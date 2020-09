Extreemrechtse chats en foto’s bij Duitse politie

Duitsland is geschokt door nazistische en racistische foto’s en teksten die een aantal politieagenten jarenlang onderling hebben uitgewisseld in WhatsApp-groepen. Gefotoshopte beelden van een vluchteling in een gaskamer, een executie van een kleurling en hakenkruizen deden de rond. Niet alle details zijn vrijgegeven. Eén van de groepen bestaat al sinds 2012. Tot op heden werd maakte echter geen enkele deelnemer melding van extremistisch gedachtengoed binnen de chats. Op woensdag 16 september deed het gerecht bij de politieagenten die de beelden hebben verspreid invallen om extra bewijsmateriaal te verzamelen.

Disciplinaire maatregelen

Vooralsnog gaat het om 29 geschorste agenten uit Duisburg, Essen, Moers, Mülheim en Oberhausen. Tegen elf van hen loopt er een strafrechtelijke procedure wegens het verspreiden van materiaal dat in strijd is met de grondwet. Voor hen is ontslag bijna zeker. Tegen achttien anderen die geen melding maakten, maar de afbeeldingen hebben bekeken, werden eveneens disciplinaire maatregelen ingeleid. In 34 politiebureaus en woningen in Noordrijn-Westfalen waren er huiszoekingen. In totaal zijn er 160 afbeeldingen binnen vijf WhatsApp-groepen verstuurd. De foto’s kwamen toevallig aan het licht in het kader van een lopend onderzoek naar het lekken van geheime, interne informatie door een agent naar een journalist.

De Duitse politie komt regelmatig in het nieuws door banden met extreemrechtse kringen. In juli 2020 werden in Wiesbaden en Frankfurt via computers van de politie personengegevens van linkse journalisten, politici en cabaretiers opgevraagd. De burgers waarvan de gegevens waren verzameld, kregen kort daarop dreigbrieven en -mails van een organisatie die zich ‘NSU 2.0.’ noemde. NSU staat voor Nationalsozialistischer Untergrund, een neonazistische terreurgroep die tussen 2000 en 2006 een serie moorden pleegde in Duitsland. Wie achter de brieven zat, weten we nog steeds niet. Een spoor leidde naar Rusland waarop de onderzoekscommissie van het Duitse Ministerie van Justitie in Moskou om medewerking vroeg.

Aanzetten tot vreemdelingenhaat

In mei 2020 begon bij de politie in Hamm een onderzoek naar een administratief medewerker en een agent. Ze zouden zich hebben laten opmerken door racistische uitspraken. Daarvoor werd bij hetzelfde bureau een andere kantoormedewerker verdacht lid te zijn van een rechtse terreurorganisatie. In maart liep in het stadje in het noordoostelijke Ruhrgebied een agent van dienst een schorsing op wegens het aanzetten tot vreemdelingenhaat.

In februari 2020 startten in Aken disciplinaire maatregelen tegen twee agenten. Beide politiemedewerkers zouden uitgerekend ter preventieve bescherming voor de synagoge in de grensstad post hebben gevat. Op maximale luidsterkte zouden de agenten de Amerikaanse serie Hunter hebben gekeken waarop door een technisch defect kreten als ‘Heil Hitler’ en ‘Sieg Heil’ via de politieradio te horen waren. Voor onderzoek gaven de agenten hun mobiele telefoons vrijwillig af .Collega’s vonden er meerdere beelden en video’s met extreemrechtse inhoud op.

Valse hoop

Herbert Reul, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de christendemocratische CDU verklaarde voor de zender WDR vanwege de affaire niet af te willen treden. ‘Bijna 50.000 politiemensen doen hun werk uitstekend. Er is veel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van clancriminaliteit en kindermisbruik. Op dat gebied zijn wij in vergelijking met andere deelstaten de beste’, aldus Reul.

Hij voegde er echter aan toe lang te hebben gehoopt dat het bij de extreemrechtse voorvallen om op zichzelf staande gevallen ging. Maar na de recente gebeurtenissen ziet hij in valse hoop te hebben gekoesterd. Een speciale commissie moet de chatgroepen onderzoeken.