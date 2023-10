Extreme uitstootnorm afgewend door auto-industrie en regeringen

De lidstaten van de Europese Unie hebben eind september het voorstel van de Europese Commissie over een extreem strenge uitstootnorm voor auto’s en vrachtwagens sterk afgezwakt. Tenminste dat beweren de lidstaten zelf. De milieubeweging is in elk geval ontevreden en vestigt haar hoop op lobbywerk in het Europees Parlement. Inzet van de hele discussie is de leefbaarheid van de Europese automobielindustrie. Vooral de Fransen, Italianen en Tsjechen weerden zich. Gevolgd door lidstaten waar merken uit andere landen auto’s assembleren. En…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

De lidstaten van de Europese Unie hebben eind september het voorstel van de Europese Commissie over een extreem strenge uitstootnorm voor auto’s en vrachtwagens sterk afgezwakt. Tenminste dat beweren de lidstaten zelf. De milieubeweging is in elk geval ontevreden en vestigt haar hoop op lobbywerk in het Europees Parlement.

Inzet van de hele discussie is de leefbaarheid van de Europese automobielindustrie. Vooral de Fransen, Italianen en Tsjechen weerden zich. Gevolgd door lidstaten waar merken uit andere landen auto’s assembleren. En autofabrikanten zelf natuurlijk. Die hadden het over een volkomen disproportioneel voorstel, met ‘fors hogere productiekosten en relatief weinig milieuwinst’.

Volkswagen en Skoda

Alleen de Duitse groene staatssecretaris Sven Giegold bleek zeer boos over het bijsturen van het Commissievoorstel. Hij hekelde het ‘gebrek aan ambitie’ en vindt de nieuwe norm ‘onder de huidige staat van de technologie’.

De Duitse auto-industrie denkt daar allicht anders over. De Volkswagengroep vond in Tsjechië waar ze Skoda produceren meer gehoor dan in eigen land. De huidige EU-voorzitter Spanje stelde daarom een compromis voor. Spanje verliest misschien binnen een paar jaar het ten dode opgeschreven Spaanse merk Seat van de Volkswagengroep, maar beschikt daarnaast over een behoorlijke grote auto-industrie met autofabrieken van Stellantis, Ford, Mercedes-Benz, Renault en Volkswagen.

Van sjoemelsoftware tot milieupropaganda

Sinds 1992 bepaalt de Europese Commissie een norm voor uitstootgassen die van toepassing is op alle nieuw te produceren auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. De huidige Euro 6-norm dateert van eind 2013. Met andere woorden vóór dieselgate (2015), toen bleek dat Volkswagen en andere fabrikanten met sjoemelsoftware de uitstoot van hun dieselwagens manipuleerden. De Europese Commissie deelde hoge boetes uit en wil nu een strengere Euro-7-norm.

Critici beweren dat die nieuwe norm alleen maar nodig is om sneller wagens met Euro 6- en 5-norm uit de steden te verbannen. Zoals nu al voor auto’s met ‘oudere’ euro-normen het geval is in lage emissiezones. De officiële reden is dat de Europese Commissie na tien jaar strengere eisen wil stellen aan de uitstoot van het wegverkeer. Een kwestie van luchtvervuiling door fossiele brandstoffen dus.

Niet alleen CO2

Maar dit keer is niet alleen het kleurloze en geurloze CO2 de vijand. Ook alle andere uitstoot moet zo veel mogelijk worden gebannen: stikstofverbindingen en zeer fijne roetdeeltjes (particle matter in het jargon, beter bekend als fijnstof).

Daarbij beweert de Europese Commissie dat jaarlijks 70.000 EU-burgers sterven door slechte lucht als gevolg van het transport. De WHO spreekt van 238.000 doden. Om maar te zeggen dat er met cijfers wordt gegoocheld… Onder meer omdat de raming van de WHO ook gebaseerd is op vaag gedefinieerde ziektebeelden zoals astma, hartaandoeningen en beroertes. De WHO-cijfers komen overigens van Greenpeace en van andere milieuactivisten. Zoals de anti-autolobby Transport & Environment. T&E behoort tot de tien vaakst op visite gaande lobbygroepen bij de Europese Commissie.

T&E klaagt nu dat het niet verstrengen van de euro-norm ‘een ramp is voor de luchtvervuiling’. Dergelijke lobbygroepen citeren vaak ‘dodencijfers’. Zodra de WHO of een andere internationale organisatie ze oppikken, spreken ze van WHO-cijfers. Een citaat van een citaat als het ware, waarbij de citeerder als autoriteit voor het geciteerde fungeert.

Diabeet door uitlaatgas

Een mooi voorbeeld daarvan is dat getal 238.000. Het EU-milieubureau EEA schrijft dat 238.000 mensen te vroeg sterven door blootstelling aan fijnstof. 49.000 door blootstelling aan stikstofdioxide. 24.000 mensen door blootstelling aan ozon. In de brochure van de EEA waar al die gruwelijk cijfers zonder bronvermelding in te lezen staan zegt het milieuagentschap ook dat er maar liefst 175.000 mensen diabetespatiënt zijn geworden door stikstofdioxide uit uitlaatgassen van auto’s.

De Europese autoproducenten trappen dus nu op de rem. Na eerst jaren te zijn meegegaan in het groene discours van de Europese Commissie zagen ze plots in dat het overleven van de hele sector op het spel stond. Die industriële sector houdt bovendien tal van andere sectoren overeind.

Het is overigens tekenend dat de Europese ministers van Economie deze emissienormen flink hebben afgezwakt, en niet de ministers voor Leefmilieu. Al is hun strijd nog niet gestreden. Er volgt nog een onderhandeling met het Europees Parlement. Een Europees Parlement waar milieulobbyisten kind aan huis zijn.