Lidl. Deze Duitse hard discounter biedt tijdens de openingsuren gratis snelladen aan (bij voorkeur op stroom van de eigen gesubsidieerde zonnepanelen). Dat wil zeggen dat zodra de supermarkt om 8 of om 9 uur opent, de klant tijdens zijn bezoek van de winkel kan opladen. De pientere collega had echter niet gerekend op andere snellere shoppers. De twee laadpunten bleken allebei bezet. Navraag wees uit dat sommige zuinige elektrische automobilisten dagelijks vanaf 8 uur aanschuiven om de laadplekjes te bezetten. Isabelle Colbrandt, woordvoerster van Lidl, zei het volgende: ‘De 61 laadpalen die we nu al op onze parkings hebben staan, blijken een succes. We merken dat het bij sommige filialen zelfs aanschuiven is.’

Niet getreurd! Uiteindelijk slaagde de collega er alsnog in om net geen uur te laat in Antwerpen door te rijden. Eigenlijk was het wijzer geweest om met mijn stokoude diesel verder te rijden, maar zo’n fonkelende stekkerauto heeft blijkbaar een bijzonder effect op het gezond verstand en dus reden we met de stekkerauto verder naar Den Haag.

Al ter hoogte van de afslag naar Zierikzee begon het te dagen. De batterij bleek niet genoeg stroom meer te hebben om de bestemming te halen. Het uitschakelen van navigatie en nadere elektronica zou niks helpen. De actieradius zoals dat heet was 14 kilometers te weinig. Er zat dus niks anders op dan te stoppen bij een laadstation. Helaas bleken de Fastneds telkens langs de snelweg in de andere richting te liggen. Logisch, een Nederlander die opgeladen vertrekt moet op weg naar het zuiden dus laden. Voor binnenlandse afstanden is die nood minder. Daarom liggen dus minder laadstations richting steden en meer weg van die steden.

Utopie

Uiteindelijk op een verontrustend lage batterij werd een snellaadsessie ingelast. De opgebelde gastheer, die een petrolhead bleek, kon smakelijk lachen met de batterijperikelen. Uiteindelijk kwamen we bijna een uur te laat. Los van enige humor ten koste van de stekkerautomobilist leek alles in orde. Voor de deur waren laadpalen dus kon de stekkerauto verder opladen. Na vier uur laden bleek al bij het afrijden van de parking dat Antwerpen bereiken een utopie was.

Een nieuwe calvarie begon. Bij het eerste Fastned-laadstation wou het 350KW-laadstation niet laden. Bij het volgende Fastned-laadstation werkte de 300KW-laadpaal al evenmin. Na veel kostbaar tijdverlies bij deze twee laadpalen, bleek gelukkig een tweede laadpaal in het tweede laadstation wel te werken. Dat snelladen is natuurlijk relatief. Tenminste voor een dieselrijder die op een minuutje tankt. Na een dikke twintig minuten voetstampen vanwege de vrieskou bleek de stekkerauto genoeg ‘juice’ te hebben om de fraaie stad Antwerpen te halen. Uiteindelijk duurde een ritje van anderhalf uur richting moeder de vrouw met een diesel nu liefst 2,5 uur in een stekkerauto.

Toegegeven het rijcomfort van zo’n stekkerauto is vergelijkbaar met een diesel of een benzine. De auteur was al lang gecharmeerd door de elektrische bestelwagens van het Chinese Maxus. Een auto is voor mij een stuk gereedschap. Als gebruiker van een elektrische tandenborstel die draadloos oplaadt zag ik dat wel zitten. Na deze ervaring om even over en weer te rijden voor een vergadering in Nederland is die interesse serieus bekoeld.

Wie graag heel veel tijd verliest en kikt op stressen over op tijd komen (of op een schappelijk uur thuisraken), moet vooral voor een stekkerauto gaan. De bottleneck in het hele stekkerautoverhaal zijn de laadpalen. Zeker die thuis bij de gebruikers. Als massaal op stekkerauto’s wordt overgeschakeld omwille van parafiscale redenen dan wordt het laadpalenbos een probleem.