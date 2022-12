EU-censuur wordt verkocht met grappige sneren naar Elon Musk

De Europese Commissie schoffeerde bewust Elon Musk. De Franse Eurocommissaris Thierry Breton voert al enkele dagen een provocerende hetze tegen Twitter en meer bepaald tegen de nieuwe eigenaar van Twitter: Elon Musk. Het echte zorgwekkende probleem is echter de verregaande censuur die Breton en co propageren. Niet de onbehouwen Musk vormt een gevaar, maar de ongegeneerde promotie van een verregaande preventieve censuur de Sovjetunie of communistisch China indachtig. De démarche om Musk te kleineren is behoorlijk onkies. Ten eerste is…

De Europese Commissie schoffeerde bewust Elon Musk. De Franse Eurocommissaris Thierry Breton voert al enkele dagen een provocerende hetze tegen Twitter en meer bepaald tegen de nieuwe eigenaar van Twitter: Elon Musk. Het echte zorgwekkende probleem is echter de verregaande censuur die Breton en co propageren. Niet de onbehouwen Musk vormt een gevaar, maar de ongegeneerde promotie van een verregaande preventieve censuur de Sovjetunie of communistisch China indachtig.

De démarche om Musk te kleineren is behoorlijk onkies. Ten eerste is Breton officieel een hoge ambtenaar (een politiek benoemde ex-politicus weliswaar en zelfs dat ‘ex’ is relatief) van de uitvoerende macht van de Europese Unie. Breton bezit geen mandaat om allerlei zaken op de spits te drijven, want de Europese Commissie waar hij deel van uitmaakt werkt in college. Dat wil zeggen dat die in unanimiteit beslist en de initiatieven bekendmaakt na overleg. In de praktijk laten tal van Eurocommissarissen te pas en te onpas hun eigen politieke agenda of hun eigen ideologie doorschemeren. Vaak ontbreekt zelfs die subtiliteit en voert zo’n Eurocommissaris campagne. De Eurocommissarissen gedogen elkaars uitschuivers meestal omdat ze dit allemaal doen omwille van binnenlands gebruik. De eigen positie en carrièreplanning of de vermeende voordelen voor hun partij thuis zijn belangrijker dan het algemeen belang van de EU.

Breton profileert zich al langere tijd tegen Elon Musk. Dat staat immers goed in Frankrijk. Zich afzetten tegen het Amerikaanse cowboykapitalisme en Amerikaanse platformbedrijven zoals Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (die bekend staan als GAFAM) zegt meer over de Franse politieke psyche dan over de realiteit van de publieke opinie of de sociale gevolgen van de digitalisering. Twitter is daarbij een ideaal doelwit omdat het klein is, geen enorme oorlogskas met cash bezit en bovendien geassocieerd wordt met Donald Trump. Eigenlijk is Twitter dus een randfenomeen. Ideaal dus om zich op te profileren zonder veel nevenschade.

Lobbyisten

De macht van Twitter is ook beperkt. Het bedrijf telde zes lobbyisten en acht werknemers in Brussel. Google bezocht van alle lobbyorganisaties de top 250 van Europese ambtenaren en Eurocommissarissen het tweede meest in 2021. 249 ontmoetingen. 8 geaccrediteerde lobbyisten op 21 Google-toplui die langskwamen. Met een budget van 5,75 miljoen euro. Microsoft stond op de negende plaats met 144 ontmoetingen. Facebook stond op de elfde plaats met 141 ontmoetingen. Amazon passeerde 73 keer en stond daarmee 39ste in de ranglijst van invloedrijkste lobbygroepen.

Zelfs Uber kwam vaker langs dan Twitter (55ste met 63 ontmoetingen). Spotify staat 60ste met 60 ontmoetingen. Apple 63ste en zelfs het Chinese Huawei als 62ste kwam vaker langs. À propos: Twitter kwam in totaal 43 keer bij de Europese Commissie over de vloer en was daarmee 109ste op de ranking. Daarmee stond Twitter net voor de Europese betaalzenders (Sky Group) van mediamagnaat Rupert Murdoch en net achter de EBU of Europese Broadcasting Union die de openbare omroepen in Europa vertegenwoordigt.

lg

Op 30 november zorgde Breton voor de zoveelste belediging van Elon Musk. Hij tweette notabene ‘I welcome @elonmusk’s intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺’ met daarbij zeer weinig flatteuze beelden van een online vergadering tussen Breton en Musk. De opname toont Musk als een mokkende zuurpruim op een groot beeldscherm terwijl Breton glorieert in zijn luxueus kantoor. De echte belediging volgde onder de tweet met een tweede tweet: ‘More details on #Mastodon’ met daaronder de vette kop ‘The DSA Checklist Readout’ met daaronder ‘of a videocall between EU Commissioner Thierry Breton and Elon Musk 30 November 2022’.

De verwijzing naar Mastodon is een provocatie die bedoeld was om grappig te zijn. Mastodon is voor de linkse goegemeente het alternatief voor Twitter waar ze mekaar naar lieve lust kunnen beleren, bepreken en censureren.

Forse boetes

De retoriek is dat indien Twitter de ‘nieuwe Europese wet met digitale regels’ niet naleeft, het een ban of forse boetes riskeert. Tenminste, dat zei Thierry Breton, de Europese commissaris voor Interne Markt, aan eigenaar Elon Musk. Breton had woensdag zoals hoger vermeld een videogesprek met Elon Musk. De controversiële miljardair is de nieuwe eigenaar van Twitter.

Breton waarschuwde Musk dat het sociale netwerk strikt de regels van ‘content moderation’ van de Europese Commissie zal moeten toepassen. De uitleg van de Europese Commissie is dat het modereren van inhoud op het platform de strijd tegen fake news is. De Europese Commissie wil dat Twitter de ‘arbitraire’ aanpak bij het opnieuw toelaten van ‘verboden gebruikers’ afschaft. Dat is een duidelijke verwijzing naar onder andere Donald Trump, wiens account terug geactiveerd is, maar die nog steeds niet tweette.

Daarnaast wil de Europese Commissie dat Twitter instemt met een ‘uitgebreide onafhankelijke audit’. Binnen het jaar. Zoniet dan riskeert Twitter beschuldigd te worden van het overtreden van ‘de nieuwe EU-wet’ of de Digital Services Act (DSA). De straffen daarop kunnen oplopen tot boetes van 6 procent van de wereldwijde omzet of een regelrecht Europees verbod wat neerkomt op een verbanning en dus blokkering van Twitter in de EU.

TikTok

Eigenlijk wil de Europese Commissie dus Twitter censureren of Twitter zelfs verbieden in de EU. Op die manier zou de EU haar macht kunnen tonen aan Amerikaanse bedrijven. Het lijken Chinese praktijken. Gek genoeg neemt de EU niet dergelijke maatregelen tegen Chinese platformen zoals TikTok.

De vete tussen Breton en Musk dateert niet van afgelopen week. De discussie over de moderatie (zeg maar censuur) zorgde eerder al voor wrevel. Musk maakte bij de overname van Twitter de vrijheid van meningsuiting tot discussiepunt of zelfs argument. Zijn tweet ‘De vogel is bevrijd’ lokte bij Breton destijds een tweet uit dat ‘die vogel wel volgens de Europese regels moest leven’.

De Europese Commissie framede eerder al het ontslag van de lobbyisten bij de Europese Commissie van Twitter als een bewijs dat Twitter DSA niet wil volgen. Een feitenvrij betoog aangezien er niet één mededeling kwam dat het nieuwe beleid DSA niet zou volgen. Het gaat om intentieprocessen op basis van het ontslaan van dik betaalde lobbyisten die 43 keer zoete broodjes kwamen bakken met hoge ambtenaren en Eurocommissarissen.

De vragen die het publiek buiten de eurocratische bubbel zich dienen te stellen zijn: waarom is de Europese Commissie zo fel tegen ‘vrije meningsuiting’ op een relatief klein sociaal platform zoals Twitter? Waarom dreigen ze met verbanning en financiële verdoemenis als ‘inhoudsmoderatie’ of censuur niet toegepast worden? Wat zit echt in of achter de Digital Services Act (DSA) als Twitter zonder ook maar één communicatie over de inhoud volgens de Europese Commissie dreigt DSA te overtreden alleen op de basis van de vage mededeling van Twitter de ‘vrije meningsuiting’ niet meer gaat beperken op basis van politiek correcte of woke druk?