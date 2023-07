‘Foute mening? Dan sluiten wij uw bankrekening’

Een Britse bank voor vermogenden probeerde Nigel Farage te cancelen, de aartsvader van Brexit. Zijn meningen spoorden niet met hun ‘inclusiviteit’. Dat was buiten de waard gerekend: het verhaal dreigt tot een nieuwe bankencrisis te leiden. Coutts is een Britse bank voor rijkelui. Verschillende royals hebben er een rekening. Daar is minimaal één miljoen pond aan tegoed of investeringen voor nodig. Ook Nigel Farage, de man die eigenhandig Brexit gedaan kreeg, bankierde bij Coutts. Hij wordt hartstochtelijk gehaat door…

Een Britse bank voor vermogenden probeerde Nigel Farage te cancelen, de aartsvader van Brexit. Zijn meningen spoorden niet met hun ‘inclusiviteit’. Dat was buiten de waard gerekend: het verhaal dreigt tot een nieuwe bankencrisis te leiden.

Coutts is een Britse bank voor rijkelui. Verschillende royals hebben er een rekening. Daar is minimaal één miljoen pond aan tegoed of investeringen voor nodig. Ook Nigel Farage, de man die eigenhandig Brexit gedaan kreeg, bankierde bij Coutts. Hij wordt hartstochtelijk gehaat door bijna het hele Engelse establishment. Wat zeg ik, zelfs door Guy Verhofstadt, met wie hij in het Europarlement menige ruzie uitvocht.

Megabank NatWest

Coutts is een dochter van megabank NatWest, sinds 2019 geleid door bankier Dame Alison Rose, bekend om haar extreem woke gedachtengoed. Zij zag het als haar roeping de bank daarvoor in te zetten. Het hoofdkantoor in Londen werd bijna aan het zicht onttrokken door talrijke LGBTQQIP2SAA-vlaggen, en grote rekeninghouders moesten naar een andere bank uitkijken als ze al te duidelijk een andere mening dan de enige juiste waren toegedaan.

Tot voor kort had bijna niemand een idee om hoeveel gecancelde rekeningen het eigenlijk ging, zowel bij Coutts als andere banken. Tot Nigel Farage aan de beurt kwam. Afgelopen juni deelde de bank hem mee zijn rekeningen te sluiten. Zonder enige verklaring.

Daar kwam wat publiciteit van. Niet alleen omdat Farage de melding van Coutts openbaar maakte, maar omdat zeven andere banken hem vervolgens ook allemaal weigerden. De lont ging pas echt in het kruitvat toen de economische hoofdredacteur van de BBC, Simon Jack, via de radio bekend maakte dat Coutts Farage de wacht had aangezegd omdat hij te weinig op zijn rekening zou hebben.

Saldo ontoereikend

Iedereen voelde op zijn klompen aan dat hier grenzen werden overschreden. Hoe kende deze economische redacteur het saldo van Farage? Van een zeer betrouwbare bron binnen de bank, zei hij zelf. Die bron was snel gevonden: een andere journalist had Simon Jack op een ‘luxe liefdadigheidsavondje’ aan één tafel gezien met de CEO van NatWest, bankier Alison Rose. Die deed daar kennelijk mededelingen over een cliënt van haar bank – aan notabene een journalist!

Zij gaf toe en noemde het een ‘beoordelingsfout’. De voorzitter van de raad van bestuur van NatWest, Sir Howard Davies, sprak zijn volle vertrouwen in haar uit en alles leek weer koek en ei. Maar dat kaartenhuis donderde al snel in elkaar, door toedoen van Nigel Farage.

Het blijft raadselachtig hoe miljoenen per jaar verdienende bankiers deze top-Brexiteer blijven onderschatten. Zelfs al liet hij twee premiers struikelen: David Cameron en Theresa May. De een door het Brexit-referendum, de ander door de enorme zetelwinst van Farage en zijn partij UKIP in het Europarlement.

Farage wist natuurlijk dat zijn vermogen niet de reden was dat Coutts hem eruit had gegooid. Om uit te zoeken waarom het wel was, deed hij een ‘subject access request’ bij de bank, een verzoek om toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Coutts moest het dossier overhandigen en Farage maakte dat meteen openbaar.

40 pagina’s vol beschuldigingen

Er stond onder meer in dat hij ‘xenofoob’ en ‘racistisch’ zou zijn. En bevriend was met Donald Trump, wat al helemaal niet kon. Zijn inspanningen voor Brexit zouden een ‘schandvlek op het blazoen van Coutts’ zijn. Dit ging 40 pagina’s lang zo door: het resultaat van maanden research door medewerkers van de bank. De conclusie? ‘De publiek geuite meningen van meneer Farage botsen met onze positie als inclusieve organisatie…’

Het meest opvallende is dat ook werd gemeld dat Farage een ‘solide cliënt’ is, die ‘aan al zijn verplichtingen voldoet’. Hetgeen betekent dat het verhaal over saldotekort dat de betrokken bankiers afstaken keihard was gelogen.

Koers keldert

Inmiddels is de beurswaarde van NatWest met honderden miljoenen gekelderd, wat de Britse staat veel geld kost: zij is met 40% grootaandeelhouder. Een erfenis van de bankencrisis in 2008. Zowel Dame Rose als de directeur van Coutts, Peter Flavel, hebben ontslag moeten nemen. Farage liet weten ook andere banken te gaan aanpakken. Hij wil ‘een kruistocht’ beginnen voor alle ‘tienduizenden mensen en bedrijven die hun rekeningen ineens opgeheven zagen.’

Er schijnen al duizenden ‘subject access requests’ te zijn gedaan naar het voorbeeld van Farage. Volgens de Times zullen schadeclaims niet van de lucht zijn. De Parlementaire Commissie voor ‘fair business banking’ is een onderzoek begonnen naar de ‘verontrustende stijging in het aantal bedrijven dat zonder opgaaf van reden door hun bank werd weggestuurd’.

Op het net trok dit verschijnsel overigens al eerder de aandacht. Grote internetbanken als PayPal, maar ook bijvoorbeeld het Nederlandse Buunq cancelden verschillende rekeninghouders met ‘een politiek incorrecte mening’. Het woke establishment heeft zichzelf zelden zo hard in de voet geschoten als door uitgerekend Nigel Farage te cancelen. Misschien gaat dankzij hem nu overal in de westerse wereld die beerput eindelijk eens open.

Dame Alison Rose heeft schoorvoetend haar excuses aangeboden aan de vroegere UKIP-leider, net als Simon Jack van de BBC. Uiteraard had Farage daar maling aan.