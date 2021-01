Erwin Vanmol: ’Kwetsbaarheid is een gevoel dat me onbekend is’

Publieke figuren die onder een vergrootglas staan door hun ambt of krasse uitspraken doen. Doorbraak-redacteur Tara scheurt hen figuurlijk de kleren van het lijf en gaat terug naar de kern van de mens. Terugkerende vragen over liefde, geluk en teleurstellingen. Wie zijn ze en wat drijft hen? Deze keer is het aan Erwin Vanmol, de huiscartoonist van Doorbraak en bierbrouwer van zijn eigen Vrijstaat Vanmol. Doorbraak: Wie is je favoriete filosoof en waarom? Erwin Vanmol: ‘De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer. Hij…

Publieke figuren die onder een vergrootglas staan door hun ambt of krasse uitspraken doen. Doorbraak-redacteur Tara scheurt hen figuurlijk de kleren van het lijf en gaat terug naar de kern van de mens. Terugkerende vragen over liefde, geluk en teleurstellingen. Wie zijn ze en wat drijft hen? Deze keer is het aan Erwin Vanmol, de huiscartoonist van Doorbraak en bierbrouwer van zijn eigen Vrijstaat Vanmol.

Doorbraak: Wie is je favoriete filosoof en waarom?

Erwin Vanmol: ‘De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer. Hij kan heel grumpy zijn maar tegelijk is het een hilarisch figuur. Ik las onlangs zijn biografie en kreeg enorm veel sympathie voor Schopenhauer als persoon. Op zijn 17de kwam hij bijvoorbeeld af met een boek van Goethe en schreef er zelf een deel bij op het einde, omdat het boek dan volgens hem pas af was. Ik vind dat lef hebben! Hij predikte voor matigheid. Een van zijn uitspraken was: “het hoogst bereikbare van een mens, is burgerlijk fatsoen”. Toch kwam wat de filosoof predikte en deed niet altijd overeen. Op een dag bevond hij zich in een bar, waar zijn studenten opmerkten dat ie er liters bier en ettelijke hotdogs naar binnen aan het schransen was. De matigheid was daar ver zoek. Het doet me denken aan wanneer ik mezelf op inconsistenties betrap.’

Huisvader

Wat zijn je drie beste en slechtste eigenschappen?

‘Dat is wellicht voor iedereen de moeilijkste vraag? Mijn goede eigenschappen zijn tegelijk ook mijn slechte eigenschappen. Alle zaken die ik wil, realiseer ik ook. Dat beschouw ik als een goede eigenschap, maar eigenlijk is dat ook een zwakte. Ik was zowel beroepsmilitair als interieurstylist. Bij Barry Callebaut maakte ik chocolade. Ik zette deuren ineen, heb bier gebrouwen, en nu teken ik cartoons. Het was ook een beetje een rationele keuze. Toen mijn kinderen kwamen, moest er iemand thuis zijn om ze van en naar school te voeren. Ook de huishoudelijke zaken moesten gedaan worden. Met deze job ben ik vaak thuis en heb die verantwoordelijkheid dus op mij genomen.

De keerzijde van mijn avontuurlijke houding is dat ik te veel met verschillende zaken bezig ben. Mensen die bijvoorbeeld uitsluitend cartoons tekenen, zullen wellicht lineair veel verder staan dan ikzelf. Of mensen die zich focussen op bier, hebben misschien na tien jaar een grote brouwerij uit de grond gestampt. Ik ben nogal snel uitgekeken op zaken.

Ik veeg mijn kloten aan alle conventies, dat beschouw ik ook als positief. En ik trek me niet aan van wat anderen van me denken. Het voordeel is dat niets me tegenhoudt om te experimenteren in het leven. Maar mijn anarchistische houding zorgt er wellicht voor dat ik niet zoveel aan bod kom in de reguliere pers. Ik hoef er niet bij te horen. Maar marketinggewijs is dat geen goede strategie. Ik zou nooit mijn mening wegslikken om populair te zijn of omdat ik er op de sociale media volgers door zou verliezen. Dat kan me weinig schelen.

Mijn laatste eigenschap die slecht kan overkomen is dat ik alles grappig vind. Humor is een positief gegeven maar in bepaalde situaties kan het vreemd overkomen als je lacht. Ik relativeer miserie door te lachen. Maar niet iedereen zit zo in elkaar.’

Hoe ga je om met tegenslag?

‘Ik lach ermee en probeer rationeel te blijven. Ik leg me neer bij het feit dat shit happens. Ik stel geen vragen in de trend van “waarom overkomt mij dit nu?” Het universum is nu eenmaal een heel oneerlijke plaats. Ik ben tamelijk kalm wanneer ik omga met tegenslag, dan denk ik aan hoe ik het ga oplossen. Toen ik chocolade maakte bij Barry Callebaut, waren wij elke drie à vier uur verantwoordelijk voor drie miljoen euro aan chocolade. Dan heb je niet de luxe om te panikeren of te wenen als er iets mis gaat. Je moet dan op een snelle en efficiënte manier het probleem oplossen. Zo is dat met alles in het leven. Als ik bier brouw, kan het ook eens gebeuren dat een kraan niet goed toe is, dan zit je ook te werken met immense bedragen en met een druk om het niet te verpesten.’

Constant zat

Wat is het beeld dat mensen van je hebben en komt dat overeen met de werkelijkheid?

‘Meestal denken mensen dat ik veel gemener ben omdat ik soms scherp uit de hoek kan komen. Of een andere vooroordeel waar ik soms tegen bots, is dat mensen denken dat ik constant zat bent, waarschijnlijk omdat ik met een zekere “het maakt me allemaal niet zoveel uit”-houding door het leven ga. Als ik werk ben ik wel serieus en geconcentreerd. Daar mispakken velen zich, want ik ben wel gefocust als ik mijn cartoons teken.’

Wanneer was je voor de laatste keer oprecht gelukkig?

‘Ik ben bijna altijd gelukkig, maar vrijheid maakt mij gelukkig. Ik doe wat ik wil. Ik kan mijn werkuren indelen en kiezen wie mijn werkgever is. Bovendien bepaal ik zelf wanneer ik opsta. Maar ik draag daar ook de consequenties voor. Dat verklaart een beetje mijn rechtse politieke visie op het leven. Vrijheid is in mijn ogen gelinkt aan verantwoordelijkheid. Ik ben vrij om te doen wat ik wil, maar als iets verkeerd afloopt zal ik nooit de schuld bij iemand anders leggen. Maar ik verkies dat boven afhankelijk te zijn van anderen. Het heeft zijn voor- en nadelen.’

Kwetsbaar noch eenzaam

Hoe ga je om met kwetsbaarheid?

‘(denkt lang na) Als ik mij aangevallen voel, ga ik in de tegenaanval. Ik ben niet offensief maar verdedig me wel en verontschuldig me nooit. Ik weet niet wat je juist bedoelt met kwetsbaarheid want dat is een gevoel dat me onbekend is. Aangezien ik me niet anders voordoe dan ik ben, hoef ik ook niet veel weg te steken. What you see is what you get. De eerste keer dat mensen mijn bier proefden, en dan vooral de seconde voor ze me vertelden of het goed of slecht was, heb ik me wel kwetsbaar gevoeld. Omdat anderen oordelen over wat ik heb gemaakt. Je legt dan jezelf een beetje bloot. Negatieve commentaar van iemand die ik echt waardeer, zou me ook echt raken. Ik houd er dan rekening mee en denk erover na. Maar zoiets is me nog niet veel overkomen.’

Hoe ga je om met eenzaamheid?

‘Ik ontwaak ‘s ochtends voor de wereld wakker is. Ik sta om vier uur op, ben dan alleen maar voel me niet eenzaam. Ik heb dan genoeg aan mezelf. Op elk rapport van mijn lagere school stond er in de nota’s dat ik te veel wegdroomde. Ik zit constant teruggetrokken in mezelf, of moppen te verzinnen. Het is trouwens zo erg dat ik eens op het podium zat voor een panelinterview en na een halve minuut al aan het wegdromen was. En de mensen in de zaal die me kenden, wisten hoe laat het was.’

Liefde is…

‘Wanneer iemand de slechte kanten van een persoon bijna liever ziet dan de goede, dan kan je van liefde spreken. Of wanneer je de imperfecties graag hebt. Wanneer je ze niet graag ziet, beginnen ze op uw zenuwen te werken.’

