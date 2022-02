Francis Benoit (CD&V): ‘De mensen worden boos, woest zelfs’

‘De politiek is ziek. Mensen zijn boos, zelfs woest. Ik begrijp hen. Ik ben ook boos bij vele apathische beslissingen’, zegt Francis Benoit (CD&V), de flamboyante burgemeester van Kuurne, in een interview met De Standaard. Als de politiek zo blijft voortdoen, dan vreest hij een toenemende woede bij de bevolking. Ook N-VA-voorzitter Bart De Wever liet zich vorig jaar in de Krant van West-Vlaanderen in dezelfde trant uit. De stijgende energieprijzen vormen één van de katalysatoren van de onvrede. Stroomfactuur…

Stroomfactuur

De federale energieregulator Creg berekende dat de gemiddelde jaarfactuur voor aardgas stijgt van 2780 euro in december naar 3782 euro in januari: dit is een stijging met 1000 euro op één maand. Ook de gemiddelde stroomfactuur steeg in januari ten opzichte van december met 362 euro. Wat zet de regering daartegenover? 165 euro op jaarbasis. Een peulschil. En dan nog vanaf het begin van de lente, terwijl de grootste energiekost in de winter valt. Een kreet van onmacht. Terwijl de burger aan het bekomen is van de coronacrisis, krijgt hij opnieuw een financiële uppercut te verwerken.

‘Stop het Plopgedoe’

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) is niet aan zijn proefstuk toe en neemt geen blad voor de mond. Onlangs nam hij nog het Covid Safe Ticket op de korrel: ‘Ook gevaccineerden kunnen corona hebben en het doorgeven, maar eenmaal binnen in een event mag iedereen dicht bij elkaar de polonaise dansen. Dat is waanzin.’

Ook tijdens de interne doorlichting van zijn partij – na de desastreuze verkiezingsresultaten van 2019 – was hij niet mals voor de toenmalige CD&V-voorzitter. ‘Je luistert niet naar de echte partijbasis. Je laat je voeden door politiek personeel dat de voeling met de realiteit kwijt is… Het is tijd voor leiderschap en luisterbereidheid. Stop deze valse partijdemocratie. Stop het Plopgedoe, CD&V’, wierp hij toenmalig voorzitter wouter Beke voor de voeten. Beke zei dat hij de woorden van de Kuurnse burgemeester ter harte nam, maar intussen is er binnen de CD&V weinig veranderd.

Volgens Francis Benoit is het systeem ‘rot’. ‘Wat men nu rond energie heeft beslist, dat zou ik zelfs niet durven te presenteren… Van zo’n oplossingen worden mensen alleen maar kwader.’

Burgemeester Benoit heeft zijn hart op de tong en is geen volgzame partijsoldaat, maar een onafhankelijke politicus die met en tussen het volk leeft. En het volk is boos. In 2024 verwacht hij een genadeloze afstraffing door de kiezer. ‘Het Vlaams Belang en de PVDA zouden wel eens een massa proteststemmen in de wacht kunnen slepen.’ Daardoor zou België compleet onbestuurbaar worden. Binnen de eigen partij stuit burgemeester Benoit op een muur van onbegrip. Kritiek op eigen ministers mag niet. Politiek is volgens de West-Vlaming te veel marketing. ‘Mensen zien daar doorheen’, waarschuwt hij. ‘Veel mensen zien Vivaldi als een coalitie van losers.’ Zit burgemeester Benoit wel in de juiste partij?

‘Mensen zijn boos, zelfs woest’

Een samenwerking met het Vlaams Belang ziet de burgemeester van Kuurne niet zitten, maar hij begrijpt wel dat de situatie stilaan explosief wordt. ‘De politiek is ziek. Mensen zijn boos, zelfs woest… Ik ben ook boos bij vele apathische beslissingen.’ Een voorzitterswissel bij de CD&V zal weinig soelaas bieden. Joachim Coens mag dan al een communicatieve kluns zijn, de hele partij mist iedere vorm van geloofwaardigheid en ruggengraat om het roer drastisch om te gooien. ‘Voor ons telt elk mens’, vormt het mission statement van de partij. Totaal nietszeggend. Het maakt wel duidelijk in welke ideologische leegte de christendemocraten zich bevinden. Als er zich geen drastische omwenteling voordoet dan is de partij gedoemd om te verdwijnen en uiteen te vallen in lokale bastions.

Partijen met een sterk ideologisch profiel en bestuurlijke maagdelijkheid hebben de wind stevig in de zeilen. Zowel Tom Van Grieken als Raoul Hedebouw eisen een onmiddellijke btw-verlaging op de héle energiefactuur van 21 naar 6 procent. Het eerste tarief geldt voor luxegoederen waarbij ze haast synchroon dezelfde voorbeelden geven: ‘Kaviaar en champagne’. Van Grieken omschrijft zijn partij trouwens expliciet als ‘een sociale volkspartij’, waarmee hij rechtstreeks in de electorale PVDA-vijver vist. De taal van de portemonnee klinkt bij de Vlaams Belanger steeds harder. Daarmee heeft de partij haar ideologisch en electoraal spectrum ernstig verbreed.

Francis Benoit vergist zich van vijand. Partijen zoals het Vlaams Belang en de PVDA zijn nodig om de volkswoede te kanaliseren in een proteststem. Dergelijke partijen vertalen ‘de woede van hun leden in politieke acties, niet in aanslagen’, meent Montasser AlDe’emeh terecht.

‘Er is een schok nodig’

Burgemeester Francis Benoit is bikkelhard. Hij is niet de enige. ‘Het ongenoegen is groot. We betalen te veel belastingen en krijgen daar ondoordacht en slecht beleid voor terug. De bevoegdheden in dit land zijn zo onlogisch verdeeld dat krakkemikkige compromissen de regel worden’, geeft Fouad Gandoul – columnist voor De Tijd – nog mee. ‘Er is een schok nodig, vinden vele mensen.’

Zoals burgemeester Benoit getuigt, hebben heel wat politici zich van de realiteit losgemaakt. Ze leven in een zelf geconstrueerde cocon van waanvoorstellingen, drogbeelden en hallucinaties. Ze ontkennen de realiteit en veroordelen iedereen die zich kritisch uitlaat over het wereldvreemd beleid. Psychotisch. Zeg nu zelf. Wat moet een modaal gezin aanvangen met een aalmoes van 165 euro, terwijl de energiefacturen exploderen. De Vlaamse regering wil er dan nog maar liefst 37 euro aan toevoegen. ’65 euro op facturen die stijgen met 2800 euro: dat is boerenbedrog. Lachen ze ons uit?’ vraagt Raoul Hedebouw zich terecht af.

Het wordt tijd voor een Copernicaanse omwenteling, een totale ommekeer binnen de politiek, waarbij het centrum van de macht verschuift naar de regio’s. In 2024 zal daar zeker de electorale basis voor worden gelegd, tenminste als mensen zoals burgemeester Francis Benoit eindelijk eens eieren voor hun geld kiezen.