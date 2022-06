Filip Dewinter (VB): ‘Ik zou Jambon niet volledig afschrijven’

Ook anno 2022 is Filip Dewinter (Vlaams Belang) een veelbesproken politicus die zijn stempel blijft drukken. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek spraken we hem over zijn rol in de partij, het cordon sanitaire, Jan Jambon (N-VA) en de toekomst. U bent aan een tournee bezig om uw boek 'Omvolking, de grote vervanging' te bespreken. Hoe ziet u dan de toekomst? Filip Dewinter: 'Ik maak mij grote zorgen om de toekomst van Europa. Als je een beetje geschiedenis kent, zie…

U bent aan een tournee bezig om uw boek ‘Omvolking, de grote vervanging’ te bespreken. Hoe ziet u dan de toekomst?

Filip Dewinter: ‘Ik maak mij grote zorgen om de toekomst van Europa. Als je een beetje geschiedenis kent, zie je dat alle voortekenen van een naderende Europese ondergang aanwezig zijn. Ik zie het niet rooskleurig in. Ik houd mijn hart vast voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. Het zal zeker niet het Europa zijn zoals wij het gekend hebben. De vraag is: zal het überhaupt nog Europa zijn? We staan voor een existentiële strijd. Ik hoop dat we de identitaire veerkracht nog hebben.’

Bewust of niet?

Is er echt een ‘bewuste’ omvolking?

‘Dat omvolking een techniek is, die gebruikt wordt om politieke doeleinden te bereiken, is een feit. Dat doel is de multicultuur, de superdiversiteit. Dat is hoe Europa er moet gaan uitzien. Dat die techniek in het verleden al dikwijls gebruikt is, is ook een feit. Maar de omvolking, zoals we die vandaag kennen, is eerder louter een vaststelling.’

In het Brussels Parlement is er gestemd tegen een verbod op onverdoofd slachten.

‘Je hebt moslims die hun religieuze dogma’s opdringen aan de rest van dat parlement uit overtuiging, zoals Fouad Ahidar. Die zegt: ‘Ik kan mij niet voorstellen dat Allah de intentie zou hebben om dieren te laten lijden, dus dieren lijden niet, dus ritueel slachten mag’. Dan eindigt de discussie. Dan heb je een deel collaborateurs à la Hilde Sabbe, die meelopen omdat ze niet beter weten en denken dat ze daarmee de moslims gaan paaien, of handelen uit een soort van solidariteit die hen aangepraat wordt door hun multicultureel denken.’

Eerst de steden

In Antwerpen heeft Vlaams Belang cijfers opgevraagd bij schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit). In het lager stedelijk onderwijs volgt 57% van de leerlingen islamitische godsdienst op school, in het secundair onderwijs 51%.

‘Dan moet iedereen mathematisch toch toegeven dat dit gevolgen zal hebben voor de toekomst van de stad? Ik heb altijd gezegd: de steden zullen eerst islamiseren en omvolken en dan volgt de rest. Men schermt graag met landelijke cijfers. Als je naar de steden kijkt, krijg je heel andere cijfers. Dan weet je wat de toekomst zal brengen.’

Die toekomst houdt alleszins verkiezingen in. Wat is de weg van uw partij daarnaartoe? Een analyse die al eens verschijnt, is dat voorzitter Van Grieken een gematigd discours voert en u de harde migratielijn aanhoudt.

‘Ik ben veel meer Vlaams Blokker dan ik ooit Vlaams Belanger ben geweest. Mijn rol, die ik graag speel, bestaat erin: zorg ervoor dat de basisprincipes van de partij niet overboord worden gegooid. Niet dat ik daar voor vrees, maar het is niet slecht dat er mensen zijn zoals ik die binnen de partij kans geven op een minimum aan nuance. Ik vertegenwoordig ongetwijfeld de zogenaamd iets radicalere vleugel van de partij.’

Unieke kans

Voorzitter Van Grieken tekende op ons sponsordiner zijn strategie uit om stappen te ondernemen richting onafhankelijkheid.

‘Ik vind dat een heel correcte en juiste strategie waarbij we ook geen water in de wijn moeten doen. Waarbij we proberen een brug te slaan naar de N-VA en een consensus te vinden waar zij zich ook moeten kunnen in terugvinden. Die soevereiniteitsverklaring in ’24, dat moet voor hen toch ook als muziek in de oren klinken.’

Theo Francken (N-VA) noemt de hele aanpak onrealistisch.

‘Francken zou beter moeten weten dan dat binnen de 24 uur categoriek af te wijzen. Ik ga geen opgewonden uitspraken doen, want dan doe ik net hetzelfde. Ik hoop gewoon dat er een Vlaams-nationale entente kan ontstaan in 2024 rond die soevereiniteitsverklaring. We hebben nooit in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging met twee Vlaams-nationale partijen zo hoog gescoord. Ik zou als Vlaams-nationalist niet de geschiedenis willen ingaan als diegene die zo’n unieke kans voorbij laat gaan.’

U verwijst naar de peilingen. Sinds de vorige verkiezingen was Vlaams Belang steeds de grootste partij in alle peilingen van de openbare omroep en De Standaard. In de laatste twee peilingen van DPG-media was N-VA de grootste partij.

‘De grootste partij zijn, ik pin me daar niet zo op vast. Ik weet wel dat men hoopt dan zelf het initiatief te kunnen nemen. Ik vind: als we winnen, winnen we. Iedere vooruitgang ten aanzien van de vorige verkiezing is winst. Alles boven de 20 procent, lijkt mij een schitterend resultaat.’

De juiste man in de juiste omstandigheden

Genoeg om het cordon te breken?

‘Ik begrijp het optimisme van de jonge generatie uit mijn partij, die hoopt dat het cordon bij de Vlaamse verkiezingen in ’24 gebroken zal worden. Ik hoop dat ook, maar ik mik eerder op de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de gemeenteraadsverkiezingen na de federale en Vlaamse verkiezingen vallen, is een strategisch voordeel. Als het cordon lokaal sneuvelt, sneuvelt het de volgende keer helemaal.’

Wat ook in peilingen naar voren kwam: de Vlaamse regering is niet populair, de minister-president evenmin.

‘Ik ben een vriend van Jan Jambon. We hebben altijd een goede relatie gehad en elkaar gerespecteerd. Ik had gehoopt dat hij het verschil zou kunnen maken. Tot mijn spijt stel ik vast dat Jan er niet in slaagt om het breekijzer te zijn dat ik in hem had gezien. Jan is niet de stormram gebleken zoals ik hem heb gekend, maar ik zou hem nog niet volledig afschrijven.’

‘Ik denk dat hij bijvoorbeeld in een alliantie met Vlaams Belang een heel andere invulling kan geven aan dat mandaat van minister-president. Een invulling die hij er zou willen aan geven. Ik zie dat die man zich niet goed in zijn vel voelt als minister-president. Dat hij beter zou willen, en zo ken ik hem ook. Er wordt te weinig in die richting gekeken, maar misschien is Jan Jambon wel diegene die in de juiste omstandigheid, met de juiste partners, wel de Valera van Vlaanderen kan worden.’