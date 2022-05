EU-lidmaatschap Albanië en Noord-Macedonië opnieuw op tafel

In deze nieuwe rubriek krijgt u voortaan op vrijdag nieuws, analyses en reportages over en vanuit Europa te lezen. Want, of u dat nu leuk vindt of niet, ‘Europa’ heeft wel degelijk een grote impact op ons dagelijks leven. Voluntarisme troef bij heel wat Europese politici, zo leek het wel, toen ze zich de voorbije maanden moesten uitspreken over een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU. De praktijk leert evenwel dat zo’n toetreding heel veel voeten in de aarde…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

In deze nieuwe rubriek krijgt u voortaan op vrijdag nieuws, analyses en reportages over en vanuit Europa te lezen. Want, of u dat nu leuk vindt of niet, ‘Europa’ heeft wel degelijk een grote impact op ons dagelijks leven.

Voluntarisme troef bij heel wat Europese politici, zo leek het wel, toen ze zich de voorbije maanden moesten uitspreken over een eventuele toetreding van Oekraïne tot de EU. De praktijk leert evenwel dat zo’n toetreding heel veel voeten in de aarde heeft. Vorige week drong het Europees Parlement er bij de Europese Raad nog maar eens op aan om de onderhandelingen over de toetreding van Albanië en Noord-Macedonië officieel op te starten. De voorbereiding daarvan sleept al jaren aan.

Albanië is sinds 2014 officieel kandidaat-lid van de EU. In het geval van Noord-Macedonië gaat de officiële vraag al 17 jaar terug. En eerder nog, in 2003, sloot de EU met een aantal Balkanlanden ook een aantal samenwerkingsakkoorden af om het terrein te effenen met het oog op echte toetredingsonderhandelingen. Toch lijkt een lidmaatschap van beide landen – waarvan de aanvraag aan elkaar gekoppeld is – nog niet meteen voor morgen. De oorlog in Oekraïne kan het dossier wel in een stroomversnelling brengen.

De nieuwe resolutie van het Europees Parlement kwam er nadat vorige week twee lijvige rapporten van de Europese Commissie werden goedgekeurd over de mogelijke toetreding van beide landen. Die rapporten volgden op de beslissing van de Europese Raad in maart 2020 om de toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië effectief op te starten.

Extra munitie

Nu is het niet de eerste keer dat het Europees Parlement een resolutie goedkeurt om werk te maken van de toetredingsonderhandelingen met beide landen, maar beide rapporten zorgen nu wel voor extra munitie. Ze geven immers aan dat de kandidaat-leden de voorbije jaren flink wat vooruitgang hebben geboekt op enkele essentiële domeinen.

Zo werden er in Albanië in april vorig jaar algemene verkiezingen georganiseerd die relatief vlot verliepen. Het land maakte ook flink wat vooruitgang bij de hervorming van zijn administratie en openbaar rechtssysteem. Het rapport stipt ook aan dat de Albanezen stilaan op het goede spoor zitten voor wat betreft de strijd tegen de beruchte corruptie en tegen de georganiseerde misdaad. Ook op economisch vlak is er flink wat vooruitgang merkbaar en kan je stilaan van een functionerende markteconomie spreken, luidt het. Tegelijk ligt er nog flink wat werk op de plank om de overheidsstructuren te versterken en te depolitiseren. Ook de aanpak van de corruptie blijft in heel wat domeinen en sectoren een stevige uitdaging.

Noord-Macedonië wordt dan weer omschreven als de beste leerling van de westelijke Balkan op vlak van democratische transitie. De rechten van minderheden en de mediavrijheid zijn er intussen stevig verankerd. Het rapport waarschuwt evenwel ook voor de groeiende afhankelijkheid van het land van Chinese investeringen. Ook het algemene zakenklimaat en de openbare infrastructuur zitten nog niet op Europees niveau.

Europese invloedssfeer

Dat de politieke druk om eindelijk ook effectief met de toetredingsonderhandelingen te starten nu wordt opgevoerd is geen toeval. De Russische inval in Oekraïne heeft de EU keihard met de neus op de feiten gedrukt: de Balkan moet zo snel mogelijk in de Europese invloedssfeer verankerd worden. Het risico dat landen zoals Noord-Macedonië of Albanië, dat decennialang onder een strenge marxistische dictatuur gebukt ging, nog in zee gaan met Rusland mag dan al verwaarloosbaar klein geworden zijn, China loert wél almaar nadrukkelijker naar de Balkan. Het land investeert er al enkele jaren stevig in allerlei cruciale sectoren en vergroot ook stelselmatig zijn invloed via goedkope leningen.

De Chinese dadendrang staat daarmee in schril contrast met de afwachtende houding die de EU nu al jarenlang aanneemt. Die houding begint vooral de Albanezen almaar meer op de zenuwen te werken. Zowel de Europese Commissie als het parlement lijken het gevaar nu ook te beseffen. In september vorig jaar trok commissievoorzitter Ursula von der Leyen zelf nog naar Albanië. Ze drukte er de Albanese president op het hart dat de toekomst van zijn land in Europa ligt. Enkele weken geleden kreeg Macedonië bezoek van Josep Borrell, de hoge EU-vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid. Door de Russische inval in Oekraïne waren de toetredingsgesprekken met beide landen een geopolitieke prioriteit geworden voor de EU, zo hield hij de Noord-Macedoniërs voor.

Bulgaars verzet

Dat de voorbereidende gesprekken met beide landen uit de westelijke Balkan al zo lang aanslepen, is nochtans niet alleen de verantwoordelijkheid van de EU zelf. Al in 2013 drong het Europees Parlement er bij de lidstaten op aan om vaart te maken met de onderhandelingen. In die periode waren Griekenland en Macedonië evenwel al jarenlang aan het bakkeleien over een mogelijke naamsverandering van wat toen nog officieel de Macedonische Republiek heette.

De Europese Raad eiste eerst een oplossing voor dat conflict, en pas medio 2018 raakten beide landen het erover eens dat Macedonië voortaan als de Republiek van Noord-Macedonië door het leven zou gaan. Enkele maanden later spraken de inwoners zich in een referendum ook met een overweldigende meerderheid uit voor NAVO- én EU-lidmaatschap. Dat NAVO-lidmaatschap is sinds begin 2020 intussen ook een feit. In november 2020 dook er evenwel een nieuw struikelblok op: Bulgarije raakte met Noord-Macedonië in de clinch over de oorsprong van de Macedonische taal, die volgens hen afgeleid zou zijn van het Bulgaars. Sofia eiste ook garanties dat de Macedoniërs niet langer zouden praten over een Macedonische minderheid die in Bulgarije woont. Dat verzet – dat onder meer in Albanië tot grote frustratie leidde omdat het ook het Albanese EU-lidmaatschap blokkeerde – lijkt nu stilaan weg te ebben.

Lokroep

Verschillende Bulgaarse toppolitici gaven onlangs te kennen dat ze zich niet langer tegen de toetreding van Noord-Macedonië zouden kanten. En dus wordt het nu vooral uitkijken naar de politieke keuze die de Europese leiders de volgende maanden zal maken. Maken ze, vanuit het inzicht dat de EU zelf flink wat te winnen heeft bij een betere inbedding van de westelijke Balkan in Europa, eindelijk ook versneld werk van de toetreding van beide landen? Of houden ze toch nog vooral rekening met de bezwaren die eerder in heel wat West-Europese lidstaten leefden en deels nog altijd leven, vanuit de eis dat het voorbereidende hervormingsproces in Albanië en Noord-Macedonië nog verder zou worden doorgezet?

De wens om effectief lid te worden mag in beide landen dan al behoorlijk diepgeworteld zijn, de lokroep van het snelle Chinese geld dreigt almaar meer een aanlokkelijk alternatief te worden.