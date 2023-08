Energie-eiland op Noordzee nu al 1,36 miljard duurder

De kosten voor het energie-eiland Prinses Elisabeth voor de nieuwe windmolenparken op de Noordzee vallen 1,36 miljard euro duurder uit dan verwacht. De federale ministerraad besprak op 20 juli een nota met een raming van die kosten. Elia vroeg afgelopen week al een verhoging van de tarieven die op de stroomfactuur van huishoudens en bedrijven belanden. De Franstalige krant Le Soir wist de hand te leggen op de nota. De publicatie van die nota sloeg vrijdag in als een bom.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De kosten voor het energie-eiland Prinses Elisabeth voor de nieuwe windmolenparken op de Noordzee vallen 1,36 miljard euro duurder uit dan verwacht. De federale ministerraad besprak op 20 juli een nota met een raming van die kosten. Elia vroeg afgelopen week al een verhoging van de tarieven die op de stroomfactuur van huishoudens en bedrijven belanden.

De Franstalige krant Le Soir wist de hand te leggen op de nota. De publicatie van die nota sloeg vrijdag in als een bom. De kosten voor het kunstmatige eiland lopen al op tot 3,566 miljard euro. Oorspronkelijk was de kostprijs voorzien op 2,205 miljard euro in 2021. De verklaringen voor die enorme meerkosten zijn de inflatie, hogere rente en de moeilijkheden qua bevoorrading.

Stopcontact

De ministerraad kreeg die informatie op 20 juli. De bevoegde ministers Tinne Van der Straeten (Groen) en Vincent Van Quickenborne (Open Vld) noemden bij de lancering van het project het energie-eiland een stopcontact op de Noordzee. Een kruispunt voor Europese groene stroom. De stroomfactuur van de Belgen loopt intussen verder op. Volgens Le Soir zou de totale factuur tussen de 35 en de 65 euro per huishouden bedragen. KMO’s moeten 960 euro per jaar extra betalen en de industrie 96.000 euro. De netbeheerder Elia mag die kosten doorrekenen op de stroomfactuur via de Elia-bijdrage.

Elia gaf tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers afgelopen week al aan de kosten voor het transport van stroom substantieel te willen verhogen. Elia vroeg voor de volgende periode (2024 – 2027) liefst een stijging van 80 procent. Het bedrijf beheert hoogspanningsinfrastructuur in België en Duitsland. De omzet daalde met 3,2 procent in de eerste helft van 2023. De omzet bedroeg 1,89 miljard euro. Die daling was merkbaar in België (-60 miljoen euro) en Duitsland (-23 miljoen euro). De schuldenlast van Elia nam tegelijk toe tot 900 miljoen euro.

In de eerste helft van 2023 investeerde Elia 821,3 miljoen euro in haar bestaande netwerken. Eind juni bedroegen de totale financiële schulden van de Elia Group 5,37 miljard euro. Een stijging van 944,4 miljoen euro.

Projecten

Daarbij zullen nog projecten komen zoals Ventilus en de Boucle du Hainaut. Die projecten zouden noodzakelijk zijn door de nog te bouwen nieuwe windmolenparken op de Noordzee. Ook die kosten zullen op de stroomfactuur van de Belgen komen. De tariefverhoging met 80 procent die Elia nu vraagt is slechts een voorproefje. Met 62 procent hogere kosten voor de bouw en de uitrusting van het energie-eiland voor de Belgische kust zit de regering met een probleem. Het unieke project valt een pak duurder uit. De transformatiestations voor nieuwe offshore windparken en zeekabels naar buurlanden vormen een groen prestigeproject van de regering.

Amper weken na de lancering in april viel het contract voor de ruwbouw door de baggeraars Jan De Nul en DEME al 600 miljoen euro duurder uit. Plots een derde meer. De rest van de bouw blijkt opnieuw veel duurder. De jongste schatting van de kosten is 62 procent hoger dan de raming uit 2021. Niemand kon bevestigen of de volgende schatting niet nog hoger zal uitvallen.

Efficiënt en goedkoop?

In mei verdedigde de CEO van Elia Chris Peeters nog de keuze voor een eiland in plaats van klassieke infrastructuur. Dergelijke platformen zouden 3,58 tot 3,83 miljard euro kosten volgens de regeringsnota. Het kabinet van Van der Straeten verklaarde aan Le Soir dat het kunstmatige energie-eiland ‘de efficiëntste en minst dure optie’ is. Elia zelf gaf geen commentaar omdat de aanbestedingsprocedure voor de infrastructuur nog bezig is. De kans dat de aanbestingsprocedure mislukt omwille van een te laag budget is niet denkbeeldig.

De extra factuur is een bittere pil voor de stroomverbruikers één jaar voor de verkiezingen. Want de regering deed de belofte dat de verlenging van de kerncentrales niet op de stroomfactuur zal belanden. Dat laatste lijkt met de dag minder waarschijnlijk. Door die kosten en de kosten van Elia en Fluvius (de netbeheerder van het laagspanningsnet, red.) werd de stroomfactuur de afgelopen decennia een tweede belastingbrief. De windmolenprojecten, zoals het energie-eiland en Ventilus, zijn niet onderhandelbaar voor de regering. De projecten afblazen lijkt uitgesloten. Aangezien de regering zelf geen geld heeft en Elia al een behoorlijke schuldenlast torst is de gemakkelijkste oplossing al die kosten door te schuiven naar de stroomfactuur.