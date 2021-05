EU opent buitengrenzen voor gevaccineerden

De Europese Commissie drukt het openen van de EU-grenzen voor reizigers van buiten de EU door. Volgende week gaan de grenzen open. De lidstaten moeten nog instemmen. Maar er bestaat blijkbaar al een geheim akkoord met Washington. Vrijdag zou de Europese Commissie de grenzen opengooien.

De Europese Unie opent volgende week blijkbaar de grenzen voor alle gevaccineerde reizigers van buiten de EU. Ruim een jaar bestonden allerhande strikte reisbeperkingen tegen de zin van de Europese Commissie. Die was altijd tegen het sluiten van landsgrenzen en voor een vrij verkeer van personen binnen de EU. Brussel verzette zich steevast tegen elke vorm van grenscontroles en tikte België zelfs meermaals op de vingers in verband met gesloten grenzen. De woordvoerder van de Europese Commissie te Brussel liet weten dat ‘er nu geen twijfel meer is’ de buitengrenzen gaan open. Desnoods gedwongen.

De beslissing om de Europese grenzen te openen voor toeristen en zakenlui komt na een lange periode waarin het voor niet-EU-ingezetenen niet of zeer moeilijk was om één van de 27 landen binnen te raken. Over de efficiëntie van die maatregelen bestaat discussie. Maar dat speelde nooit een rol in het debat. Hermetisch was die grens ook niet. 43 Indiase studenten konden vlot naar Oost-Vlaanderen reizen terwijl in hun land de gevaarlijkste variant van Covid19 rondwaart en de situatie onbeheersbaar lijkt.

De Amerikaanse krant The Washington Post bracht het nieuws woensdag als eerste op gezag van een woordvoerder van de Europese Commissie: Christian Wigand. Deze laatste bevestigde dit per tweet:

Today Member States agreed on the ⁦@EU_Commission⁩ proposal for a recommendation to ease some of the restrictions for travel from outside the EU. We welcome this quick agreement which will help to progressively and safely resume international travel pic.twitter.com/WrSw1vHQ0z — Christian Wigand (@ChristianWigand) May 19, 2021

Toeristisch seizoen in aantocht



De EU-leiders moeten de beslissing in principe volgende week nog officieel bekrachtigen, maar volgens Wigand kan er niets meer misgaan. Mogelijk beslissen ze vandaag al online. De individuele EU-landen beslissen echter zelf over de opening van de verschillende landsgrenzen, dus een JA in de videoconferentie kan in praktijk gewoon een NEEN blijken. Ook hierover had Wigand een uitleg: ‘Dat hangt af van hoe de individuele landen de vaccinatiestatus van reizigers gaan checken.’

Blijkbaar kwamen de vertegenwoordigers in de zogenaamde Coreper of EU-ambassadors al informeel overeen niet-EU-reizigers toe te laten. De Coreper is het comité van Permanente vertegenwoordigers. Het fungeert als overlegorgaan binnen de Europese Raad van regeringsleiders, die het beleid van de EU uitstippelt. De Europese Raad moet over de meeste zaken unaniem beslissen. Daarom is het wat vreemd dat de Raad de lidstaten adviseert om restricties te verminderen of af te schaffen. De Raad wil onder druk van de Europese Commissie en de toeristisch kwetsbare zuidelijke lidstaten alle beperkingen opheffen voor gevaccineerden. De timing is geen toeval. Het toeristisch zomerseizoen begint binnen veertien dagen.

Geopolitiek

Die goedgekeurde vaccins zijn ook nog een ding. Gaat het dan enkel over vaccins die door de EU en het betrokken agentschap EMA zijn goedgekeurd? Dat kan een geopolitiek staartje krijgen: wie met een Russisch of Chinees vaccin rondloopt, zou dan niet de EU binnen kunnen.

Binnen de Europese Commissie beweren meerdere bronnen al weken dat de Zuiderse lidstaten iedereen willen toelaten die uit een land komt waar de pandemie ‘onder controle’ zou zijn. Vaccinatie is volgens bepaalde regeringen zelfs niet meer nodig. Daarom willen de permanente vertegenwoordigers in de Coreper dat daar eerst een soort noodremprocedure voor bestaat. Daarbij duikt natuurlijk het gevreesde ‘coronapaspoort’ op. De facto zou zo – via een beslissing van de Europese Raad – een coronapaspoort ingevoerd kunnen worden, terwijl daar in de lidstaten parlementair nog geen consensus over heerst. Des te merkwaardiger dat de Europese Commissie toch al met de Amerikaanse regering afspraken maakte over het openen van de buitengrenzen.